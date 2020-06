La pionera del food styling enseña este sábado sus técnicas a la medida de tu negocio gastronómico

La comida hoy dejó de ser solo alimento y pasó a ser la vedette de cualquier foto. El acceso a la tecnología y las redes sociales también multiplicaron el efecto. Hoy cualquiera con un teléfono puede sacar una foto divina del plato que está comiendo y replicarlo.





“Seguramente ya has hecho varias fotos para tu emprendimiento, tenés imágenes de los platos que pedís cuando salís a comer, o armás una “escena” con lo que cocinás en casa. Lo hacés para tu negocio, para tus redes o las de tus clientes, si sos fotógrafo o community manager. Y muy probablemente lo hacés en forma intuitiva, según has ido “educando” al ojo a través de lo que ves en redes sociales, Pinterest, en libros o con algún referente que sabe comunicar a través de una buena foto como a vos te gustaría hacerlo. Los resultados en estos casos casi siempre suelen ser azaroso”, comenta Marcela Lovegrove, que este sábado dictará un taller de Food Styling que organizó la Escuela de Cocineros Patagónicos de Neuquén.



“La idea del taller es introducir a los participantes en un mundo fascinante, enseñándoles técnicas, tips y secretos para elaborar platos que luzcan irresistibles y que cumplan las expectativas y objetivos propuestos”, agrega Marcela. “De eso trata el curso: herramientas y técnicas para construir una buena imagen, para que tus creaciones se vean tan apetitosas y profesionales como lo son en la realidad”.





Marcela Lovegrove es pionera en el arte de presentar un plato de comida para que luzca súper atractivo en un libro, una revista, televisión, un aviso o redes.

¿Quién es Marcela Lovegrove?

Hace ya 40 años que Marcela se dedica al Food Styling. Comenzó cuando este oficio ni siquiera tenía nombre propio y tuvo el placer de formar parte de esa generación que creció y se desarrolló a medida que esta actividad iba tomando forma e importancia hasta convertirse en una necesidad dentro del mundo publicitario y editorial.

Desde el 2013 está dedicada a sus talleres compartiendo toda su experiencia y conocimiento, convencida que el Food Styling es una herramienta fundamental para construir una buena imagen gastronómica y que en el mundo competitivo de hoy capacitarse con profesionales hace toda la diferencia.





“La comida no se ve linda así nomás. No se cocina para comer, sino para que se vea bien. Mi objetivo es mostrarle al público qué hacer para hacer una linda foto de comida. Si quieren dedicarse a esto, es un oficio increíblemente bien remunerado y cada vez más solicitado porque la publicidad y las necesidades son mayores.”



¿Qué significa la técnica de Food Styling?



“Un food stylist se dedica a preparar alimentos y su entorno para colocarlos frente a una cámara fotográfica o de video y que cumpla los objetivos del cliente que te contrata. Mi misión es que un plato se exprese en toda su dimensión.

Que su aspecto de cuenta de su sabor, olor y textura.”





“Las técnicas que manejamos los food stylist son muy diferentes a las técnicas culinarias. El propósito de un chef para preparar y manipular la comida es el sabor. Mi propósito es que lo veas en una foto y digas: Qué rico!. De repente puede ser que ese plato está frío, relleno con papel, pero lo ves y te lo imaginas rico. Como mi propósito y objetivo es diferente, no le pongo condimentos porque no se ven; no lo cocino porque no se necesita. Ahí es donde empiezan a aparecer cosas que tienen que ver con lo profesional que el amateur no sabe. Justamente el taller apunta a profesionalizar éste área.”





¿Qué tips sencillos podés dar a quienes quieren que la comida luzca más linda?

"El tip mas básico es no sacar fotos a cualquier hora del día ni en cualquier lugar de la casa o del negocio. Cuando uno no es profesional y no tiene flashes, hay que aprovechar la luz natural que entra por la ventana. El tipo de luz cálida, amable es definitoria y hace que la comida se vea mejor o peor. Hay que buscar un lugar especial y un buen horario donde la luz sea la ideal".



"A la comida hay que buscarle la pareja, elegir bien en qué plato va a ser presentada, qué colores le opongo para que la protagonista sea ella y no lo demás".

Marcela también es ecónoma y conductora de un programa en El Gourmet.

¿A quién está dirigido este taller?



Chefs, cocineros, pasteleros, emprendedores gastronómicos, fotógrafos, community managers, diseñadores, influencers, instagramers, bloguers, productoras, gente de marketing y publicidad, dueños de restaurantes y bares y nutricionistas, entre otros.

Más info: https://cocinerospatagonicos.com/curso/food-styling-marcela-lovegrove