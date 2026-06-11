México, con gol de Quiñones, le gana a Sudáfrica por 1 a 0 en el Estadio Azteca

(AP). La celebración de los mexicanos tras el tanto de Quiñones, el primer tanto de la Copa del Mundo.

Aprovechando una mala salida desde el fondo, la Selección de México golpeó de movida y le gana por 1 a 0 a Sudáfrica, en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 con disputa en el Estadio Azteca.

A los 8 minutos del primer tiempo, el delantero Julián Quiñones capitalizó una lenta salida de los sudafricanos, remató y venció al golero Williams, quien previamente había salvado a su seleccionado.

¡¡EL PRIMER GOL DE LA COPA DEL MUNDO!! Presión alta de México y gol de Quiñónez para el 1-0 vs. Sudáfrica en el Azteca. ¡Así lo relató Mariano Closs!



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El mismo Quiñones, a los 42 minutos, tuvo el segundo gol en sus pies, luego de una gran jugada de ataque combinada, pero el tiro dio en el palo izquierdo.

A los tres minutos de iniciado el complemento, el defensor sudafricano Sithole vio la roja directa, luego de derribar a Gutierrez cuando se iba mano a mano hacia el segundo gol para el combinado local.

El partido, una reedición de lo ocurrido en el estreno de Sudáfrica 2010, corresponde a la primera fecha del Grupo A, el cual también integran Corea del Sur y República Checa, que se enfrentarán esta noche, desde las 22 de nuestro país.

El duelo tiene como árbitro principal al brasilero Wilton Sampaio y se puede ver en TV por Telefé y DSports. También se transmitirá en las plataformas de streaming Disney+ Premium y Paramount+.

Así llegaron los equipos

México llega con la presión de ser local en el tercer Mundial que recibe en su historia luego del de 1970 y 1986. Esta vez comparte con Canadá y Estados Unidos y solo tendrá otros 12 partidos además del inaugural.

El equipo que dirige el Vasco Aguirre (ya fue el DT en las copas de 2002 y 2010) tuvo una buena actuación en los amistosos previos en los que sumó tres victorias: 1-0 a Australia, 5-1 contra Serbia y 2-0 ante Ghana. No jugó Eliminatorias por ser uno de los anfitriones.

Sudáfrica vuelve a una copa después de 16 años cuando fue organizador. Curiosamente, el partido inaugural fue el mismo que el de hoy con México de rival. En esa ocasión fue empate 1 a 1 con goles de Rafa Márquez (asistente del equipo actual) y Siphiwe Tshabalala.

Los Bafana Bafana (su apodo histórico) clasificaron primeros en su grupo de las Eliminatorias africanas por encima de Nigeria que luego quedó afuera. Sus amistosos previos no fueron muy auspiciosos ya que empataron 0 a 0 con Nicaragua y 1 a 1 con Jamaica.

Formaciones

México: Raúl Rangel; Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes, Israel Reyes; Brian Gutiérrez, Erik Lira, Álvaro Fidalgo; Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez. DT: Javier Aguirre.

Sudáfrica: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Okon Ime, Mbekezeli Mbokazi, Nkosinathi Sibisi, Aubrey Modiba; Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole, Jayden Adams; Lyle Foster y Iqraam Rayners. DT: Hugo Broos.