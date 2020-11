En Neuquén reconocen que hay delito, pero descartan que falten policías

Desde la Policía del Neuquén afirmaron que no disminuyó la presencia policial en los barrios.

La pandemia de coronavirus redujo la fuerza laboral en general, pero dentro de las fuerzas de seguridad se nota más, ante el reclamo de los vecinos que observan menor presencia policial en las calles. El superintendente de Seguridad Miguel Ángel Riu afirmó que tuvieron que hacer una "reingeniería" en cuanto a la redistribución del personal, aunque aseguró que continúan realizando los operativos de rutina y patrullajes preventivos en los sectores más complejos de Neuquén.

Riu respondió ante las quejas de los vecinalistas capitalinos, por la escaza presencia policial en los barrios, con los que dialogó RIO NEGRO días atrás. Señalaban que en Santa Genoveva, Centro Este, Islas Malvinas y Cuenca XV, entre otro sectores, se había visto reducida la cantidad de móviles policiales en las calles y denunciaban una respuesta ineficiente por parte de la policía ante el crecimiento de la inseguridad. Explicaban que la justificación por parte de las autoridades policiales y desde el Gobierno era que el personal se había visto reducido por ser positivos en coronavirus.

El superintendente remarcó que se vieron afectados por la Covid-19 "como todo el mundo" y que un 10% de los efectivos se ha contagiado. Indicó que en total 788 agentes fueron diagnosticados desde el inicio de la pandemia, de los cuales 165 casos permanecen activos y 600 se han recuperado.

Entre los efectivos con coronavirus y los que fueron aislados por ser contactos estrechos, "hoy hay ausentes 862 efectivos", de un plantel de unos 7.000 agentes en toda la provincia de Neuquén, según informó Riu.

Explicó que están "trabajando fuertemente" para detectar los casos positivos a tiempo, con un servicio médico exclusivo para la policía. Señaló que así es "mucho más ágil": "Tenemos una problemática y la tratamos de resolver".

De todas maneras, el superintendente de Seguridad recalcó que ello no quiere decir que falten policías para atender la demanda de seguridad. Sostuvo que tuvieron que implementar una "reingeniería" de la distribución del personal, poniendo mayor atención a los sectores más complejos de Neuquén. Contó que cambiaron los horarios y se concentraron en el "mapa del delito y donde esta la gente".

Aseguró que los operativos de rutina y los patrullajes preventivos en los barrios se hacen regularmente. Además cuentan con la aplicación "Neuquén te cuida" y el sistema de "Alerta Temprana".

Relató que se trata de que los vecinos tengan al alcance de la mano los números de los móviles a cargo de la zona, para que puedan ir hasta el lugar del hecho con mayor rapidez. Explicó que si justo en ese momento la patrulla se ubica en otro sector, se coordina para que el móvil más cercano asista.

"La seguridad no es solo en la calle. Implica muchas otras cosas", remarcó Riu y explicó que entre esas variables se encuentran las leyes, programas de asistencia social y de deportes: "políticas en general".

"No podés pretender que haya un policía en tu casa", declaró el uniformado, quien recalcó que "el delito cero y el Estado gendarme ya no existe". Por eso insistió en que se debe hacer un abordaje más completo sobre el tema de la seguridad, pues no se resuelve con el incremento de los agentes policiales.