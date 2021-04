La primera capitana egipcia fue falsamente acusada de bloquear el canal de Suez

El patriarcado no descansa. Sin duda que por su condición de mujer, Marwa Elselehdar la primera capitán de barco de Egipto fue falsamente acusada de haber atascado el enorme buque carguero Ever Given y de haber bloqueado así durante varios días el canal de Suez, una de las principales rutas marítimas del mundo, noticia que mantuvo en vilo al mundo durante varios días. En el momento del incidente, ella estaba trabajando como primera oficial, al mando del Aida IV, a cientos de kilómetros de distancia, en Alejandría.

”Me quedé estupefacta. Sentí que podría ser blanco tal vez porque soy una mujer exitosa en este campo o porque soy egipcia, pero no estoy segura”, contó. Hasta el momento, la joven de 29 años desconoce quién fue el primero en difundir la historia o cuál fue el motivo que lo impulsó.

Según informó la BBC, los rumores sobre el rol de Marwa en el incidente fueron impulsados en su mayoría por capturas de pantalla de un titular de noticias falso, supuestamente publicado por Arab News, que decía que la joven estaba involucrada en el incidente de Suez.

La foto que ilustraba la información fue manipulada de un artículo real publicado por Arab News el pasado 22 de marzo, donde se narra la historia de Marwa como la primera capitana de barco de Egipto. Se compartió innumerables veces en Facebook y Twitter.

Marwa Elselehdar, de 29 años, es la primera capitana de Egipto (IG: @marwa.elselehdar)

La joven aseguró que no es la primera vez que enfrenta este tipo de situaciones en una industria históricamente dominada por hombres. Según datos de la Organización Marítima Internacional, las mujeres solo representan el 2% de los marineros de todo el mundo. Mientras estudiaba dijo que fue víctima de sexismo en todo momento.

"A bordo, todos eran hombres mayores con diferentes mentalidades, por lo que fue difícil no poder encontrar personas de ideas afines con las que comunicarse. Fue un desafío pasar por esto sola y poder superarlo sin que afectara mi salud mental", contó.

"La gente de nuestra sociedad todavía no acepta la idea de que las mujeres trabajen en el mar lejos de sus familias durante mucho tiempo. Pero cuando haces lo que amas, no es necesario que busques la aprobación de todos", agregó.

Sobre el impacto que tuvo en su carrera, señaló que "el artículo falso estaba en inglés, por lo que se difundió en otros países". Dijo que trató por muchas vías de desmentir lo que estaba en el artículo porque estaba afectando su reputación y todos los esfuerzos que ha hecho hasta hoy.

"Los comentarios sobre el artículo fueron muy negativos y duros, pero hubo muchos otros comentarios de apoyo de gente común y de la gente con la que trabajo. Decidí concentrarme en todo el apoyo y el amor que estoy recibiendo, y mi enojo se convirtió en agradecimiento" (...) "Mi mensaje para las mujeres que quieren estar en esta carrera es luchar por lo que amas y no dejar que la negatividad te afecte", concluyó.

Brillante trayectoria e inspiración para otras mujeres

• Después de graduarse, ascendió al rango de primer oficial y capitaneó el Aida IV cuando se convirtió en el primer barco en navegar por el canal de Suez luego de su ampliación en 2015.

• En ese momento, se convirtió en la capitana egipcia más joven y la primera mujer en cruzar esa ruta.

• En 2017 también fue honrada por el presidente Abdel Fattah El-Sisi durante las celebraciones del Día de la Mujer en Egipto.

• El mes que viene, hará su examen final para alcanzar el rango completo de capitana y espera poder seguir siendo un modelo a seguir para las mujeres en la industria.