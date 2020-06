La pueblada de Cutral Co fue la "refundación" del pueblo

Hace veinticuatro años atrás, un grupo de vecinos estrenaba el “piquete” como modo de protesta en la ruta 22, a la altura de Plaza Huincul. A ellos, le siguieron miles de habitantes que durante seis días mantuvieron los bloqueos ante la falta de fuentes de trabajo, como consecuencia de las privatizaciones de las entonces empresas estatales YPF y Gas del Estado.

Así nació la primera manifestación social de las dos ciudades conocida como “pueblada”.

No se puede pensar en un único referente en Cutral Co y Plaza Huincul, cuando se habla de una manifestación social de tamaña dimensión y desconocida hasta ese entonces, que atravesó a todos los pobladores ese 20 de junio de 1996.

Sin embargo, algunos de los pobladores se transformaron en voceros de su sector o del grupo.

Uno de ellos es Ernesto “Jote” Figueroa, quien hoy a sus casi 70 años sostiene que ese momento fue “como una segunda independencia. Es la refundación del pueblo y eso es lo que no tenemos que olvidar”.

Desde hace algunos años atrás, “Jote” junto a un grupo de vecinos organiza un gran “locro popular” para compartir entre las familias que menos tienen, o quienes tenían ganas de compartir el almuerzo.

Este año, con la pandemia del coronavirus COVID-19 presente ya no se podrá hacer del mismo modo. Sin embargo, la intención permanece intacta y e incluso con un espíritu más solidario porque la necesidad se agudizó. Entonces, se hará “el locro solidario” pero el próximo 9 de julio, en coincidencia con la declaración de la independencia.

“Nosotros creemos que eso fue una refundación porque la mitad del pueblo no tenía gas, energía. La gente se iba del pueblo, las casas se pusieron en venta aunque algunos volvieron”, sostiene hoy Ernesto, quien supo ser dirigente de los obreros de la Construcción - UOCRA- en Cutral Co.

“Nos estamos organizando para el 9 de julio porque vamos a hacerlo como realmente fue, como una segunda independencia y de ahí se volvieron a levantar estos dos pueblos”, refirió Figueroa.

Aunque pasaron 24 años de aquellos días, donde naturalmente y sin imposición surgieron los “cubrebocas” o los rostros semicubiertos, que hoy se hicieron de uso obligatorio por la pandemia, Figueroa mantiene recuerdos que todavía no compartió públicamente.

Ernesto Figueroa. Foto gentileza

En especial, los del último día cuando llegaron las fuerzas de Gendarmería Nacional para desalojar el piquete y que luego, la jueza federal Margarita Gudiño de Argüelles, decidió retirar.

Figueroa, quien también ocupó una banca en el Concejo Deliberante de Cutral Co, después de los movimientos sociales, recordó un breve diálogo con la magistrada, mientras se dirigían rumbo a la torre de ingreso a Plaza Huincul. “¿Y usted qué opina” le preguntó la jueza. Y Figueroa, según relata le respondió “yo no hablo si no es delante de mi pueblo”.

Esa frase es la que ahora elige compartir. Un 26 de junio de 1996, concluyeron las jornadas de esa primera lucha con un petitorio firmado por el gobernador Felipe Sapag y los representantes de los piquetes. Entre los puntos figuró la cesión del yacimiento gasífero “El Mangrullo”.