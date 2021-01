La soja superó los USD 500: ¿cuántos ingresos extras representan para el gobierno nacional?

La soja superó hoy los 500 dólares la tonelada en el mercado de Chicago para cerrar la jornada en 497 dólares.



En los últimos doce meses el valor de la oleaginosa pegó un salto del 60% y esto sin duda es una buena noticia para los productores, pero también para el fisco nacional ya que se espera un crecimiento importante en su recaudación por las retenciones a las exportaciones.



Manteniendo la producción histórica de los últimos cinco años (un promedio de 55 millones de toneladas), analistas privados estiman que por cada dólar que sube la soja en Chicago la recaudación potencial sube alrededor de 13 millones de dólares.



Una sencilla cuenta nos da que el fisco nacional recaudaría este año por las retenciones que cobra a todo el complejo sojero alrededor de 2.600 millones de dólares adicionales respecto de lo ingresado durante la campaña pasada, siempre computando que os volúmenes de cosecha se mantengan en los históricos mencionados.

Un dato no menor teniendo en cuenta que se proyectan períodos de sequía en toda la región del hemisferio sur para gran parte del 2021.



Los recursos adicionales (2.600 millones de dólares) representan, para tener una idea de los montos que estamos hablando, el 90% del total del presupuesto nacional 2021 otorgado a las universidades de todo el país; o diez veces el presupuesto que proyecta manejar el Conicet este año en curso.

Al promediar la jornada, la cotización de la soja tocó valores arriba de los US$ 504, alcanzando su cotización más alta desde julio del 2014. Con el paso de las horas pasó a cotizar US$ 500,45 y finalmente cerró el día a US$ 496,04.

De esta forma, la oleaginosa persiste con la tendencia alcista para situarse en valores máximos en seis años y medio, en una jornada que contó también con la suba generalizada en las posiciones de trigo y maíz.

El analista de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Federico Di Yenno, dijo que “la soja no solo cierra al alza por el clima seco en Argentina sino también porque se espera que la sequía llegue a la cosecha de Brasil, que comienza a paso lento”.

En los últimas jornadas, la suba en los precios de la soja y de los otros granos era atribuida al paro en los puertos exportadores de la Argentina, que se extendió por más de 20 días y dificultó el normal desenvolvimiento del sector, y a la posibilidad de un incremento de la demanda china; además de la situación de sequía.

De cara a las próximas semanas, Di Yenno dijo que “si el clima seco persiste en América del Sur se espera que los precios mantengan el sendero alcista”, también traccionados “por la enorme emisión que hizo la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos y otros países. Al debilitarse el precio del dólar los precios de las materias primas tienden a subir”.