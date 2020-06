La solidaridad asoma en los tiempos de pandemia con los "Voluntarios de Roca"

“Voluntarios de General Roca” es un grupo de vecinos que se creó hace tres años y asiste a numerosas familias que padecen necesidades extremas en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus.

En medio de la nevada, los voluntarios salieron a repartir leña en los barrios de Roca. (foto: gentileza)

Con espíritu solidario y compromiso gratuito, el grupo pretende captar manos para una nueva colecta de alimentos no perecederos, leña, pañales, ropa de abrigo, artículos de limpieza y prevención.

“La idea y el objetivo del grupo es ayudar y acompañar a familias que la estén pasando mal en este momento donde fluye todo tipo de necesidades por el malestar económico que estamos atravesando”, comentó Leticia Gavilán, referente del equipo.

Ayudan desde el lugar que pueden. Desde sus casas, por teléfono, van gestionando una red de contactos solidarios integrada por amigos y familiares, que sin poder juntarse, pautan como actuar. Cada gesto, cada ayuda, suma. La pandemia afecta principalmente a los trabajadores autónomos e informales que, para sobrevivir, no pueden quedarse confinados en sus hogares.

Nuestra intención es acompañar y asistir desde lo poco que tenemos y todo lo que vamos recaudando” Leticia Gavilán, referente del grupo de voluntario

“Hay familias que no tienen un ingreso fijo y cobran asignaciones que no alcanzan. Otras que tienen la tarjeta alimentar en trámite, o que han solicitado ayuda al municipio y no han tenido respuestas”, contó Gavilán.

En números 7 Son los barrios que ha recorrido el grupo de Voluntarios de General Roca

A raíz del aislamiento social, preventivo y obligatorio, la demanda de ayuda aumentó exponencialmente. La mayor necesidad es alimento, elementos de limpieza, leñas y frazadas. Un grupo reducido de vecinos comparte lo que muchos colaboradores les brindan.

“Con dos compañeras tratamos de turnarnos para hacer un trabajo muy de cerca con las donaciones”, enfatizó la mujer. Las donaciones son llevadas casa por casa, acatando el distanciamiento y normas de bioseguridad.

“Apenas llegamos, entregamos kits de barbijos, alcohol y elementos de limpieza. Ponemos alcohol en manos de las personas que reciben y en las nuestras también”, comentó Gavilán.

Estamos haciendo una tarea impresionante. Muy solidaria y gratificante, con mucho corazón” Leticia Gavilán, referente del grupo de voluntarios

Manejan las medidas de prevención e informan de cómo actuar para cambiar patrones de comportamiento. “Muchas veces nos hemos encontrado con familias que están sin barbijos, que no acatan las medidas de cuidado. Ahí también tratamos de concientizar porque es importante que todos nos preservemos”, remarcó.

Han asistido a familias de distintos barrios de Roca, como Mosconi, Fiske Menuco, barrio Nuevo, Paso Córdoba, Quinta 25, Chacramonte, Alta Barda. Consiguieron donaciones de leña de un aserradero, que distribuyen en vehículos particulares.

Apuestan a formar una cadena solidaria para no ser indiferente a las demandas que les llegan a su página de facebook ‘Voluntarios de General Roca’. “La idea es seguir sumando voluntarios. Creemos que nos queda una larga etapa ya que cada vez se pone más difícil poder subsistir”, concluyó Gavilán.