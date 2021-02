La subasta complementaria del Plan Gas quedó en US$ 2,14

La subasta que organizó esta mañana el Mercado Electrónico del Gas (Megsa) para el abastecimiento de las centrales térmicas en marzo, paralela al Plan Gas.Ar, cerró con un Precio Promedio Ponderado (PPP) nacional de 2,14 dólares por millón de BTU igual que en diciembre del año pasado.

En detalle, en esta subasta se presentaron 13 ofertas por un volumen total de 13 millones de metros cúbicos por día. Si bien este volumen y la cantidad de ofertas son mucho menores que las que Cammesa registró el año pasado, no es un cupo menor si se tiene en cuenta que se trata de gas complementario al Plan Gas donde se colocaron cerca de 70 millones de metros cúbicos.

Particularmente, de las 13 ofertas, 7 se realizaron en Neuquén, 3 en Tierra del Fuego, 2 en Santa Cruz y la última en Chubut. Sin embargo, el mayor volumen fue de 5.000.000 de metros cúbicos diarios y se ofertó en Tierra del Fuego, Neuquén quedó segundo con 4,3 millones de metros cúbicos por día.

Particularmente la Cuenca Neuquina registró precio promedio ponderado de 2,29 dólares por millón de BTU y fue la más alta. Le siguió Chubut con US$ 2,2, Santa Cruz con US$ 2,07 y Tierra del Fuego con US$ 2,04.

Hay que tener en cuenta que por la cláusula deliver or pay (DOP, entregar o pagar) del 30% del total despachado, es probable que los volúmenes finales sean por debajo de ese valor. Además, Cammesa está obligada a tomar las ofertas más baratas antes.

Si se tiene en cuenta el anillo del Gran Buenos Aires, que se eleva al incluir el transporte, el precio promedio ponderado a nivel nacional asciende a 2,61 dólares por millón de BTU. Nuevamente la Cuenca Neuquina quedó en primer lugar con 2,62 dólares por millón de BTU, le siguió Tierra del Fuego con US$ 2,61 y por último Chubut y Santa Cruz con US$ 2,60.