La tasa al turista en Bariloche, se paga online y con aumento

El municipio de Bariloche rehabilitó el cobro de la tasa al turista, cuya recaudación se había derrumbado desde marzo pasado, pero implementó un cambio operativo para liberar de responsabilidad a los dueños de los alojamientos.

Ahora la gestión directa de pago queda a cargo del turista, que debe tramitarla vía internet y abonar mediante código QR u otro medios de pago.

Aun así, el titular de un complejo de cabañas, Santiago Cantaluppi, cargó una vez más contra ese gravamen y recordó que sigue en pie una demanda de inconstitucionalidad que debe resolver el STJ rionegrino.

“De casualidad estamos tratando de traer algo de gente -aseguró-. Y tenemos un montón de deudas a pagar. No nos parece lógico que vuelvan a cobrarle al turista como si nada hubiera pasado. El timming que tienen es malísimo”.

La llamada “ecotasa” rige desde 2017 y grava los pernoctes, en cualquier tipo de alojamiento, dentro del ejido municipal. Desde el 1 de enero los valores fueron actualizados en un 20% y está previsto otra suba similar en el segundo semestre.

Al día de hoy una persona que se aloja en hoteles o bungalows de una estrella paga 50 pesos, en dos estrellas 80 pesos, en tres estrellas 120 pesos, en cuatro estrellas 190 pesos y en cinco estrellas la tasa es de 240 pesos por persona. Para campings y refugios la tasa diaria es de 20 pesos, y existe un régimen diferenciado para el turismo estudiantil, que

paga 120 pesos.

Los hoteleros y cabañeros fueron notificados hace pocos días de la metodología según la cual el pasajero -al recibir todas las indicaciones del protocolo anti Covid- es informado también sobre la tasa. Se le indica que debe tramitar el pago a través de una página oficial en la que ingresa el número de establecimiento y el sistema le ofrece distintos medios de pago.

Hasta ahora le cobraba el propio establecimiento en recibo aparte y sólo en efectivo y si no lo hacía (para no incomodar al turista) debía pagarlo de su bolsillo junto a la tasa Tish.

Ahora la notificación “invita” a instrumentar la nueva modalidad y no queda claro qué pasará con los que eludan el pago.

“Hay una zona gris en eso”, admitió el secretario de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica, Rubén Kodkaian. Dijo que “siempre hubo una responsabilidad compartida”, entre el hotel y el pasajero. Evaluó que con el cambio implementado “es ágil y funciona” pero la supervisión del pago es confusa y “está un poco por verse”.

El secretario de Turismo municipal, Gastón Burlón, subrayó que el aumento es del 20% y no llega a replicar la inflación. Defendió la ecotasa al señalar que “está demostrado que no bajó la cantidad de gente que elige el destino, y también está demostrado que sirve para generar obras que han mejorado la infraestructura turística, y además emplean mano de obra local, que es muy necesario”.

Señaló que la operatoria de la tasa al turismo con sistema on line busca “que la hotelería no sea ya el ente recaudador, como reclamaban” y que el turista abone mediante una plataforma de e-pago.

Aclaró que el establecimiento alojativo sí debe actuar como “ente fiscalizador”, ya que “tiene que exigirle al turista que pague la ecotasa mediante esta plataforma”.

Kodjaian aclaró que la entidad que integra no está de acuerdo con la ecotasa en lo conceptual porque “pone en desventaja a Bariloche con otros destinos”, pero consideró “al margen de esa opinión” que la nueva modalidad “es un paso adelante”.

Desde una postura distinta, Cantaluppi interpretó que la modificación implementada por el municipio tiene como principal motivo la causa judicial en marcha. “Nos comunicaron estos cambios por nota, pero hasta donde sabemos no figura en ninguna ordenanza -comentó-. Deben estar convencidos de que el STJ no puede sostener ésto y va a fallarles en contra”.

Controversia abierta



En un principio el máximo tribunal provincial había rechazado la demanda de inconstitucionalidad porque consideró que Cantaluppi y sus colegas no tenían legitimación activa, y que el reclamo debían realizarlos los propios turistas. Pero en junio pasado la Corte Suprema de Justicia revirtió ese fallo, los legitimó como demandantes y ordenó al STJ pronunciarse sobre la cuestión de fondo.

“No creo que el tribunal tenga intenciones de ir sobre la Constitución de un modo tan salvaje -opinó Cantaluppi-. Los funcionarios miran esta cuestión políticamente. Están jugando con algo que nosotros no tenemos ni un manual de instrucciones. Pero así como está, la tasa no tiene mucha sobrevida”.

Dijo que su sector está en vías de conformar una asociación de pequeños alojamientos de Bariloche y que tienen la personería en trámite. Recordó que la demanda judicial fue acompañada por 110 firmas, “incluido el hotel Llao Llao”, aunque luego las cámaras y grandes empresas hayan moderado su rechazo.

Según Cantaluppi, la reactivación turística es muy incipiente, con una ocupación que en diciembre no superó el 25% y que llegaría al 40% en enero. Opinó que la tasa al turista “penaliza al que elige Bariloche”, cuando la decisión de viajar no es tan fluida como antes. “Hubo muchas cancelaciones de vuelos, está difícil todo -afirmó-. La gente tiene miedo, incertidumbre y nosotros además estamos lejos, salvo para Neuquén y Chubut. Esto no es la costa atlántica”.