La UCR acusó al MPN de «comprar» candidatos a concejales en Neuquén

El presidente de la Unión Cívica Radical de Neuquén, Juan Peláez, informó que se reunió la convención del partido y resolvió la continuidad de integrar la alianza Juntos por el Cambio para las elecciones de diputados nacionales. Advirtió que para la elección municipal el MPN jugará con las colectoras y habló de compra de candidatos.

"Es la alianza que estaba desde hace varios años con Nuevo Compromiso Neuquino, El Pro y la Coalición Cívica ARI", recalcó e indicó que la decisión se tomó "por unanimidad".

Expresó que Pablo Cervi es quien "contará con todo nuestro apoyo" al tiempo que indicó que no inhabilita a que lo hagan otros afiliados a la organización partidaria en función del objetivo que tienen las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, PASO. "Alentamos todas las candidaturas pero no se ha mostrado interés de algún otro candidato", expresó en diálogo con AM 550.

En relación con la incorporación de la Democracia Cristiana a la coalición expresó que "hay posturas encontradas, hay quienes adhieren y otros que no".

En nombre de la UCR afirmó que "las incorporaciones pueden ser útiles en algún momento y necesarias para ampliar la base de sustentación política para competir con el proyecto hegemónico del kirchnerismo llevan su tiempo de maduración y no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana, sin acuerdos previos".

En principio sostuvo que se resolvió la continuidad de JxC sólo con los partidos que la integran.

Elección municipal

Peláez puntualizó que la decisión de la convención es sólo para la elección de diputados nacionales no para la disputa por concejales en la ciudad de Neuquén. "Al no haber convocatoria del intendente todavía no hay resolución de la convención", afirmó.

Refirió que el objetivo de la UCR es conformar una alternativa real de poder al MPN que "ha sido un maestro en dividir a la oposición con artilugios como comprar partidos, armar partidos, creando un frente para atomizar la oposición haciendo pantomimas de que son opositores". Recordó las 14 colectoras de Neuquén Puede Mas de la última elección.

Dijo que "ahora pondrán las colectoras al servicio de candidatos de la oposición, comprarlos, comprar a sus dirigentes" y puntualizó que a la UCR le compraron un concejal y que tal situación se ha naturalizado. La UCR impulsa la lista que encabeza Peláez, secundado por Rocío Casemajor dentro de JxC.

Al ser consultado sobre su definición de compra de concejales, argumentó que no iba a usar eufemismos y mencionó que el concejal Guillermo Monzani "no hay ningún proyecto de (Mariano) Gaido que no vote a favor" con "el discursito" que tiene que ser oposición constructiva.

"Hay un acuerdo claro que viene hace tiempo", sumó y agregó que se trata de una metáfora de alineación porque "amenaza con ser candidato por otro partido que no es el de él y ese partido termina siendo funcional al MPN, arma partidos, compra dirigentes con una lógica de presentar un concejal para dividir a la oposición".

Adujo que esta situación la conocen todos quienes integran el círculo rojo pero que, como tienen intereses, no lo dicen.