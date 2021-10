La vacunación a menores de 3 a 11 años será con consentimiento escrito de los padres

En las próximas horas comenzaría en Río Negro la inscripción para la vacunación contra el coronavirus para todos los menores de 3 a 11 años, sin tener en cuenta factores de riesgo. La campaña se iniciará el martes 12 en todo el país y será obligatorio que los padres o tutores de los menores firmen una declaración jurada con su consentimiento.

En la provincia el registro será a través de la página web (https://vacunate.rionegro.gov.ar) y, para quienes no tengan acceso digital, en Viedma se decidió que también se podrá realizar el trámite en todos los vacunatorios habilitados.

José Pacayut, director del hospital Zatti, confirmó en la mañana de este jueves que "estamos trabajando en el modo en que vamos a organizarnos nosotros porque está confirmado que a partir del martes se va a vacunar en el país a este grupo poblacional".

Si bien a nivel local no está definido dónde se realizarán las inoculaciones, el profesional adelantó que "en principio vamos a utilizar todos los centros de salud, el Fioravanti y el vacunatorio central" que extenderá el horario de 7 a 20.

Aunque falta la confirmación, Pacayut indicó que "es probable que no se usen las escuelas para no entorpecer el funcionamiento" y que podría ampliarse el horario en el Fioravanti Ruggeri, más allá de las 17, "para que concurran los chicos que van a la escuela a la tarde".

Descartó "hacerlo a la mañana porque tendríamos que sacar a todos los trabajadores de los centros de salud y la idea es mantener el funcionamiento de esos centros" pero "de cualquier manera es una definición que tomaremos con el conjunto de los trabajadores que llevan delante la vacunación".

En la capital provincial todavía no se conoce el número concreto de chicos comprendidos en esta nueva campaña pero se cree que será rápida, "vamos a vacunar a más de 2.000 por día teniendo en cuenta que con esta población vamos a ir un poco más despacio porque hay que contener a los niños" y "estamos viendo qué opciones de entretenimeinto llevar a los vacunatorios para que sea más amena la jornada" señaló Pacayut.

Dijo además, que "la idea y los lineamientos recibidos desde Nación y Provincia es extender la vacunación para completar esquemas no solo de Covid" porque está cofirmado que se puede hacer "en paralelo con cualquier otra vacuna y aprovechar la oportunidad" por eso los padres que acompañen a sus hijos "deberán concurrir con los carnets de vacunación", aunque aclaró que "no será obligatoria sino una opción más".

El director del hospital contó que "vacunas va a haber, tenemos un stock de unas 5.000 (Shinopharm), la semana que viene a la povincia llegarán 100.000 dosis; el lunes se distribuyen 33.000 en los hospitales que para Viedma serán unas 3.500", dijo que "para adultos no falta mucho", reconoció que "para la franja etaria de 12 a 17 llega a cuenta gota, porque se vacuna con una que hay poca", en Viedma se recibieron hasta el momento 780 dosis para una demanda de 3.000 anotados y estimó que "una posibiliad a corto o mediano plazo" es la aplicación de la Sinopharm entre los adolescentes.

En la presente jornada la capital provincia tiene dos casos activos. Una persona que está en su domicilio y "otro internado, sin vacuna previa, mayor de 60 años" y Pacayut aprovechó para remarcar que "esto fortalece lo que pensamos y es que tenemos que salir a buscar a quienes no se han vacunado, que no pudieron acceder o no están convencidos".

Explicó que "en a actualidad se está haciendo un rastrillaje, casa por casa, en la zona céntrica que no depende de ningún centro de salud. Se empezó desde el puente nuevo hacia el bulevar Ituzaingó y se hacen alrededor de 20 vacunas cada tarde".

Por último, el funcionario dijo que "tenemos que fortalecer la idea que esto no terminó, tenemos un status sanitaro muy alentador, pero tenemos que seguir cuidándonos".