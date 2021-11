La variante Delta ya es la que más circula en Neuquén: se espera que suban los casos

Esta semana se conoció un nuevo estudio de secuenciación de los que realiza el Laboratorio Central de Neuquén en su plan de vigilancia epidemiológica. En el se determinó que la variante Delta circula en la provincia en un 80%, es decir es la de mayor circulación entre las cepas de preocupación.

La circulación comunitaria de la variante Delta en Neuquén se detectó hace algo más de 15 días y desde allí se intensificó la vigilancia epidemiológica. «Queríamos ver como evolucionaba la circulación de la variante que como sabemos se transmite con una facilidad muy importante, muy llamativa y se había diseminado en los países que se había detectado, muy rápidamente», explicó Luis Pianciolla, asesor del Laboratorio Central en diálogo con radio Nacional.

Y agregó que «esta es la cuarta secuenciación desde que detectamos la variante Delta». Y sobre los resultados del estudio puntualizó que «se detectó un 80% en la provincia de variante Delta».

«Esto pasó en poco más de 15 días desde que detectamos por primera vez y en la ciudad de Neuquén el 100% de lo que está circulando es variante Delta«, indicó.

«Esos datos son muy llamativos pero no es nada inesperado. Realmente esperábamos que ocurriera así porque es lo que pasó en todos los países que se detecto, en 15 o 20 días desplaza a toda las otras variantes que vienen circulando», confió Pianciolla sobre la como fue la evolución de la variante en Neuquén.

En ese mismo sentido, aseguró que se espera un aumento de casos nuevos, pero no una saturación del sistema de salud. «Es probable que tengamos un aumento de casos, un aumento de las consultas, un aumento de la demanda de diagnóstico pero sin llegar a saturar hospitales y mucho menos las terapias intensivas», sostuvo.

Sobre la incidencia de las vacunas, Pianciolla señaló que colaboran mucho en controlar las formas graves de la enfermedad pero no así los contagios. Es por eso que pidió seguir respetando las medidas de seguridad como el uso de barbijo, la higiene de manos y la distancia social.

«Recordemos que las vacunas lo que hacen es protegernos con muy alta eficiencia de las formas graves de la enfermedad, pero no son tan eficientes para prevenir los contagios, así que podemos tener personas vacunadas con las dos dosis del esquema completo, y así y todo infectarse, lo que si es cierto es que tienen altísimas chances que esa infección sea de poca sintomatología, que no requiera internación y con muy alta seguridad no va a requerir terapia intensiva«, indicó.

«Esta sensación que tenemos todos de que esto ya paso, que está también influenciada por un deseo de que todo haya pasado porque la verdad que todos tenemos ganas de que esto termine rápidamente, nos está jugando en contra, nos relajamos en las medidas que estábamos muy acostumbrados a tomar«, alertó.

E insistió: «Tenemos que seguir siendo conscientes que ante cualquier síntoma tenemos que hacer la consulta. No hay que dejar de hisoparse, ni de tomar las medidas que veníamos tomando«.

Además resaltó la importancia de vacunarse. En ese sentido explicó que con la vacunación se disminuye la circulación del virus y que eso evita que aparezcan nuevas variantes.