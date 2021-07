La Voz: así cantó Bianca, la hija de Miguel Ángel Cherutti

Bianca, la hija del humorista Miguel Ángel Cherutti, se presentó anoche en La Voz Argentina, el nuevo reality de Telefe. “Estudié danza, canto y actuación. Lo llevo en la sangre, y de grande lo fui perfeccionando. Soy hija de un artista, de Miguel Ángel, y estoy muy orgullosa de eso. Crecí en un ambiente de teatro, y creo que ahí fue donde más me di cuenta que esto es lo mío. Pero quiero que conozcan mi historia, que sepan que la luché, y las ganas que tenía de estar acá”, comentó la joven de 25 años.

“Todo lo que me preponía, me terminaba llevando a la música, o a lo artístico. Y eso era lo que realmente necesitaba, y lo que más amo hacer. Si tengo que ir por los géneros, iría con Mau y Ricky o con Lali, que son más cercanos a mi edad. También quiero demostrarme a mí misma para lo que sirvo y que me conozcan como Bianca, para separarme un poco del apellido”, añadió tiempo después la joven que interpretó “Hot Stuff”.

La actuación de Bianca hizo que Lali Espósito se diera vuelta. Mau y Ricky también giraron sus sillas esperando sumarla al equipo. Finalmente, la cantante eligió al dúo Montaner, ante una divertida decepción de Lali.