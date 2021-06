Las frases de Riquelme en la entrevista que le dio al programa de Vignolo

Siempre que habla hace ruido y hoy volvió a tomar la palabra. Juan Román Riquelme dialogó con F90, el programa que conduce el periodista y relator Sebastián Vignolo. La charla duró más de una hora.

En el pasado, el ''Pollo'' fue amigo de Román, pero la nota llama la atención ya que desde que está en el club ha sido muy crítico de la gestión que comanda el ex jugador e ídolo de Boca.

De todas formas, el ex futbolista aceptó la comunicación telefónica y tuvo cruces con Roberto Leto y Marcelo Sottile, periodistas que también habían expresado discrepancias respecto de la actual dirigencia.

Algunas de las frases de Riquelme:

''Es mentira que no lo quiero a Tevez. Me pone feliz que Carlitos se haya retirado con la camiseta de Boca, jugando. Fue titular los 18 meses. Lo conozco de chiquito y lo quiero mucho. Deseo que descanse y esté contento: si algún día quiere volver, tiene las puertas abiertas".

''Con Santos y con Racing el equipo no estuvo a la altura''.

''Cardona es un jugador de selección''.

#ESPNF90 📺 | #ESPN



"TRAER REFUERZOS NO ESTÁ FÁCIL"



Riquelme se sumó a la tarde de Fútbol 90 y habló de la dificultad para incorporar jugadores de jerarquía. pic.twitter.com/IXHE4aTd66 — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) June 29, 2021

''Quiero que el equipo sea protagonista de local y de visitante. También es cierto que hemos jugado tres clásicos y nos costó hacer el segundo gol para ganarlos''.

''No es normal que el primer partido sea el de octavos de Copa Libertadores. Al Barcelona no le pasa lo mismo en Europa. En Brasil tienen la ventaja de que no paran''.

"Leto tiene que entender que hay que ser agradecido al club. Nosotros como jugadores y él como periodista de nuestro club. Entiendo que tenga amistad con los anteriores pero que vea las cosas buenas que se están haciendo también".

#ESPNF90 📺 | #ESPN



ROMÁN VS. LETO



Riquelme cruzó al aire al periodista por sus dichos en el comienzo de Fútbol 90. pic.twitter.com/uYp3jiUTku — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) June 29, 2021

"Soñamos con un gran equipo. Pero es como en casa, soñás con comprarle a tu hijo un auto, pero si no alcanza, no podés comprarlo".

"El hincha de Boca tiene que saber que trabajo de 10 AM hasta 2 AM en el predio de Ezeiza porque quiero armar un buen equipo y sueño con competir''.

"Quédense tranquilos, al club lo voy a cuidar más de lo que cuido a mi familia".

#ESPNF90 📺 | #ESPN



"AL CLUB LO VOY A CUIDAR MÁS QUE A MI FAMILIA"



Juan Román Riquelme se sumó a la tarde de Fútbol 90 y le prometió al hincha de Boca que van a competir por ganar la Copa. pic.twitter.com/kCEDodUBLF — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) June 29, 2021

"Vamos a hacer todo lo posible para regalarle la Copa Libertadores al hincha, pero no le vamos a mentir nunca al hincha. Queremos buenos jugadores, competir y jugar mejor. Pero tuvimos problemas, que no son mínimos como el poder del peso con el dólar".

''Vamos a intentar traer un 9 más''.

''Ya sabemos que no somos más jugadores de fútbol. Aprendemos todos los días''.

"Si vos vendés a Nández y Benedetto y teníamos que cobrar 14-15 millones de dólares el 1/8/2020 y ellos (por la gestión Angelici) la cobraron 60 días antes de las elecciones, cobraron 14 palos adelantados. Y dijeron que nos dejaron 5 a favor. Si no cobraban eso, nos dejaban en -9".

''La gente que estaba hacía un desorden bárbaro y estamos felices de haber vuelto. Nos encontramos con muchas cosas que no estaban bien y antes cuando vos veías la tele parecíamos en Real Madrid''.

''Pol Fernández vino a Boca un año a préstamo con opción de compra. Firmó un contrato de 4 años. Después nos pusimos de acuerdo con el dirigente del Cruz Azul para que siga. Esa es la realidad''.

''Jugar sin gente no es lo mismo. Ahora amonestan primero siempre al de Boca. Sabemos que somos muy fuertes con nuestras gente. Ojalá que podamos volver a disfrutar de ellos en la cancha''.

''Villa es el mejor del fútbol argentino. Antes teníamos que escuchar que decidía mal, ahora los caga a baile a todos''.