Las Grutas: por la sudestada, se vivieron diversos trastornos

Olas altísimas rompiendo sobre los acantilados y deshaciéndose en montañas de espuma. Si no fuera por los contratiempos que generó la sudestada que seguirá hasta el jueves y se inició durante la tarde del lunes, el fenómeno también sería digno de destacar, solamente por las bellas postales que depara. Que muestran la fiereza del mar en todo su esplendor. Y, por eso mismo, regala imágenes únicas.

Pero las fuertes ráfagas de viento que apenas se inició la semana comenzaron a soplar desde el sur provocaron trastornos. Es que, al subir la marea, el impulso extra que recibe el agua agiganta las olas que rompen sobre el frente rocoso. Mostrando la contracara de una combinación poderosa: la velocidad del viento contra una enorme masa de agua. ¿El resultado? Daños materiales menores en las estructuras de algunos paradores de playa. Y el desprendimiento de porciones de acantilados, que aceleran su desgajamiento ante el impacto del viento y del agua.





“No hubo acciones específicas porque teníamos el alerta meteorológico sobre la sudestada vigente para toda esta zona, y no se preveían mayores problemas. Sólo los que suelen registrarse en estos casos en los que el agua llega con fuerza a la costa. Obviamente que en momentos como éste las embarcaciones no zarpan. Ni siquiera tenemos que hacer hincapié porque el fenómeno es evidente y nadie se hace al mar durante estas contingencias. Pero no se habilitan salidas” manifestó Rubén Pino, el responsable de prensa de la Prefectura local.

Los que sí tuvieron un trabajo intenso fueron los referentes de servicios públicos del balneario, liderados por Carlos del Bianco.

Ayer continuaron cerradas las escalinatas de acceso a las bajadas La Rinconada y Los Acantilados, donde se produjeron algunos derrumbes durante la tarde del lunes.



Algunas de las particularidades que dejó la sudestada. Foto: Martín Brunella.

El desprendimiento de La Rinconada afectó la estructura que utilizan los pescadores deportivos para efectuar sus lances. Y el de Los Acantilados fue en la zona de playa ubicada a la altura del mástil que está ubicado sobre la costanera.

“Alertamos a los vecinos porque muchos realizan paseos o caminatas, para que supieran los lugares puntuales donde los acantilados estuvieron desgajándose” apuntó el hombre.

Además, según relató el funcionario “hubo algunas roturas menores en algunos paradores. Pero nada serio. Hasta el jueves (por mañana) estaremos alertas” finalizó Del Bianco.