Las irónicas cartas de un exfuncionario luego de ser absuelto

Una fina ironía usó el extitular del Ipross, Alcides Pinazo, para anticipar una serie de reclamos al Estado rionegrino por las causas penales que enfrentó durante los últimos años, luego de haber sido denunciado por funcionarios de la gestión Weretilneck.





Además, en esas breves líneas deslizó posibles irregularidades en la contratación de una auditoría por parte de la obra social durante el gobierno anterior.

Coloquial, el médico de Choele Choel que condujo el Ipross hasta el 2011 escribió al exvicegobernador, Pedro Pesatti, al ministro de Salud, Fabián Zgaib y al fiscal de Estado, Julián Fernández Eguía. El objetivo fue desearles a esos “estimados (?)” funcionarios “un muy feliz 2020” y de paso, comentarles algunas novedades sobre las investigaciones de la Justicia a las que estuvo sometido.

“He sido absuelto en la causa que fui denunciado por vos con respecto a la contratación de Capresa por la cápita de prótesis. Eso sí, me hiciste/hicieron gastar dinero en defensa”, le señaló Pinazo a Pesatti, luego de desearle en forma particular “que sigan los éxitos en tu nueva gestión como intendente” de Viedma.

“En esta denuncia como en las otras cinco de claro propósito persecutorio político he sido absuelto y en algunos casos he recibido el pedido de disculpas por parte de la justicia por haber llegado a esa instancia”, avanzó el exfuncionario de la gestión de Miguel Saiz.

Por último, Pinazo hizo un recordatorio y un aviso, que se repitió en las tres cartas que envió: “Los códigos y la ética política aconsejan no meterse con el trabajo (profesional o cualquiera fuere) y con la familia como lo hicieron ustedes conmigo y que obviamente trataré de resarcir tremenda felonía que me llevó todo este tiempo a no poder trabajar con mi profesión (sí, mi profesión y no enganche político)”.

En la carta enviada al fiscal de Estado la referencia particular fue por la absolución en la causa “en la que fuiste denunciante, sobre la contratación de telefonía celular y sobre la cual tenías la expectativa que oblara más de 400.000 lucas”.

“Eso sí, me hiciste/hicieron gastar dinero en defensa”, volvió a mencionar el médico, anticipando que buscará recuperar esos fondos.

Para Fernández Eguía el “consejo” fue otro, admitiendo que “lo podés tomar o no (es la democracia, viste?)”.

Pinazo le sugirió “ahora que estás en la Fiscalía” revisar “la contratación de la auditoria del farmacólogo Toulupas, señora, etc. (vos formabas parte de la Junta de Administración)” algo que según el exfuncionario se hizo “sin haber cumplido con los pasos de la Ley de Administración Financiera por -creo- 8 años o más y por sumas varias veces millonaria”.

“Reconozco que por no ser tu metier debes haber ignorado que existen muchísimas empresas que se dedican a lo mismo y podrían haberse presentado a una licitación pública dentro de los marcos de la ley (fijate el paseo del contrato por Fiscalía y veras que no habilita hacerlo sin licitación)”, puntualizó.

Al ministro de Salud, primero le detalló la absolución en la causa por los gastos telefónicos, iniciada por una denuncia que él también firmó en el 2012, cuando era titular del Ipross.

Finalmente y recordando que Zgaib es administrador de empresas, le hizo referencia sobre el mismo caso del contrato para auditoría y le dijo con sarcasmo: “Sé que por tu profesión no debés haber ignorado los pasos administrativos para dicha contratación”.