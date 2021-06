Las macetas de Gaido

Desconozco si la información ya ha sido publicada, de no ser así me gustaría que vuestro diario hiciera una investigación sobre un tema que me preocupa.

No sé si observó que la Municipalidad de Neuquén llenó varios sectores de la ciudad con unas macetas ornamentales de cemento con forma de cono truncado. ¿Cómo puede ser que en plena pandemia, cuando las arcas del Estado nacional y provincial no dan abasto para afrontar el exceso no previsto de gasto en salud, la Municipalidad decida hacer semejante gasto suntuoso?

Sería muy interesante para la ciudadanía conocer:

Si fue una donación de alguna empresa (en ese caso me retracto de todo)

¿Cuánto se gastó en total?

¿Cuánto se pagó por cada maceta?

¿Hubo licitación o compra directa?

¿Quién las fabrica?

¿Se compró a fábrica o a algún intermediario?

¿El proveedor tiene alguna relación con funcionarios de la Municipalidad?

Sergio Schvartzman

DNI 13.965.354



Neuquén