Las mujeres rurales de Neuquén se afianzan en las actividades productivas

La mujeres rurales en Neuquén aún no logran acceder en igualdad de condiciones a los puestos de decisión. (Gentileza)

En la provincia de Neuquén el 8% de la población es rural y de ese total un 45% son mujeres. Si bien se observa una participación creciente en las actividades productivas aun existe una gran brecha con los hombres, sobre todo en los espacios de toma de decisiones. La conclusión es parte de un trabajo del ministerio de Producción e Industria provincial que relevó el rol que cumplen las mujeres en el desarrollo rural.

“Todavía hay mucha más participación de hombres en los cargos de toma de decisiones de las organizaciones de productores. Solo un 30% está ocupado por mujeres”, especificó Anabel Lucero, coordinadora del ministerio. “La mujer frutícola está más acostumbrada a participar, pero en lo que es la actividad hortícola trabaja a la par pero en los espacios de toma de decisiones tiene mayor participación el hombre”, observó.

Por esta razón, dijo que uno de los lugares donde se busca motivar una mayor inclusión de las mujeres es en el mercado concentrador de Neuquén.

En lo que es ganadería mencionó que hay distintas realidades “según las zonas”, aunque indicó que en lo que respecta a organizaciones de productores el hombre duplica a la participación de la mujer. “Ahí hay una brecha por trabajar”, recalcó y agregó que las mujeres trabajan a la par de los varones en las tareas de cuidado de los animales, en la esquila, en la parición y en la trashumancia. Lucero señaló que es fundamental visibilizar el trabajo de la mujer rural: “Para que empiece a empoderarse y a sentirse capaz de desarrollar su propia actividad productiva, a tomar decisiones sobre esa producción y a avanzar en esos emprendimientos personales”, declaró.

Un dato que destacó como positivo es que del total de créditos otorgados por el área para pequeños productores, el 45% fue tomado por mujeres para invertir en proyectos y establecimientos productivos.

Dijo que en la provincia el 12% de los establecimientos frutícolas está a cargo de mujeres. Dentro de esta área productiva detalló que hay tareas que sobre todo hacen las mujeres como es el caso del fichaje en los bins, la cosecha de cerezas y de vid, y la clasificación postcosecha.

Otro dato es que la cantidad de mujeres que hay en las ciudades supera a la de hombres, mientras que en el área rural esta relación se invierte.

En la Patagonia en general, y en la provincia en particular, se observa un crecimiento de la presencia de mujeres jóvenes en el área rural que, además, son jefas de hogar. “Es necesario trabajar con una mirada cuidando algunas cuestiones para que el camino no sea difícil, que tiene que ver con su rol de cuidadora de familia, que hace que una emprendedora no tenga el mismo tiempo para desarrollarlo que un emprendedor varón”, expresó.

48% del total de la población rural de América Latina son mujeres. En Neuquén la cifra es levemente menor (45%) 12% de los establecimientos frutícolas en la provincia de Neuquén están a cargo de mujeres.

Debatieron el rol que cumplen en el desarrollo de las áreas no urbanas

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció el 15 de octubre como el Día Internacional de las Mujeres Rurales, con el objetivo de reconocer su función y contribución en el desarrollo agrícola y rural y la seguridad alimentaria.

En el contexto de esta celebración se realizó días atrás la segunda Jornada de Mujeres Rurales de la provincia del Neuquén, que reunió a más de 190 mujeres de toda la provincia en el Salón Auditorio de Casa de Gobierno.

Las charlas estuvieron coordinadas por especialistas y estuvieron centradas en “Las mujeres y el desarrollo económico”, “Las mujeres y el arraigo”, “Las mujeres y su experiencia en organizaciones”, “Mujeres jóvenes en la ruralidad”, y “Género y ruralidad en números”.

El evento fue organizado por el ministerio de Producción e Industria, a través de la subsecretaría de Producción, en conjunto con la subsecretaría de las Mujeres y la secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, con financiamiento de la secretaría del COPADE y el Consejo Federal de Inversiones (CFI).