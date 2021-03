Las necesidades de Boca y las perlitas de Claypole, en la previa del partido de hoy

La exigencia en Boca es, quizás, la más alta del fútbol argentino. Tanto, que se le piden resultados y rendimientos como a ningún otro, incluso siendo el campeón. En cuanto al juego, plantel Xeneize hace poco para que no se lo critique, ya que pese a haberse consagrado en los últimos dos torneos locales, su desempeño en 2021 ha sido bastante pobre.

El último golpazo se lo dio de local ante Sarmiento de Junín, que al lado de Boca no solo es recién ascendido sino que cuenta con muchos menos recursos desde todo punto de vista. Ese 1 a 1 por la fecha 3 de la Copa de la Liga Profesional, transforma al cotejo de hoy en un encuentro que puede ser bisagra.

Por 32avos de final de Copa Argentina, el equipo que dirige Miguel Ángel Russo enfrentará a Claypole desde las 21:30 (por TyCSports). Por como está planteado el escenario, no es para nada descabellado pensar que si el conjunto de la Primera C da el batacazo, el entrenador tendría un pie afuera.

Claro que eso representaría uno de los resultados más sorpresivos del fútbol contemporáneo en nuestro país, ya que la diferencia entre un plantel y otro es abismal.

Si bien Russo pondrá un equipo con mayoría de jugadores alternativos, como el caso de Javier García en el arco, Emanuel Más, Alan Varela, Exequiel Zeballos y Luis Vázquez, para ellos el cotejo de hoy representa una gran oportunidad.

De hecho, Vázquez viene haciendo goles en reserva y más de uno lo ha pedido para que tenga minutos importantes, a sabiendas que el comienzo de temporada de Mauro Zárate es decididamente flojo, en un contexto de anemia futbolística colectiva.

Boca es un mar de dudas. Es real que algunos rumores son alimentados por el periodismo, pero dentro de la cancha el equipo muestra cada vez menos y alimenta esas versiones. Ni hablar de declaraciones como las que en su momento dieron Eduardo Salvio, el mencionado Zárate o Jorge Bermúdez (integrante del Consejo de Fútbol).

Ayer fue el vicepresidente Mario Pergolini quien desmintió un supuesto enojo con el Consejo que comanda Juan Román Riquelme.

“A veces dejo el teléfono y no lo atiendo, o no le doy importancia y cuando lo prendí vi un titulo que decía que amenacé con renunciar. No hay amenaza de eso. Después leí en un diario que parece que estaba enojado con el consejo”, señaló Pergolini en su programa de la radio Vorterix, de la que es propietario. El empresario y animador agregó que “esta mañana veo varios mensajes, uno de Román (Riquelme) con la mejor, en la que me dice que en la TV están diciendo cosas que no son”.

En el fútbol, los rumores se despejan adentro de la cancha y esta noche Boca puede poner la piedra fundacional o empezar a hundirse. El 14 de marzo jugará el clásico con River en La Bombonera…

Claypole y sus perlitas

Claypole fue fundado el 1 de octubre de 1923 y es un clásico equipo del ascenso argentino. Situado en la ciudad que lleva el mismo nombre, en el partido de Almirante Brown, provincia de Buenos Aires, nunca enfrentó oficialmente a Boca.

Apenas hubo un amistoso en 1978, cuando el xeneize lo visitó con la Tercera división, un 12 de noviembre, para jugar un partido por la inauguración del estadio de Claypole.

El conjunto que tiene la camiseta blanca con una banda negra cruzada fue campeón de la Primera D en el último torneo, por lo que el de esta noche será un cruce de campeones de los extremos del fútbol oficial en Argentina, ya que Boca ganó los últimos dos certámenes de primera como la Copa Maradona y la Superliga.

Claypole utilizará un sponsor principal (en el pecho de la camiseta) por línea. El arquero tendrá uno, los defensores otro y así sucesivamente. La idea es darle lugar a todos y así recaudar algo más.

🎉 LLEGO LA CAMISETA DEL HINCHA🎉



A partir de mañana podes pasar a comprar la camiseta para lucirla ante, durante y post partido vs @BocaJrsOficial



¿DONDE? En la tienda tambera (Félix Lora 145, Claypole)



¿Horario? De 17 a 21Hs.



¿Precio? $3000#VamosTambo #YoElijoCreer pic.twitter.com/hNXDxw935Y — Club Atlético Claypole (@Claypole_Prensa) February 27, 2021

El club vive uno de sus mejores etapas con el reciente ascenso a la Primera C, luego de 23 años en la última categoría, la Primera D. El pasado 16 de enero, el "Tambero" venció a Liniers por 1-0 y obtuvo el ascenso de manera invicta. El club coronó con el título un ciclo de reconstrucción que comenzó en 2018, junto con una empresa gerenciadora, poco después de quedar al borde de la desafiliación.

Desde ese momento, el equipo es dirigido por Roque Drago, quien también quedará en la historia del club por haber firmado el primer contrato profesional en 97 años de existencia.

Luego, la dirigencia encabezada por Javier Gómez también anunció, el pasado 24 de febrero, los contratos para los 27 futbolistas del plantel. A pesar de la reciente profesionalización, muchos de los jugadores tienen otro ingreso económico como el arquero Tiago Libares, quien estudia el profesorado de inglés y brinda clases particulares.

El sueño de Claypole no terminará mañana ya que el fin de semana iniciará su participación en la Primera C (contra Argentino de Merlo, como visitante) pero aprovechará al máximo el histórico encuentro contra el "Xeneize".