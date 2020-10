Las Nevadas de Teatro de Bariloche, listo para correr el telón digital

Las Nevadas Internacionales de Teatro no prometen esta vez un encuentro cara a cara en esta séptima edición. Pero l o que la pandemia no logró opacar del festival son los diez días de puestas en escena y talleres . El telón se correrá este viernes y sus organizadores sí prometen que será “una bomba”.

En un primer momento, con las restricciones por la pandemia de coronavirus, las Nevadas se había corrido a octubre con la esperanza de que las funciones y los talleres fueran para entonces presenciales. Pero eso no sucedió.



“Decidimos sostener este espacio cultural porque el festival genera trabajo, no solo a los artistas, sino al equipo de producción, prensa, diseño. Hay toda una militancia detrás”, definió Virginia Fdel, directora del evento.

Esta edición del festival convoca a compañías de teatro de Chile, Brasil, Uruguay, Venezuela, Colombia, México y Panamá. También recibirá a elencos de Buenos Aires, Rosario, San Juan y Córdoba. La escena regional se suma con seis espectáculos.



En esta oportunidad, se compartirán las obras ganadoras del concurso “Nuestro Teatro”, del Teatro Nacional Cervantes. El actor Luis Machin será parte de las Conversaciones Nevadas, junto a Sebastián Blutrach que hablará sobre producción, circuitos teatrales y gestión en artes escénicas. También estará presente “Teatro del Lago”, uno de los centros culturales más importantes de Sudamérica en Chile. Y el espacio Timbre 4, compañía y escuela dirigida por Claudio Tolcachir, se sumará con obras teatrales y espacios de charla.

"Caio F. em casa", puesta en escena de Salvador, Brasil, se verá el jueves 22, a las 20.



Parte de la programación se transmitirá en vivo vía streaming –no se repetirá-; otra parte será “falso vivo” lo que permitirá al espectador tener disponible la obra durante tresmdías. Las entradas para acceder al contenido digital están disponibles en www.alternativateatral.com. Para más información, en la página de Facebook del evento.



“Nos va a faltar el encuentro en la sala. Por eso, implementamos algo nuevo, un hall virtual para romper esa barrera de estar solos en casa. No es lo mismo, no nos vamos a ver pero es manera de encontrarse”, anunció Fdel.

"Frida Khalo, viva la vida", obra uruguaya que podrá verse el viernes 23, a las 20.



Antes de cada función, habrá un espacio de encuentro donde se proyectarán cortos de danza y del Festival Audiovisual Bariloche con contenidos de la región. Al término de la función, habrá un hall virtual con actores y directores.



En esta ocasión, también habrá un encuentro con realizadores rionegrinos donde expondrán sobre sus producciones, recorridos y la particularidad de crear en una provincia como Río Negro.



La charla de Marcelo Castillo, del Programa de Capacitación Girart de Córdoba y el taller de Ficción Actoral, de Alejandro Catalán, son las únicas dos actividades con costo fijo. Los organizadores aclararon que el valor apenas cubre una parte. “Apostamos a la parte pedagógica del festival. Se trata de potenciar para que, a futuro, el festival sea un lugar donde artistas y creadores encuentren herramientas para mejorar o potenciar su trabajo”, expresó Fdel.

El desafío de las Nevadas Internacionales de Teatro fue cambiando con el paso de los años. En un comienzo, la mirada se focalizó a 300 kilómetros de Bariloche. La ciudad chilena de Puerto Montt ofrecía un festival internacional de excelente nivel y contenido y se apostó entonces a convertir a Bariloche en sede de las Nevadas.



“El primer objetivo fue tener un festival para potenciar lo teatral. En 2018, el festival mantenía un formato de cinco días , pero empezó a quedar chico. El objetivo ahora es generar una marca a nivel nacional como sucede con el festival de Rafaela y el Fiba de Buenos Aires”, confió Fdel.

Las Nevadas Teatrales ya celebró una alianza con el Festival Internacional de Teatro de Salvador de Bahía y el Festival Temporales Internacionales de Teatro de Puerto Montt, conformando “un Corredor Bioceánico”.