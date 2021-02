Las polémicas: a River le dieron un penal que no era

River goleó a Central, pero no faltaron las polémicas en la noche del Monumental renovado.

Más allá de que la goleada fue imponente desde el resultado, el 3-0 de River sobre Central dejó tela para cortar en materia de jugadas polémicas, ya que hubo acciones puntuales que cambiaron el rumbo del encuentro.

La jugada bisagra fue el penal que Fernando Rapallini le cobró a Joaquín Laso por una supuesta mano en los primeros minutos del segundo tiempo, cuando el partido todavía estaba 1-0. El defensor fue al piso para cortar un centro de Fabrizio Angileri y la pelota le pegó en la axila, tal como se ve en la imagen.

Laso le protestó el penal al árbitro, pero ya era historia juzgada. Gonzalo Montiel lo pateó con mucha seguridad y empezó a sentenciar la victoria en favor de los dirigidos por Marcelo Gallardo.

Pero el martillazo decisivo del juego llegó un par de minutos después, cuando Joan Mazzaco llegó tarde en una dividida y se llevó puesto a De La Cruz

#CopaDeLaLigaxTNTsports | ¡Se complicó el Canalla! Joan Mazzaco llegó tarde a la disputa con De La Cruz, lo pisó y Rapallini le sacó la roja directa.#RIVCENxTNTsports pic.twitter.com/FE0psGJCJJ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 21, 2021

Rapallini no dudó y expulsó al defensor de Central por el planchazo. La visita se quedó con uno menos y a partir de allí no hubo partido, porque de hecho no pasaron más de cinco minutos hasta el tercer gol del propio volante uruguayo.

Luego del encuentro, el árbitro se quedó hablando con jugadores de Central aunque en buenos términos. El capitán Emiliano Vecchio y Jorge Broun le decían que no había sido penal, mientras que Rapallini expresaba que cobró lo que vio.