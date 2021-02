“Las posibilidades del mundo de la nanotecnología son infinitas”

Nuevo paradigma. Según el doctor en física Roberto Zysler, del Centro Atómico Bariloche, la industria ahora puede plantear sus necesidades, y desde la nanotecnología se buscan materiales que pueden ayudar a dar nuevas respuestas.



El doctor en Física Roberto Zysler, docente del Instituto Balseiro e investigador en el Centro Atómico Bariloche (CNEA) prepara la vuelta a clases. Es referente internacional en la investigación con nanopartículas magnéticas y lidera el laboratorio Resonancias Magnéticas. En medio de sus ocupaciones se toma unos minutos para repasar con RIO NEGRO su larga trayectoria en el estudio de sistemas de nanopartículas magnéticas y, en las aplicaciones en medicina y biología.

P-¿Dónde comienza su carrera en la física y su contacto con el tema de los sistemas de nano-partículas magnéticas?

R- Nací en 1961 y me crié en Buenos Aires. Empecé a estudiar Física en la UBA y la terminé en el Balseiro, donde hice el doctorado. En 1992 y 1993 tuve una estadía posdoctoral en Italia. Cuando me fui tenía alguna experiencia en materiales magnéticos. La nanociencia todavía no se llamaba así, se le decían partículas finas, y como son magnéticas, seguía en mi línea. La experiencia fue muy buena. En Argentina hay universidades de primer nivel y fui muy respetado. Sigue pasando, por lo que me cuentan mis alumnos. Había un mundo por aprender, era “el momento”, porque se estaban desarrollando estas cosas y había mucho empuje.

Hoy desde la nanotecnología se pueden desarrollar nuevos dispositivos como el tratamiento para el desprendimiento de retina que desarrolla el doctor Zysler con su equipo.

P-¿Qué buscaba?

R- Primero buscaba responder preguntas en lo que respecta a ciencia de materiales magnéticos. El diseño de materiales vino como una necesidad para responder a mis preguntas. En el 2001 ya había mejor conexión a Internet y encontré un congreso en Europa donde exponían las posibilidades de usar las partículas magnéticas para llevar drogas (en industria farmacéutica), para calentamiento, para usar en medicina.

P-¿Ahí trabaja con la biología?

R- Aprendí el trabajo interdisciplinario. Del 2001 que vi que se incursionaba en biología y medicina con estas particulas magnéticas, me golpeé la cabeza varias veces. No por conocimiento, si no por comunicación con el otro. Tenés intereses, formaciones distintas, hasta que aprendí que había que entender al otro. La primera experiencia fue tratar de llevar partículas a un tumor, ver si se pueden llevar medicamentos para hacer entrega dirigida de medicamentos. Las posibilidades del mundo de la nanotecnología son infinitas. Los límites pueden ser los recursos o la inventiva.

P-¿Cómo es su otro rol como formador de recursos humanos?

R- Cuando volví al país y quise armar un laboratorio me di cuenta que era difícil agrupar gente que no había. Entonces empecé a dar charlas. Tuve mucho apoyo del laboratorio donde volví a reinsertarme y armé este grupo de trabajo con 7 investigadores. Tenemos también estudiantes que vienen a formarse desde otros países.

P-¿Qué aplicaciones tiene la nanociencia?

R-Una nanopartícula es una partícula sub-microscópica con una dimensión menor que 100 nanómetros. El nanómetro es una unidad de longitud que equivale a la millonésima parte de un milímetro. Las nanopartículas magnéticas se denominan así porque pueden ser manipuladas por medio de la aplicación de un campo magnético. La nanociencia puede formar parte de prácticamente todas las actividades del ser humano como en las industrias, comunicaciones, educación, agricultura, uso de energía, sistema de defensa militar, sistemas de comunicación o transporte, comercio, entretenimiento general, entre otras muchas cosas.

P-¿Cuál es es el futuro de la nanociencia?.

R- La nanociencia es la ciencia de materiales nanométricos. Pero lo “nano” no es solo una ciencia. Hay nano en física, en química, en biología, en un montón de cosas. Con lo “nano” se invirtió el paradigma. Antes hacías lo que podías con lo que había. Tenías acero con el que hacías cuchillos, pero no podías hacer espadas, entonces lo mejorabas y hacías espadas. Con lo nano pasa al revés, al poder sintonizar las propiedades de los materiales, la industria plantea, quiero hacer tal cosa. ¿Con qué materiales? Hay que buscar y desarrollar el material con las propiedades para el desarrollo que te interesa.