Las superbacterias que resisten antibióticos crecen en pandemia

La semana pasada, la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) emitió un comunicado alertando sobre la presencia de superbacterias, a las que denominó la “nueva pandemia”. Quienes presten atención al tema podrán considerar que el aviso no es tan novedoso, sin embargo, las bacterias comenzaron a mostrar una forma de resistencia que no se vio anteriormente.

En el documento se indicó que fueron detectadas en Buenos Aires (Ciudad Autónoma y provincia) y en Neuquén, pero esto no significa que no estén en todo el país. El peligro no tiene precedentes y se intensifica con la propagación del coronavirus.



Desde la SADI resaltaron que las superbacterias “preocupan sobremanera ya que, fenotípicamente, tienen la particularidad de no evidenciarse mediante las pruebas de laboratorio habituales, comportándose como bacterias sensibles a algunos antibióticos, cuando en realidad no lo son”.



Esta dificultad para detectar a estas bacterias explica por qué fueron registradas en Neuquén. La provincia fue una de las pioneras en la vigilancia microbiológica. Integra desde el primer momento la Red “Whonet”, creada en 1.986 y dedicada a proveer información a nivel nacional sobre los perfiles de resistencia a los antimicrobianos de patógenos hospitalarios y de la comunidad.



Lo que se encontró en las superbacterias fue un mecanismo de resistencia que no se vio con anterioridad. La infectóloga del Ministerio de Salud de Neuquén Liliana Calanni explicó que, en especial en los últimos tiempos, han encontrado bacilos (bacteria de forma cilíndrica alargada) negativos que, entre otros mecanismos de resistencia, están produciendo diferentes tipos de carbapenemasas.



Las carbapenemasas no son nuevas, por supuesto, pero sí sus asociaciones. Las superbacterias pueden tener asociadas más de una, indicó Calanni. “Esto confiere resistencia a antibióticos muy importantes, que son los carbapenems, y, muchas veces, a un montón de otros”, advirtió la profesional.



El efecto que puede tener la falta de antibióticos que combaten a las superbacterias ya se hace sentir. Desde la SADI manifestaron que “las muertes causadas por infecciones a gérmenes multirresistentes están en aumento y los antibióticos para combatirlas escasean o, como sucede en muchas ocasiones, no son efectivos”.

Aseguraron que la resistencia a antimicrobianos (grupo que integran los antibióticos, antifúngicos, antivirales y

antiparasitarios) proyecta más muertes para el 2050 que las causadas por cáncer en el mismo periodo, “constituyéndose en una ‘nueva pandemia’ que debemos encarar y derrotar enérgicamente”.

Esperábamos que las restricciones iban a reducir la circulación y los contagios y la resistencia, pero no, aumentó”.



Esta “emergencia sanitaria” se produjo por el uso inadecuado de los antimicrobianos, tanto en personas como animales. Según la infectóloga Calanni las prescripciones para ambos grupos se dividen en partes iguales en todo el mundo. En el caso de los destinados a la veterinaria y el agro se generan gérmenes multirresistentes que pueden pasar a los seres humanos, por ejemplo, cuando la materia fecal contamina el agua.



Para darle pelea a la emergencia se aplican estrategias multimodales: guías de tratamiento para médicos, control de infecciones (lavado de manos, desinfección de superficies) y restricción del uso de algunos antibióticos, sobre todo, los de mayo espectro.



Neuquén tiene un Plan Provincial Prevención de Infecciones Asociadas a Cuidados de la Salud y Uso Adecuado de Antimicrobianos que busca generar conciencia entre profesionales de la salud humana y veterinaria. Comparte el lema con el que, en 201, la Organización Mundial de la Salud llamó a combatir la resistencia antimicrobiana y que mejor resume el peligro al que se expone la humanidad: “si no actuamos hoy, no habrá cura mañana”.

Desde 1986, la provincia de Neuquén integra una red que provee información sobre los perfiles de resistencia microbiana.

El uso del respirador dificulta evitar infecciones y contagios

“En este contexto actual de pandemia por covid 19, hemos notado la utilización de los antibióticos de manera inadecuada y, en distintas instituciones de salud de todo el país, el panorama respecto a la resistencia a antimicrobiano es sombrío”, describió la Sociedad de Infectología.

Sí, la pandemia empeoró todo lo que ya estaba muy mal. La infectóloga Liliana Calanni contó que esperaban que, gracias a las restricciones que reducían la circulación, también se reduzca el contagio de enfermedades y, por lo tanto, la resistencia a los antimicrobianos. Sin embargo, solo aumentó.



Los motivos pueden ser varios. Uno es que hay muchos más pacientes internados, las salas colapsan y “puede ser que algunas cosas no se controlen tanto y se produzcan infecciones”. Además, es muy difícil evitar una infección cuando una persona usó muchos días un respirador. Actualmente el promedio es de 14 días, de acuerdo a lo informado por el gobernador Omar Gutiérrez el jueves.



Otro de los problemas fue la indicación inmediata de antibióticos por la fiebre que produce el coronavirus o ante la neumonía, que en su mayoría son virales (solo 4% están asociada a bacterias).