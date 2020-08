Las TIC aliadas para comercializar en cuarentena

Por M. Ejarque - A. Cardozo - F. Castilla (INTA)

Huerta. El valor de la alimentación natural cobra cada vez más importancia.

Ante las medidas dispuestas para evitar la propagación del COVID 19, se impulsaron cambios en los territorios que reconfiguraron el acceso a los alimentos en cada localidad. En ese contexto, las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) como WhatsApp, redes sociales, plataformas y foros virtuales, facilitaron la creación de nuevos espacios para promover la actividad económica de agricultores familiares.

Un equipo interdisciplinario del INTA desarrolló una plataforma virtual para el intercambio de experiencias productivas de todo el país que optaron por reconvertir sus formas de comercializar a partir del uso de diferentes medios y dispositivos digitales.

“La iniciativa surgió a partir de un diagnóstico sobre el impacto de la pandemia en los espacios rurales, donde se puso en evidencia que en muchas zonas del país había surgido la necesidad de adoptar las TICS frente al cierre de ferias y otros espacios de comercialización. El foro surgió para acompañar a los productores en su vinculación con las TIC como nuevas formas de comunicarse y abastecer a los consumidores”, señaló Mercedes Ejarque, investigadora del Área de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar Región Patagonia del INTA.

La plataforma https://valorizacionterritorial.inta.gob.ar/ es de acceso gratuito y está diseñada bajo el concepto de redes, por lo que permite compartir experiencias en el uso de TIC y consultar dudas sobre cuáles son las mejores herramientas tecnológicas a utilizar en el mercado de productos locales. El sitio contiene distintos espacios en los cuales se ponen en común videoconferencias, documentos y publicaciones, videos cortos, afiches, trabajos científicos y presentación de casos y estrategias replicables en otras regiones.

“Hay que resolver las brechas digitales – tecnológicas, para que estos espacios virtuales se mantengan y se consoliden” Mercedes Ejarque, Investigadora INTA



“El foro es una propuesta para conformar una red, una comunidad de colaboración que nos permita compartir dudas o problemas que se hayan presentado en el uso de TIC y elaborar estrategias para el desarrollo de nuevas experiencias”, expresó Ejarque.

El objetivo de la plataforma es poder vincular a técnicos e investigadores en distintos puntos del país y generar un campo de desarrollo de investigaciones en torno a estas temáticas para dar respuesta a las problemáticas de los productores en este tema. De acuerdo con Ejarque, “Si bien estos procesos y formas de vinculación entre productores y consumidores surgieron como una estrategia defensiva en cuarentena, hay cuestiones a resolver como las brechas digitales – tecnológicas, para que estos espacios se mantengan y se consoliden”.

Estrategia. La venta virtual en medio de la cuarentena.



En la región hay muchas experiencias de comercialización que utilizan TIC como es el caso del Colectivo Agroecológico de Viedma que reemplazó la feria por el sistema de bolsones de frutas y verduras agroecológicas que se venden por WhatsApp.

En la Comarca Andina en el paralelo 42 que une la localidad de El Bolsón –Río Negro– con Lago Puelo – Chubut– se presentó una situación particular en el contexto de la pandemia. Los productores frutihortícolas de la provincia de Chubut que participaban de la Feria Franca en El Bolsón tuvieron que abandonar sus puestos porque pertenecían a otra jurisdicción y no tenían habilitación para cruzar a la provincia de Río Negro. Ante esa situación, más de 90 productores de Lago Puelo, Las Golondrinas, Paraje Entre Ríos Lago Puelo y El Hoyo impulsaron ferias emergentes en cada paraje como alternativas para la comercialización.

Con el apoyo de los técnicos de INTA y los Municipios desplegaron una estrategia de difusión de esos espacios a través de WhatsApp, armaron catálogos de los productos y diseñaron un esquema de venta por delivery.

Andrea Cardozo – jefa de la Agencia de Extensión Rural del INTA en El Bolsón – reflexionó sobre la nueva propuesta: “Aquellos consumidores que compraban la verdura en supermercados o en verdulerías empezaron a conocer estas ferias y se acercaron a los mercados alternativos. Las Tics en la pandemia hicieron que ciertos hábitos de consumo optaran por la valorización de los productos locales”.

Estas propuestas visibilizan el rol clave de la Agricultura Familiar en la provisión de alimentos en los circuitos de proximidad y la importancia del asesoramiento técnico de aquellos productores que no tienen las herramientas, los conocimientos y los medios para llevar adelante estas estrategias de venta.