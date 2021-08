Las trabajadoras del servicio doméstico no cuentan con una obra social en Río Negro

La secretaria general del Sindicato del Personal del Servicio Doméstico de Río Negro, Sonia Kopprio, dejó en claro su preocupación ante la falta de una cobertura social en la provincia que agrupe a las afiliadas del rubro.

En Roca hay más de seis mil trabajadoras del servicio doméstico que no cuentan con una obra social en la provincia. Con los aportes que realizan pueden acceder a la Obra Social del Personal Auxiliar de Casas Particulares (OSPACP) que tiene su sede en Neuquén.

Esta situación provoca que las trabajadoras deban afiliarse y recibir las prestaciones médicas en la vecina provincia. Pueden hacerlo a través del hospital o bien en los consultorios habilitados en Neuquén, en el caso de que tengan habilitado el convenio. Esto en la mayoría de los casos, no sucede.

“La obra social que tienen las trabajadoras es OSPACP. Hasta hace dos años se podía elegir una opción, pero ahora no pueden hacerlo. Esta obra social que es de Buenos Aires no la tenemos en el sindicato. Tiene una oficina en Neuquén”, explicó Kopprio. Con respecto a la situación que padecen las afiliadas aseguró que resulta difícil llegar a un solución por el momento. “Todos los días recibimos reclamos porque las compañeras no tienen la obra social como corresponde. Al tener una oficina en Neuquén tienen que ir hasta allá. Se empadronan y las obligan a afiliarse al gremio OSPACP que no existe y no tiene secretario. Tienen convenio con el hospital de Neuquén, las mandan a atenderse en las clínicas o sanatorios y no las conocen porque no tiene convenio”, afirmó.

La solución no parece cercana sino todo lo contrario. En ese sentido comentó que resulta difícil por el momento llegar una resolución ya que son un total de seis gremios que se encuentran con el mismo panorama. “No tenemos respuestas por ahora. Entonces nuestras afiliadas tienen que recurrir al hospital en Roca y ahí les dicen que consulten en el sindicato. A la apoderada de OSPACP, Carmen Brites, le dijimos que venga a Roca y habilite una oficina que la íbamos a acompañar. Pero no quiere trabajar con nosotras”, destacó.

Las compañeras están pagando una obra social y no tienen el derecho a una atención como corresponde" Sonia Kopprio, Secretaria General del Personal del Servicio Doméstico.

Al mismo tiempo explicó que “lo que debemos decirle a las compañeras si ya tienen un año de aportes es que vayan a la Superintendencia de Obras Sociales y pidan un cambio para que puedan elegir una obra social, que les den la opción de hacerlo”.

También consideró que el motivo del cambio debe quedar claro al no contar con la cobertura obligatoria y tener que concurrir a Neuquén se encuentran con distintas dificultades para acceder.

“Vienen las compañeras sin asesoramiento previo. Lo que tienen que tener en cuenta es que cuando comienzan a trabajar le tienen que decir al empleador que les den el alta en la obra social de su esposo para tener cobertura. Entonces el aporte que le descuentan a la trabajadora irá a la obra social del esposo y no la pueden sacar porque el esposo está pagando el aporte. Sino lo declaran el sistema automáticamente le asigna la obra social de casas particulares y lamentablemente no tiene cobertura”, agregó Kopprio.

Por otro lado, el impacto de la pandemia en el sector doméstico generó complicaciones en la continuidad laboral. “El año pasado con la pandemia se le complicó a muchas compañeras. No podían ir a trabajar porque el empleador les decía que no fueran y además había que cuidarse. A otras las obligaron a ir igual y en otros casos a las que no iban no les pagaron los sueldos y las despidieron. Hubo situaciones que no les cumplieron a pesar de que no podían concurrir al lugar de trabajo”, admitió.

Además, entregó su mirada sobre la actualidad del sector que encabeza. “Por suerte no hay desocupación porque se genera trabajo. Muchos necesitan una trabajadora en la casa por una cuestión de organización del hogar”, concluyó.