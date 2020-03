Laura Brion, la dama del blues

En diez palabras (más o menos), ¿quién es Laura Brion?

Soy bajista de la banda La Dama Blues, una banda de blues formada hace tres años con grandes amigos y músicos de Fiske (Roca)

¿Cuál fue la primera canción/música que recordás haber escuchado?

En mi casa se escuchaba siempre mucha música, ensayaban grupos de folclore y coros, siempre se hacían guitarreadas. Mi mamá hacía música, tocaba el violoncelo y la flauta dulce. Me contaron que de muy chica, de 2 o 3 años, cantaba una canción de Victor Heredia que se llama “Porque ha salido el Sol”

¿Qué y/o quiénes te abrieron la puerta de la música?

Como decía, mi mamá principalmente. También mi viejo que, a mí y a mi hermana Julieta, nos hacía escuchar de muy chicas ópera y música clásica.

El bajo, ¿cuándo, dónde y por qué?

Empecé a tocar el bajo cuando era estudiante, tenía 18 o 19 años, a esa edad conocí el hevy metal y el rocanrrol. Con mis amigas Adriana Stobbia (actual baterista de Sussi Blu) y Carolina Bassi (actual guitarrista de Contundencia Masiva) armamos en el año 91 o 92 una banda de Hevy Metal femenina que se llamó Contundencia Masiva. En mi casa había un bajo que le habían regalado a mi prima María y que nadie usaba, me lo apropié, y ahí nomás armamos la banda y me hice bajista.

¿Siempre blusera, o no tanto?

Creo que siempre fui blusera, aun sin saberlo. Sin embargo algunas cosas me fueron influenciando y marcando el rumbo. Por ejemplo en los ´90 se armaron en Buenos Aires las Blacanblues, la primera banda de blues de mujeres que conocí!! De ahí tuve una enorme influencia porque una de ellas era mi tía, Mona Fraiman!! Eran Increíbles!! También por esa época, en la que tocábamos y escuchábamos heavy metal, vi la película La Encrucijada, con música de Ry Cooder, me grabé el cassette con la banda sonora de la película al toque. Pero lo que me marcó definitivamente fue el concierto de BB King en Neuquén en el año 96. Esas experiencias me volaron la cabeza y decidí que quería tocar blues para siempre. Hoy estoy incursionando en otros géneros, es para mí un orgullo ser la bajista del proyecto musical de Gladis Aristimuño y Les Ferrepengó, porque interpretamos música de compositoras mujeres latinoamericanas.

Para terminar con esta violencia tiene que haber más chicas arriba de los escenarios, por eso acuerdo con el cupo femenino en los festivales, así se va a ir terminando la figura nefasta del “ídolo de rock”, las groupies y toda esa bazofia". Laura Brion.

Creo que los artistas debemos sentar postura frente a las situaciones que se viven y este proyecto intenta reivindicar las luchas de las mujeres por sus derechos, por eso me encanta!! Hoy con la revolución feminista una se replantea muchas cosas. Artistas que antes eran mis ídolos hoy ya no son. Por ejemplo, no puedo escuchar ya temas de la Mississippi, de Memphis o de Pappos Blues… si bien fueron las bandas con las que aprendí a tocar, muchas de sus letras son machistas y misóginas. La violencia machista es muy común en el ambiente del rock, cada vez más las mujeres nos animamos a denunciar a músicos abusadores y violentos. Para terminar con esta violencia tiene que haber más chicas arriba de los escenarios, por eso acuerdo con el cupo femenino en los festivales, así se va a ir terminando la figura nefasta del “ídolo de rock”, las groupies y toda esa bazofia.

En un puñado de palabras, ¿a qué suena el blues?

El blues es una música muy sencilla y a la vez muy profunda, es la música del alma.

¿Tu mejor proyecto musical?

Pienso que mis mejores proyectos musicales son los actuales: Uno de ellos es La Dama Blues, junto a Danny Blues, Richi Sandoval y Miguel Penrró. Hacemos blues tradicional y blues-rock, además estamos componiendo canciones propias. Danny Blues escribe unas increíbles letras que hablan de nuestras vivencias y denuncian situaciones como la represión que se vivió en la era macrista, no queremos que se olviden los crueles asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel a cargo de las Fuerzas de Seguridad del Estado. También escribimos una canción para nuestro Río Negro, el Kuru Leufú, en lengua mapuche. Nuestro hermoso río está siendo contaminado y nuestros gobernantes parecen mirar para otro lado. El otro proyecto en el que participo actualmente es el de Gladis Aristimuño y Les Ferrepengó, del que hablé antes.

¿Tres músicos regionales para escuchar?

Las Susi Blu, Colectivo Cancionista, Cuarteto de Guitarras Sigma.

¿Y otros tres de más allá?

Big Mama Thorthon, Albert King, Muddy Waters