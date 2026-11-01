Anagrama: las novedades de noviembre, a la espera del Premio Herralde

El jueves 5 de noviembre, Anagrama anunciará al ganador de su Premio Herralde de Novela, que este año llega a su 44.ª edición. Creado en 1983 por el fundador de la editorial, Jorge Herralde, el galardón busca alentar la nueva narrativa en castellano, tanto española como latinoamericana. La novela ganadora recibe un anticipo de 25.000 euros en concepto de derechos de autor y se incorpora al catálogo de la editorial.

A lo largo de su historia, el premio distinguió libros que después alcanzaron una amplia circulación, como Los detectives salvajes, de Roberto Bolaño; El pasado, de Alan Pauls; Ciencias morales, de Martín Kohan; Los Living, de Martín Caparrós, y Nuestra parte de noche, de Mariana Enríquez. En 2024, el reconocimiento recayó en dos novelas, Clara y confusa, de Cynthia Rimsky, y Los hechos de Key Biscayne, de Xita Rubert. El último ganador, en 2025, fue el argentino Pablo Maurette, por El contrabando ejemplar.

La expectativa por el fallo coincide con la llegada de las novedades de noviembre de Anagrama, que incluyen una nueva novela de Sandro Veronesi, la recuperación de una obra de Cynthia Rimsky y ensayos, relecturas de clásicos y poesía.

En la colección «Panorama de narrativas» aparece Septiembre negro, de Sandro Veronesi, autor de «El colibrí». Ambientada en el verano de 1972, en la localidad costera italiana de Fiumetto, la novela sigue a Gigio Bellandi durante el tránsito de la infancia a la adolescencia. Entre las vacaciones junto al mar, el descubrimiento de la música y la lectura y el primer amor, el protagonista empieza a percibir las fisuras de un mundo que hasta entonces parecía seguro.

El asesinato del niño Ermanno Lavorini y el atentado perpetrado por el grupo Septiembre Negro durante los Juegos Olímpicos de Múnich irrumpen en ese verano y anticipan una época marcada por nuevas formas de violencia. Décadas después, Gigio reconstruye aquel tiempo fundacional en una historia sobre la memoria, la pérdida de la inocencia y una Italia en transformación.

En «Narrativas hispánicas», Anagrama recupera «Los perplejos», de Cynthia Rimsky, ganadora del 42.º Premio Herralde por Clara y confusa y del Premio Nacional de Literatura de Chile 2026.

La narradora, criada en un judaísmo del que se rebela, encuentra por azar la Guía de perplejos, del filósofo medieval Maimónides. A partir de esa lectura, emprende un recorrido que la lleva de Córdoba a distintos territorios europeos, siguiendo las huellas del pensador y preguntándose qué queda de aquella convivencia entre filosofía y religión. Pero las fronteras, los mapas y los recuerdos desvían el itinerario. Novela, diario de viaje, ensayo y crónica, el libro convierte la incertidumbre en una forma de conocimiento y explora la relación entre pensamiento, fe y poder.

La colección «Nuevos cuadernos Anagrama» reúne dos títulos de registros diferentes. Bobi, de Roberto Calasso, es un homenaje a Roberto Bazlen, lector extraordinario, escritor esquivo y figura decisiva en los orígenes de la editorial italiana Adelphi. Yo siendo yo, de Hans Laguna, examina cómo la cultura de masas transforma la imagen romántica del artista en un producto reconocible, atractivo y cuidadosamente construido.

Entre los ensayos de «Argumentos» se destaca «Los hermafroditas», de Michel Foucault, un texto inédito concebido originalmente como parte de su proyecto Historia de la sexualidad, que llega en el año del centenario del nacimiento del filósofo.

También se publica Odisea, de Stephen Fry, cierre de la tetralogía mitológica iniciada con Mythos. El escritor británico vuelve sobre el viaje de Odiseo a Ítaca después de la caída de Troya y reinterpreta sus episodios más conocidos con su habitual erudición y sentido del humor, además de revisar críticamente los privilegios asociados a la figura del héroe masculino.

La colección incluye asimismo El hilo infinito, de Paolo Rumiz, un viaje desde el Atlántico hasta las orillas del Danubio tras la sabiduría preservada en los monasterios benedictinos.

Por último, «La Bella Varsovia» publica «Superé a los soldados», de Laura Chivite, un libro que cruza poesía, memoria y reflexión generacional.

Desde la perspectiva de una mujer que conduce un programa literario en la TV, la autora indaga en lo que queda de la juventud cuando el entusiasmo se ha disipado: las expectativas frustradas, las marcas que deja el tiempo y la posibilidad de seguir mirando el mundo sin caer en el cinismo. Con humor y una mirada atenta a las contradicciones de la vida adulta, Chivite explora los límites de la memoria y las formas en que la experiencia personal puede convertirse en una pregunta compartida.