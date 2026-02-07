«Audición», de Katie Kitamura: las apariencias engañan

En “Audición” (Sexto Piso, 2025), Katie Kitamura vuelve a explorar (como ya lo hizo en «Intimidades» y en «Una separación») ese territorio movedizo donde la identidad se vuelve una superficie porosa, siempre a punto de desbordarse. La protagonista —una actriz consagrada que vive en un departamento elegante de Nueva York junto a Tomas, su pareja— atraviesa un período de ensayo particularmente exigente: una obra teatral que la descoloca, que la obliga a revisar sus gestos, sus modos de estar en escena y, por momentos, su propia vida. Esa inestabilidad inicial funciona como antesala del corte abrupto que divide la novela en dos mitades y que reconfigura por completo lo que el lector cree haber entendido.



En medio de esos días de ansiedad aparece Xavier, un joven atractivo que insiste en acercarse a ella. La invita a almorzar en un restaurante anodino del distrito financiero, un espacio que no forma parte de sus recorridos habituales. Ella acepta sin contárselo a nadie, lo que tiñe el encuentro de una clandestinidad tenue, casi involuntaria. La escena —observada por comensales que se sorprenden por la diferencia de edad— se despliega entre silencios, tanteos y gestos suspendidos. Parece una cita, pero también un casting, una audición entre desconocidos. La irrupción inesperada de Tomas en ese mismo lugar, también fuera de su zona habitual, intensifica la tensión y abre una grieta.



A partir de ese punto, la narración se expande hacia el pasado de la actriz, hacia los pliegues de su matrimonio y hacia un terreno de incertidumbre donde los episodios empiezan a espejarse: escenas que se repiten con variaciones mínimas, posibilidades alternativas, ficciones que podrían ser recuerdos o proyecciones.

Kitamura trabaja esa ambigüedad con vértigo, pero sin golpes de efecto. Lo que pone en juego no es solo la fragilidad de las apariencias, sino también los pactos tácitos en las parejas, las expectativas que sostienen eso que llamamos “proyecto de vida” y los roles que cada uno asume. La ficción, parece decir, puede ser una forma de verdad y la verdad, apenas una versión posible.

Katie Kitamura —nacida en California en 1979, criada entre Japón y Estados Unidos, profesora de Escritura Creativa en la Universidad de Nueva York— es también autora de “En el bosque” (2013), “Una separación” (2018) e “Intimidades” (2023), novela que la consolidó internacionalmente.