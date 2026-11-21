El comienzo es así: la narradora, que bien podría ser la autora, una colombiana que vive en Buenos Aires, se hace un sencillo examen de ADN y descubre que sus antepasados llegaron hace 80 mil años de Angola. La única manera, deduce, en que una mujer angoleña pudo haber llegado a Cartagena de Indias, donde nació la protagonista, tiene que haber sido a través del mercado de esclavos. Ese descubrimiento -descender de una esclava africana, negra-, la lleva a planear un viaje con sus hijos a una isla de Colombia para acercarlos “a una idea de comienzo”. Pero el exmarido le gana de mano y planea con los chicos un viaje a Disney para las mismas fechas.



Un paraíso artificial versus un paraíso caribeño transformado por el turismo. Eso, esa distancia de objetivos y miradas, se vuelve pelea entre ellos:“Mi ex me preguntó por qué pensaba que mi experiencia en esa isla a la que quería llevarlos sería menos artificial que la de sus vacaciones. Que él, al menos, tenía conciencia de estar consumiendo un juego en su versión más drástica, por eso no lo atacaba ningún debate interno. Yo, en cambio, elegía hacerme la tonta. Ignorar el hecho de que estar en una isla “agreste”, pero exclusiva, también significaba habitar una escenografía”, escribe García Robayo, que bien podría ser la protagonista, y que con esa novela acaba de ganar el prestigioso premio Herralde.



Pero esa diferencia es apenas el telón de fondo, o el eslabón más actual de aquel comienzo en un barco de esclavos. Porque lo que hace la narradora, sola por obligación, en una casa alquilada, en una isla exclusiva del caribe colombiano, es sentarse a escribirle cartas a su ancestra. La llama Sharik; con la ayuda de la Inteligencia Artificial, le pone el rostro de una angoleña típica del siglo XVII, una imagen que deja en su pantalla de inicio de su computadora personal. Le escribe cartas a ella, que nunca leerá, por supuesto, y también le escribe a su abuela Muñe, a su Mami, a su hermana Marijó, a su tía Mabel, a sus dos primas, y a Margarita, la mujer que la cuidó de pequeña, que pudo haber sido una hija extramatrimonial de su abuelo pero que terminó haciendo las veces de criada. Tampoco la leerán sus familiares vivos, porque su idea no es enviar esas cartas sino escribirlas sin el cuidado, sin el pudor, sin la autocensura que uno podría ponerse por pura cortesía. Les escribe con una honestidad que a veces es cruel, a veces hilarante, que a veces filosa, como cuando hunde el escalpelo en las costumbres violentas y domesticadoras que acompañaron a todo ese linaje que empezó hace 80 mil años, con la esclava africana.



Cuenta, por ejemplo, la manía que tenía la abuela Muñe, la más pálida de todas, en ordenar a su descendencia en fila para que las más blancas fueran las primeras en entrar a un evento social o a la iglesia, o la imposición de usar la loción Blanquiderm, para quitarse el tono mestizo que las caracterizaba, que las caracteriza.



“Cuál es mi plan? Intentar visualizar la línea que enhebra tu ombligo con el mío. ¿Cómo? mediante esta correspondencia. ¿Qué quiero decirte exactamente? Algo como: hola, me disculpo, soy tu vulgar destino. Aunque también podría decirte, Sharik, estoy herida y te uso para curarme”, escribe la protagonista de esta novela.



Margarita García Robayo es dueña de una prosa que mezcla en dosis parejas la ferocidad -a veces muy salvaje-, la inteligencia, la irreverencia y la ironía. No escribe, nunca escribe, desde la inocencia. La autopercepción la hace mirar con desconfianza incluso sus propios pensamientos. Nunca adorna lo que pasa. Si tiene que ser cruda, lo es. Si no queda bien parada, así se muestra, enclenque. “A los hombres con los que estuve (todos blancos como él, casi todos extranjeros, como él), una gota de exotismo les bastaba para enajenarse. Las mujeres como yo (y como mi hermana y como mis primas, o sea, mestizas domadas bajo criterios de los que llaman hegemónicos) les ofrecemos al conquistador una dosis de exotismo marca Mattel. Eso, a quien no quiere ensuciarse demasiado, le alcanza y le sobra”, escribe la protagonista.



El libro, “Querida Sharik”, ganó el 5 de noviembre el Herralde, dotado con 25 mil euros, entre 2.223 manuscritos. Lo presentó a concurso bajo el seudónimo Orika Biohó.



El jurado, integrado por Fernando Pelayo, Gonzalo Pontón Gijón, Marta Sanz, Juan Pablo Villalobos y Silvia Sesé, le concedió el reconocimiento por unanimidad. Destacaron el tratamiento de asuntos contemporáneos como el racismo, el turismo, la degradación ambiental y las desigualdades sociales, así como el humor y la ironía que caracterizan la voz narrativa. “’Querida Sharik’ -dijo Sanz- explora indómitamente las relaciones de poder mientras seguimos la pista de una ‘bolsita cromosomática’ en unas páginas excéntricas y estupendas, que evocan la saga familiar, la distopía, la novela epistolar y erótica, pero que sobre todo, destacan por su humor asalvajado, su audacia, su agudeza, el amor extremo hacia sus personajes y esa originalidad formal imprescindible para contar lo que aún no había sido contado y escuece. Escuece mucho”.



En el libro, García Robayo -autora de “Hasta que pase un huracán”, “Primera persona”, “La encomienda” y “El afuera” (todos en Anagrama), entre muchos otros- maneja con habilidad ese material inflamable que es la vida personal al servicio de una historia. Es cierto que se hizo ese examen de ADN. “Se lo regalaron a una amiga por su cumpleaños y me dio curiosidad, y porque estaba en promoción. Supongo que me sedujo lo fácil que podía accederse a una información que hasta hacía poco no estaba tan a la mano”, explicó. Del resultado surgió la idea de una novela. “Me pregunté qué sabría de su porvenir esa mujer una vez embarcada en ese buque y me dieron ganas de contárselo, es decir, de fabular ese destino y ese linaje a través de las cartas. Es una ficción, por supuesto, pero existe gracias a un punto de partida cierto”, dijo en una entrevista con el sello que edita su novela premiada, Anagrama.



Cuánto de ella hay en esa protagonista que se le parece, no es algo a lo que le de importancia. “La autoficción es una palabra con muy mala prensa, todos le huimos a esa categoría. En general no me siento cómoda con las categorías literarias porque pienso que condicionan los textos , tanto en la fase de producción como de consumo. Pero el procedimiento que sugiere la autoficción plantea algo que me interesa: el uso del material propio, cercano, vital(no necesariamente real) para construir ficciones. En todo caso, lo que más me importa de esta palabra es la segunda parte del término: la ficción que se elabora a partir de ese material.



-¿En qué tradición literaria te enmarcás?

-No lo tengo muy claro. Quizás porque lo que más disfruto de la escritura es zambullirme en formas no del todo definidas. Cuando empiezo a escribir no sé qué nombre terminará teniendo ese texto: novela, ensayo, crónica o qué. Pero más allá de lo técnico, me siento parte d elos escritores que han intentado contar su tiempo y su geografía (Latinoamérica y el Caribe, en mi caso) desde perspectivas más que realistas, desromantizadas.



“Querida Sharik” se inscribe en ese linaje de su escritura: realista, y más que eso, completamente desromantizada.