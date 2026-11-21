A los 81 años, y tras seis décadas de una carrera marcada por la radicalidad estética y el desprecio a las convenciones del mercado, el escritor británico M. John Harrison (Rugby, 1945) acaba de inscribir su nombre en la historia literaria al ganar el Premio Booker con su novela “The End of Everything” (El final de todo), que se publicará en el país en 2027, según anunció la editorial Sigilo.



El galardón, entregado días atrás en Londres, lo convierte en el autor de mayor edad en obtener esta distinción, superando la marca que ostentaba Margaret Atwood desde 2019. Pero el logro no es solamente una cuestión de edad y calendarios. Con este triunfo, además, la literatura de ciencia ficción – y también los sellos independientes argentinos que lo han traducido hasta ahora- se anota una victoria inédita en el certamen más influyente de la lengua inglesa.



Detrás del premio Booker no hay una figura solemne, sino un octogenario de mirada chispeante y cabello plateado atado en una colita, un hombre que vive en un pequeño pueblo de Shropshire, cerca de Ironbridge -cuna de la Revolución Industrial-, y que todavía redacta sus primeros borradores a mano, con lapiceras negras y rojas en libretas pequeñas de hojas cuadriculadas.

“Los escritores viejos nos volvemos nudosos y retorcidos; simplemente queremos hacer lo que nos da la gana”, dijo tras conocerse el fallo.

El ingeniero que huyó hacia la extrañeza



Nacido en 1945 en el seno de una familia de ingenieros, bajo la sombra persistente de la posguerra británica, el joven Michael John Harrison (luego firmaría con el más escueto M.) parecía destinado a una vida técnica y previsible. Sin embargo, tras la muerte de su padre, se convirtió en un adolescente que faltaba a clases y encontraba refugio en la polémica literaria. “A los dieciséis años empecé a leer ‘El Señor de los Anillos’. Lo leí al menos una vez al año durante una década, y luego, de repente, sentí una especie de repulsión. No quería volver a leerlo, verlo ni oír hablar de él. Los libros que te obsesionan son como viejos amores. Te reencuentras con ellos después de uno o dos años y te preguntas por qué demonios te gustaron en primer lugar”, contó.

A los 18 años abandonó la escuela y se mudó a Londres para dedicarse a escribir. Sobrevivía como podía, dormía en sofás ajenos y pasaba hambre junto a otros jóvenes autores.

Su primer hogar creativo llegó a fines de los años sesenta en New Worlds, una revista mítica que encabezó la nueva ola de la ciencia ficción británica con nombres como J. G. Ballard y Brian Aldiss. Mientras leía de madrugada a Samuel Beckett y Thomas Pynchon, Harrison empezó a forjar una convicción que guiaría toda su obra: que las etiquetas de género son apenas “un dispositivo de marketing que se salió de las manos”.

Para Harrison, la literatura no consiste en construir universos cerrados “ladrillo a ladrillo”, sino en confiar en los accidentes, en los retazos robados de conversaciones en el colectivo y en una regla de oro: “comenzar con una forma, luego socavar su confianza en sí misma; preguntar de qué tiene miedo, qué está tratando de ocultar, y escribir eso”.

Escalador de canteras sucias y galaxias rotas



A mediados de los setenta, harto de la ciencia ficción convencional, dio un giro brusco: durante veinte años se dedicó a escalar. Pero lejos de buscar la épica postal del Himalaya, eligió las paredes de viejas canteras industriales abandonadas en el norte de Inglaterra. De esa obsesión física nació “Escaladores” (1989), una novela realista sobre la camaradería y el riesgo que le valió el premio Boardman Tasker de literatura de montaña.



Esa misma tensión entre lo cotidiano y lo abismal atraviesa sus libros más célebres: desde el universo decadente y antihéroico de Viriconium (iniciado en 1971 con “La ciudad pastel”), que dinamitó la fantasía épica, hasta “El curso del corazón” (1992), donde lo fantástico irrumpe como una grieta en la vida doméstica, pasando por la trilogía del Tracto Kefahuchi (Light, Nova Swing y Empty Space), una ópera espacial oscura y filosófica.



Aunque suele ser llamado un “escritor de escritores”, Harrison prefiere explicar lo que hace, y explicarse a sí mismo, con una metáfora de escalada. Él siempre quiso ser como ese escalador local que conoce cada grieta de un pequeño risco de su pueblo y logra resolver el único paso que ni los grandes campeones pudieron descifrar.



Esa mirada oblicua es el motor de “The End of Everything”, su decimotercera novela, un libro breve -de menos de doscientas páginas- que le llevó quince años de escritura. Ambientada en un futuro cercano en la costa de Kent, sigue a Phillip Tennent, un hombre que sobrevive recolectando objetos que arroja el mar, y a su anciana tía Marnie, demente y armada, en una Gran Bretaña invadida por los iGhetti, unas misteriosas columnas translúcidas que distorsionan la realidad mientras la población finge una normalidad que ya no existe.



“La actualidad proporcionó los temas y la sátira: ¿qué pasa cuando todas nuestras expectativas y explicaciones del mundo se convierten en un desastre continuo, pero aun así tenemos que seguir adelante?”, dijo.

En la Argentina, donde su obra circula con fervor de culto gracias al impulso decisivo de Marcelo Cohen, el vínculo con el autor es estrecho.



Harrison visitó Buenos Aires en 2019 como invitado del Filba -donde buscó sin éxito cruzarse con Mariana Enríquez, a quien acababa de leer en inglés-, un encuentro que finalmente concretaron de manera virtual en la edición 2020 del festival.

En aquella charla, ambos celebraron el uso de la “liminalidad” para narrar lo real y el modo en que los cataclismos políticos, como el Brexit en el Reino Unido, ocurren muchas veces en segundo plano mientras las sociedades viven en negación.



Hoy pueden leerse en el país sus novelas “El curso del corazón” (traducida por Andrés Erenhaus) y “La tierra hundida ya vuelve a levantarse” (traducida por Cohen), ambas en el catálogo de Sigilo, además de los libros de cuentos “Preparativos de viaje” (trad. Cohen), “Colonizando el mundo” y “Deberías venir conmigo ahora” (traducidos por Tomás Downey), editados por Interzona y, en alguna feria de usados, también los espléndidos cuentos de “El mono de hielo” (Ultramar).

Nunca es tarde para descubrir a M. John Harrison.