La noche del lunes, en el Salón Dorado del Teatro Colón, el sobre con el nombre del manuscrito ganador reveló una historia seca, tensa y atípica dentro del género negro local. Los pozos, de la escritora nacida en Mendoza Graciela Scarlatto, obtuvo por unanimidad del Jurado de Honor -integrado por Betina González, Ariana Harwicz y Héctor Abad Faciolince- la 29ª edición del Premio Clarín Novela, dotado con catorce millones de pesos y la edición bajo el sello Clarín-Alfaguara el año próximo.

Ambientada en un pueblo del oeste argentino, la novela parte de una escena límite: un hombre enterrado hasta el cuello dialoga con su verdugo mientras este duda entre ejecutarlo o perdonarle la vida. A partir de ese punto de partida, el relato sigue a Sinchicay, un joven mestizo atravesado desde la infancia por el abandono y las disputas de poder dentro de una organización narco del noroeste del país.

Para Betina González, el libro escapa a los lugares comunes del policial: «Lejos de ser un paisaje, el territorio es la atmósfera vital de los personajes. Escrita en una prosa limpia y con una estructura impecable, es también una novela filosófica». En sintonía, Abad Faciolince destacó el clima inquietante de las obras finalistas argentinas, atravesadas por la violencia social y las fracturas íntimas.

Radicada en Buenos Aires desde hace más de veinticinco años, Scarlatto se formó en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y pasó por talleres de autores como Guillermo Saccomanno, Gabriela Cabezón Cámara y Jorge Consiglio. Dirige el sello Ediciones Diotima, estuvo vinculada al Centro PEN Argentina y cuenta con una obra previa que cruza narrativa y poesía: la novela «Vaselina» (2021), el libro de cuentos «Dejar la infancia» (2023) y los poemarios «Clepsidras en la lluvia» (2021) y «Ciclo lectivo».

Al recibir la distinción, la autora vinculó la escritura del libro con una indagación personal: «Escribo desde la ignorancia, porque hay algo que no sé y necesito entender. Esta novela nació de la pregunta de una mujer sobre la masculinidad, el poder y la violencia». En una edición récord -con 1.414 originales enviados desde 35 países- y marcada por los discursos en defensa de la creación humana frente a la estandarización algorítmica, «Los pozos» confirma la vigencia de una narrativa que busca respuestas en las zonas más ásperas de la realidad.