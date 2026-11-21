La poeta y narradora mendocina Graciela Scarlatto ganó el Premio Clarín Novela 2026 con «Los pozos»
Con el seudónimo Nefer, la autora radicada en Buenos Aires se impuso en la 29ª edición del certamen entre 1.414 manuscritos de 35 países. La obra, que explora el narcotráfico y las violencias en el noroeste argentino, será publicada por el sello Clarín-Alfaguara y recibirá catorce millones de pesos.
La noche del lunes, en el Salón Dorado del Teatro Colón, el sobre con el nombre del manuscrito ganador reveló una historia seca, tensa y atípica dentro del género negro local. Los pozos, de la escritora nacida en Mendoza Graciela Scarlatto, obtuvo por unanimidad del Jurado de Honor -integrado por Betina González, Ariana Harwicz y Héctor Abad Faciolince- la 29ª edición del Premio Clarín Novela, dotado con catorce millones de pesos y la edición bajo el sello Clarín-Alfaguara el año próximo.
Ambientada en un pueblo del oeste argentino, la novela parte de una escena límite: un hombre enterrado hasta el cuello dialoga con su verdugo mientras este duda entre ejecutarlo o perdonarle la vida. A partir de ese punto de partida, el relato sigue a Sinchicay, un joven mestizo atravesado desde la infancia por el abandono y las disputas de poder dentro de una organización narco del noroeste del país.
Para Betina González, el libro escapa a los lugares comunes del policial: «Lejos de ser un paisaje, el territorio es la atmósfera vital de los personajes. Escrita en una prosa limpia y con una estructura impecable, es también una novela filosófica». En sintonía, Abad Faciolince destacó el clima inquietante de las obras finalistas argentinas, atravesadas por la violencia social y las fracturas íntimas.
Radicada en Buenos Aires desde hace más de veinticinco años, Scarlatto se formó en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y pasó por talleres de autores como Guillermo Saccomanno, Gabriela Cabezón Cámara y Jorge Consiglio. Dirige el sello Ediciones Diotima, estuvo vinculada al Centro PEN Argentina y cuenta con una obra previa que cruza narrativa y poesía: la novela «Vaselina» (2021), el libro de cuentos «Dejar la infancia» (2023) y los poemarios «Clepsidras en la lluvia» (2021) y «Ciclo lectivo».
Al recibir la distinción, la autora vinculó la escritura del libro con una indagación personal: «Escribo desde la ignorancia, porque hay algo que no sé y necesito entender. Esta novela nació de la pregunta de una mujer sobre la masculinidad, el poder y la violencia». En una edición récord -con 1.414 originales enviados desde 35 países- y marcada por los discursos en defensa de la creación humana frente a la estandarización algorítmica, «Los pozos» confirma la vigencia de una narrativa que busca respuestas en las zonas más ásperas de la realidad.
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