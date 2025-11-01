¿Justiciera o asesina? La apasionante historia de Giulia Tofana, entre los recomendados de la librería Lecton

La Toffana

Vanesa Monfort

Una fascinante novela sobre Giulia Toffana. Para unos, la primera asesina en serie de la historia; para otros, una mujer que hizo justicia.

Es febrero de 1658 y Giulia Toffana, boticaria, hija de la alquimista Theophania D’Adamo, su propia hija Gironima Carrozzi, la Astróloga de la Lungara, y su amiga del alma Giovanna De Grandis, antigua prostituta, son escoltadas por la guardia del Santo Oficio para ser interrogadas tras abandonar la protección del convento que las refugiaba.



Stefano Bracchi, un inquisidor joven y profesional, será el encargado de un caso que puede suponer su ascenso en el Vaticano. ¿Por qué este despliegue? Giulia, tras la injusta muerte de su madre, juró que dedicaría su vida a ayudar a las jóvenes condenadas a casarse a los catorce con hombres que les triplican la edad y a parir un hijo tras otro hasta la extenuación. La nueva legislación ya no permite a las mujeres tener oficio ni negocio alguno y el abuso sistemático que acaba con ellas en el parto o en “accidentes domésticos” son sus principales causas de mortalidad. Para cumplir esa promesa, lleva consigo un secreto de familia: la fórmula del Acqua Toffana.



Científica, justiciera, madrina de una red de crimen organizado femenino, La Toffana es narrada en esta novela histórica de suspense judicial gracias a la pluma de Vanessa Montfort.

La pattiserie de los corazones perdidos

Maria Border

Paloma lo tiene claro: su futuro huele a masa horneada y sueños cumplidos. Misk’i, la pâtisserie que abre junto con su amigo Baltazar, es la promesa de una vida distinta. Guido, en cambio, se aferra a la tierra y a la soledad de su campo. Dos mundos opuestos, dos corazones perdidos que el destino decide cruzar.

Entre el bullicio de la ciudad y la paz campestre, entre silencios cómplices y miradas que lo dicen todo, Paloma y Guido deberán enfrentar sus miedos, su orgullo y sus diferencias. ¿Aceptarán que el verdadero hogar no está en un lugar sino en el corazón del otro? Con su estilo inconfundible, María Border nos invita a creer, una vez más, en los nuevos comienzos… y en los secretos que el universo guarda solo para quienes se animan a intentarlo otra vez.

Un tango de amor y muerte

Andrea Milano

Bajo las luces del cabaret y el embrujo del tango, una historia en la que cada compás revela un secreto y cada paso marca un destino.

En la atmósfera melancólica y vibrante de los años treinta, en la que los acordes del tango entrelazan los destinos de quienes se atreven a soñar, una joven cantante y un comisario se enfrentan a sus propios fantasmas mientras buscan la verdad detrás de un asesinato que sacude a la ciudad.

Victoria Insaurralde, arrancada de su hogar en España y confinada bajo la estricta vigilancia de sus tíos, encuentra refugio en los versos del tango y en un sueño que la conecta con la música y la libertad. Una noche marcada por la llegada de Carlos Gardel a la ciudad transforma su vida para siempre. Pero el peligro acecha, y los secretos que laten bajo las luces del cabaret “La Nuit” revelan un misterio que podría costarle todo.

Martín Peralta, el comisario local, lidia con un periodista intrépido y los hilos oscuros que atan la muerte de su prometida con un nuevo crimen que conmociona a los lugareños. La sed de justicia lo arrastra a cruzar su camino con el de Victoria, y se despierta una conexión inesperada que podría salvarlo… o condenarlos a ambos.

Andrea Milano regresa, con esta novela, al policial romántico, un género en el que su pluma se mueve con maestría, que combina romance, intriga y la magia del tango con su narrativa envolvente y apasionada.

La luz más brillante del cielo

Lisina Coney

Después de cuatro años, Grace se siente preparada para retomar las riendas de su vida y volver a aventurarse en el abrumador mundo de las citas, o al menos para intentar hacer algún amigo. Sin embargo, no se imaginaba encontrar a alguien como Cal, un tipo grande, lleno de tatuajes y ocho años mayor que ella, que la hace sentir segura por primera vez en mucho tiempo.

Cal tiene claras sus prioridades y no puede permitirse distracciones: tiene un negocio que atender y una hermana pequeña de la que hacerse cargo. El amor es la última de sus preocupaciones, al menos hasta que cierta profesora de ballet con un pasado traumático aparece en su vida. Entonces las barreras que cuidadosamente habían creado comienzan a desmoronarse.

Cuentos breves y extraordinarios

Selección de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares



La relación que cultivaron por más de medio siglo Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares escribió uno de los capítulos más singulares de la literatura del siglo XX: la obra en colaboración que publicaron con los seudónimos comunes H. Bustos Domecq y B. Suárez Lynch.

Del mismo modo, la notoria pasión que compartieron a lo largo de sus vidas por la narrativa encontró expresión en esta antología beneficiada por el privilegio de su selección exquisita, cuya singularidad se encuentra en la brevedad de las piezas que la componen. Si cada uno de los ciento diez cuentos que forma parte de este libro tiene reservado algo de la diversión que Borges y Bioy encontraron en su lectura, el conjunto puede considerarse al mismo tiempo celebración de las letras y de su amistad.

Los puentes

Tom Percival

Mia se siente sola, tan sola que es como si viviera en una pequeña isla, muy lejos en el mar.

Pero un día, Mia recibe un libro: el primero que puede llamar suyo. A medida que Mia lee el libro, aparecen puentes y su isla se llena de color y vida. Y cuanto más lee Mia, más fuertes se vuelven los puentes, abriendo un mundo de conexión y esperanza…

Porque un libro puede llevarte a cualquier lugar…

El álbum ilustrado Los Puentes celebra el poder de los libros y la lectura en esta emotivo libro infantil ilustrado por Tom Percival, autor de Los Invisibles y El mar lo vió, entre muchos otros.