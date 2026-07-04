¿No sabés qué leer? Entre librerías, fantasmas y segundas oportunidades, los seis libros recomendados por la Librería Lecton

La librería de los viernes

Sawako Natori

El libro de la japonesa llega precedida por el éxito de la llamada healing fiction, ese subgénero tan en boga en Japón que propone historias reconfortantes, pobladas de personajes heridos que encuentran en los pequeños gestos cotidianos una forma de reparación.



En una vieja estación de tren, a las afueras de Tokio, se esconde una librería envuelta en leyendas, un lugar donde cada lector encuentra precisamente el libro que necesita en el momento indicado. Allí llega Fumiya, un estudiante inseguro que busca un regalo para su padre enfermo y termina encontrando algo más: un refugio.



Cada vez que Fumiya regresa a la librería y se cruza con otros visitantes, la novela va desplegando pequeñas historias de pérdida, duelo y desencanto.

Natori apuesta por conflictos mínimos y por una narración serena, donde el cambio no se produce a través de grandes revelaciones sino mediante conversaciones, recomendaciones literarias y gestos de hospitalidad.



La novela evita caer por completo en el sentimentalismo. Su mayor virtud reside en la capacidad para recuperar la lectura como experiencia compartida, como conversación y como consuelo. La librería de Nohara se convierte así en una utopía modesta, un espacio donde todavía es posible demorarse, hablar de novelas y encontrar compañía entre desconocidos.

El corazón de Auschwitz

Darcy Lee

La escritora británica Darcy Lee regresa a uno de los escenarios más narrados del siglo XX para contar una historia de amor, resistencia y supervivencia en medio del horror. Inspirada en hechos reales, la novela sigue a dos jóvenes prisioneros que, en el campo de concentración de Auschwitz, intentan preservar algo de su humanidad cuando todo conspira para destruirla.

Sin renunciar a la dureza de su tema, Lee apuesta por una narración ágil y emotiva, centrada en los pequeños gestos de solidaridad y en la capacidad del afecto para convertirse en una forma de resistencia.

Ayer

Agota Kristof

La escritora húngara Agota Kristof condensa en poco más de un centenar de páginas algunos de los grandes temas de su obra: el exilio, la soledad, el deseo y la imposibilidad de escapar del pasado. La novela sigue a Tobias, un inmigrante que trabaja en una fábrica y lleva una existencia gris y rutinaria, sostenida únicamente por la espera de una mujer a la que cree haber amado desde siempre.

Con su prosa seca, precisa y despojada, Kristof construye un relato de una intensidad extraordinaria, donde cada frase parece contener un abismo. Publicada originalmente en 1995, Ayer es una pequeña obra maestra sobre los desarraigados y sobre la persistencia de las obsesiones que dan sentido -o terminan destruyendo- una vida.

Para salvar el latido

Ernestina Perrens

La escritora argentina regresa al paisaje del litoral y a la atmósfera de su novela Tacurú para contar la historia de una mujer que intenta arraigarse en una tierra tan fascinante como hostil.

Entre incendios, sequías y animales desorientados, la protagonista busca un sentido en medio del derrumbe personal y ambiental. Con una prosa breve, elíptica y cargada de silencios, Perrens construye una novela de gran intensidad poética, donde el paisaje se vuelve un personaje más y la pregunta por cómo seguir viviendo —cómo “salvar el latido”— atraviesa cada página.

La casa de los espíritus

Isabel Allende

Publicada en 1982, La casa de los espíritus convirtió a Isabel Allende en una de las escritoras más leídas del mundo. La novela sigue el destino de la familia Trueba, desde la relación entre la clarividente Clara y el autoritario Esteban Trueba hasta el derrumbe de un orden social y político que desemboca en la violencia y la dictadura. En sus páginas conviven el amor, la muerte, los fantasmas y las pasiones más terrenales, en una narración que hizo del realismo mágico una herramienta para pensar la memoria y las heridas de América Latina.

Más de cuarenta años después de su publicación, la novela conserva intacta su capacidad de seducción. No sorprende, entonces, que haya vuelto a despertar interés a partir de la nueva adaptación televisiva en formato de serie, que recupera la potencia de una historia donde lo íntimo y lo político son inseparables.

Leer hoy La casa de los espíritus es regresar a un clásico que sigue interrogando la relación entre la memoria, el poder y los fantasmas del pasado.

Kicking it. Academia de futbol



Pensado para primeros lectores y amantes del deporte, Kicking It. Academia de fútbol combina la pasión por el fútbol con una historia de amistad, compañerismo y superación. La llegada de un grupo de chicos y chicas a una academia deportiva se convierte en el punto de partida de entrenamientos, rivalidades y desafíos que pondrán a prueba tanto su talento como su capacidad para trabajar en equipo.

Con un ritmo ágil y un lenguaje accesible, el libro transmite valores como el esfuerzo, la perseverancia y la importancia de confiar en los demás, recordando que, dentro y fuera de la cancha, ganar no siempre es lo más importante.



La autora es la australiana Jess Black, una prolífica escritora de libros para niños y jóvenes con más de sesenta títulos publicados. La serie Kicking It. Academia de fútbol está ilustrada por Mario Gushiken y está dirigida a lectores de entre 8 y 12 años.