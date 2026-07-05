Kevin Hernández: mientras la Corte define quién investigará, la Justicia de Río Negro seguirá con la búsqueda

En una semana determinante para el futuro del legajo por la desaparición de Kevin Hernández, el juez de Garantías Roberto Gaviña Sánchez resolvió elevar formalmente la contienda de competencia a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La medida se tomó tras recibir la notificación oficial de la Justicia Federal de General Roca, donde el magistrado Hugo Greca rechazó investigar el caso al no hallar pruebas que vinculen el hecho con delitos de narcocriminalidad organizada.

La resolución del juez Gaviña Sánchez busca dirimir lo que técnicamente se conoce como un «conflicto de competencia negativo». Mientras el fuero provincial sostiene que la desaparición está ligada a una estructura narco en Lamarque, el fuero federal argumenta que se trata de un posible homicidio de jurisdicción ordinaria. «Anticipo que voy a rectificar el criterio para que lo dirima la Corte Suprema», sentenció el magistrado provincial durante la audiencia virtual de esta semana.

El «impasse» investigativo y las críticas de la querella

La audiencia de esta semana estuvo marcada por la tensión y el reclamo de la querella, representada por el abogado Leandro Aparicio. El letrado denunció que, durante el tiempo en que los fueros se disputaron la causa, la investigación permaneció paralizada, dejando a la familia en una situación de total incertidumbre.

«Este es el gran bonete donde se la pasan para acá, se la pasan para allá, pero nadie está investigando. Nadie hoy está investigando qué pasa con la causa de Kevin Hernández», disparó el querellante, quien además insistió en que el caso debe ser caratulado como desaparición forzada debido a la presunta connivencia de la comisaría de Lamarque. Ante este escenario, solicitó que la fuerza rionegrina sea apartada y que intervengan fuerzas federales como Gendarmería.

La postura de la fiscalía y la defensa de la policía

Desde el Ministerio Público Fiscal, la fiscal jefe Belén Calarco y la doctora Analía Álvarez rechazaron las acusaciones de inactividad y de participación policial. Calarco aseguró que no existen indicios de criminalidad estatal y que la policía provincial seguirá a cargo de la búsqueda hasta que la Corte Suprema defina lo contrario. «La búsqueda sigue pendiente y eso es lo que vamos a seguir trabajando», afirmó la fiscal jefe, quien además instó a la querella a aportar formalmente cualquier nuevo testimonio que posean.

La fiscalía defendió la hipótesis inicial que vinculaba a Kevin con el entorno de consumo de estupefacientes en el Valle Medio, recordando que el joven había llegado a Lamarque desde Viedma pocos días antes de su desaparición el 22 de febrero.

«Él sabe qué pasó»: el desgarrador pedido de la familia

El momento más crítico de la jornada se vivió cuando Luz Núñez, pareja de Kevin y madre de su hija, tomó la palabra para dirigirse directamente al único hombre vinculado a la investigación y la última persona que fue vista con el desaparecido. Núñez cuestionó la demora judicial y expresó el dolor de la familia.

«No me digas que no sabés qué fue lo que pasó porque ya está más que claro. Dejaste a una hija sin su padre y a toda una familia destrozada», expresó Luz con crudeza ante la mirada de las partes.

La joven denunció que, pese a los 150 testimonios y múltiples allanamientos realizados en estos meses, el barrio de Kevin en Lamarque calla por temor a las redes de narcomenudeo. «Acá Kevin no era ningún narco. Nosotros no tenemos nada. A vos solo te pido que hables y al menos nos des paz», concluyó en un pedido desesperado de justicia.

Un futuro en manos de la Corte Suprema

Con la elevación del caso al máximo tribunal del país, la causa por Kevin Hernández ingresa en una etapa de definición institucional que, según el juez Gaviña Sánchez, no debería demorar años, dada la gravedad de la desaparición de una persona. No obstante, el magistrado aclaró que, mientras se dirima la competencia, la provincia tiene la obligación de actuar ante cualquier requerimiento urgente o nueva pista verosímil.

Por el momento, el expediente que ya cuenta con seis cuerpos de investigación regresa a Choele Choel. La comunidad de Lamarque, que ya convive con el recuerdo del caso Solano, observa con angustia cómo el tiempo —133 días hasta hoy— se convierte en el principal obstáculo para descubrir la verdad sobre el destino de Kevin Hernández.