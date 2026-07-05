Victoria Villarruel aplicó una modificación que frena cambios de último momento en las comisiones del Senado

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, tomó una decisión que frena la posibilidad de los legisladores de hacer cambios de último momento en las comisiones. Esto hay que ver como jugará con las intensiones del oficialismo de impulsar un paquete de leyes.

Entre algunas de las normas que quiere motorizar el Gobierno de Javier Milei está la reforma electoral, que busca eliminar las PASO.

El cambio de Victoria Villarruel que cambiará la dinámica del Senado

La medida de Villarruel repercutirá en la dinámica de la labor de la Cámara alta. Según indicó Infobae, los cambios de último minuto fueron habituales en el primer semestre 2026. Eso fue llevado a cabo en muchos casos por los asesores de los senadores y genera idas y vueltas antes de dar un despacho. Además, en algunos casos con ausencias de legisladores.

“Los miembros de las comisiones permanentes duran en ellas hasta la próxima renovación del Senado, de no mediar su renuncia. Los de las comisiones especiales e investigadoras, hasta el cumplimiento del plazo establecido en la resolución de su creación o del fijado en la prórroga que hubiere otorgado el cuerpo, en su caso, salvo que la comisión haya cumplido con su objeto antes del plazo establecido”, dice el artículo 93 de la Cámara alta.

“Para el caso de inasistencia injustificada de un senador a dos reuniones de comisión, corresponde el apercibimiento de la Cámara. La inasistencia injustificada a cuatro reuniones consecutivas de comisión, significará un descuento en su dieta», dice también el texto.

Un antecedente que molestó al Gobierno con cambios de último minuto fue lo ocurrido sobre la iniciativa sobre ecocidio, donde finalmente hubo despacho y hubo un intento de libertarios de quitar las firmas del dictamen.

Victoria Villarruel y Javier Milei juntos en un acto

Con Noticias Argentinas

La vigilia por el Día de la Independencia en Tucumán sumará este año un ingrediente político imposible de ignorar: será el escenario del nuevo encuentro entre el presidente Javier Milei y Victoria Villarruel, en momentos en que la relación entre ambos atraviesa su peor etapa desde que llegaron al poder.

La cita tendrá lugar el próximo 8 de julio por la noche frente a la Casa Histórica de Tucumán. Tanto Milei como Villarruel confirmaron su asistencia al acto organizado por el gobernador Osvaldo Jaldo, quien optó por invitar a todas las autoridades nacionales sin excepciones. “Tucumán no excluye a nadie”, remarcó el mandatario provincial, evitando involucrarse en una disputa que ya se transformó en una de las principales tensiones internas de La Libertad Avanza.