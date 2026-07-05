Murió una mujer en un brutal accidente en Plottier, sobre la Ruta 22: otras dos fueron hospitalizadas

Un brutal accidente tuvo lugar este domingo 5 de julio en cercanías a Plottier. Según detallaron desde Bomberos, el siniestro ocurrió sobre la Ruta 22, a la altura del kilómetro 1231, en las primeras horas del día.

Si bien aún no se determinó la causa del accidente, se confirmó que el protagonista era un Volkswagen Gol en el que viajaban tres mujeres. Una de ellas murió en el acto y quedó atrapada dentro del vehículo.

Desde Bomberos indicaron que la mujer que murió viajaba en el lugar de acompañante. «Las otras dos fueron asistidas por ambulancias del Hospital Plottier y el SIEN, siendo trasladada una al nosocomio local y la otra al Castro Rendón».

En el operativo trabajó personal de Bomberos Voluntarios, que utilizó herramientas hidráulicas para extraer a la víctima del vehículo. También participaron efectivos de la Comisaría 46ª, Policía de Tránsito, Policía Forense y personal de Defensa Civil de Plottier.

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