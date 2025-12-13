¿No sabés que leer? Estos son los destacados y novedades de la semana

La viuda

John Grisham



John Grisham regresa con un thriller judicial que se abre como un clásico misterio de habitación cerrada.

Simon Latch es abogado en la Virginia rural, y gana lo justo para pagar sus cuentas mientras su matrimonio se desmorona lentamente. Un día, entra en su despacho Eleanor Barnett, una anciana viuda que necesita un nuevo testamento. Al parecer, su marido le dejó una pequeña fortuna, y nadie lo sabe.

Una vez que engancha a la clienta más rica de su carrera, Simon trabaja discretamente para mantener su fortuna en secreto. Pero pronto su historia empieza a resquebrajarse.

Cuando la mujer es hospitalizada tras un accidente de coche, Simon se da cuenta de que nada es lo que parece y se ve envuelto en un juicio por un delito que jura no haber cometido: asesinato.



Simon sabe que es inocente. Pero también sabe que las pruebas circunstanciales están en su contra y que podría pasar el resto de su vida entre rejas. Para salvarse, debe encontrar al verdadero asesino…

Grisham, fiel a su estilo de capítulos breves y ritmo sostenido, ensaya aquí un giro hacia el whodunit, con ecos de Agatha Christie y la tradición del misterio clásico.

La dulce existencia

Milena Busquets

En 2015, Milena Busquets publicó “También esto pasará”, una novela que destilaba el dolor de la pérdida de su madre y la reafirmación de la vida con una mezcla inconfundible de ligereza y lucidez. Diez años después, mientras se rueda la adaptación cinematográfica de esa novela, la autora regresa al mundo que ha descrito y reinventado. Y ese retorno es, a la vez, un vértigo y un anhelo: “Me quiero quedar aquí –confiesa–. Y que todo vuelva a empezar”. “La dulce existencia” es un relato atravesado por la búsqueda de la belleza y por el peso de la memoria. Los vientos y la luz dorada de Cadaqués, las mañanas en el Casino, el magnetismo de los actores y productores, el coqueteo, los restaurantes de playa, los libros de cabecera…



Para Proust, la literatura era el arte de fijar el tiempo, de esclarecer la impresión de los recuerdos. Y eso es, precisamente, lo que hace este libro: reconstruir con la nitidez y también con la melancolía que da la distancia aquellos días en los que Milena Busquets vivía sin ser consciente de que estaba siendo feliz, días en que todo estaba por delante. Un viaje al paraíso antes de la conciencia de su pérdida.

La pregunta de mi madre

Luis Mey

El jóven Matías es una suerte de mentiroso serial: le miente a Carolina, la chica que le gusta, con intención de impresionarla; le miente a su propia madre, a la que no le sobra la plata, para conseguir que le pague el viaje a Mar del Plata en el que pretende confesar todo lo que no es. Le miente a su incondicional (e impresentable) amigo Peine sobre los verdaderos motivos del viaje. Pero sobre todo, se miente a sí mismo.



Es que la adolescencia puede ser tan confusa como las historias que se inventan para poder enfrentar o evadir los problemas. La contundente prosa de Luis Mey discurre como un viaje de ritmos vertiginosos y personajes inolvidables, que hace revivir los dramas y comedias de ese tumultuoso tiempo de la vida con su habitual despliegue de humor, ironía y desparpajo.

Continuidad de Emma Z.

Ariel Magnus



Esta es mucho más que una novela; es un diálogo apasionante con el legado literario argentino, especialmente con la figura imponente de Jorge Luis Borges. En las palabras de Martin Kohan, se plantea una pregunta provocadora: ¿puede la literatura argentina reinventarse constantemente al escribir, reescribir, sobreescribir y contraescribir a Borges? Ariel Magnus acepta este desafío y lo lleva a nuevos horizontes en esta obra que desafía las fronteras entre la realidad y la ficción.



Con capítulos breves que invitan a una lectura ágil y envolvente, Continuidad de Emma Z. nos sumerge en un vertiginoso juego borgeano donde las vidas de los personajes se entrelazan con los mundos creados por Borges.

Verano

Ester Tomé

Ester Tomé propone un recorrido poético por la estación más expansiva del año. El libro invita a los niños a observar la naturaleza en su esplendor: prados cubiertos de flores, insectos que revolotean, colores que vibran bajo la luz intensa. Con frases sencillas y evocadoras, la autora convierte la lectura en una experiencia sensorial que despierta la curiosidad y la atención hacia lo que nos rodea.



Las ilustraciones de Giulia Dragon acompañan con delicadeza este viaje, desplegando tonos luminosos y detalles iridiscentes que refuerzan la atmósfera estival. El resultado es un libro que no busca narrar una historia lineal, sino abrir un espacio de contemplación y descubrimiento, donde cada página funciona como ventana a un paisaje vivo.



Verano se integra en una serie dedicada a las estaciones, y su propuesta se afirma como herramienta para la educación ambiental y la iniciación literaria. Es un texto que celebra la mirada atenta y la sensibilidad estética, ofreciendo a los lectores más pequeños una manera de habitar el tiempo a través de la palabra y la imagen.