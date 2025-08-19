Netflix anunció la segunda temporada de una de las series del año

Netflix generó gran expectativa al revelar un anuncio muy esperado: la segunda temporada de una serie dramática que logró atrapar a los espectadores desde su primera entrega.

Netflix anunció la segunda temporada de Dept. Q, una de las series del año

«Dept. Q» regresa con su esperada segunda temporada. La serie está basada en las populares novelas policiales “Department Q” de Jussi Adler-Olsen. Su primera entrega, estrenada en mayo, recibió una cálida acogida tanto del público como de la crítica, alcanzando un 88% en Rotten Tomatoes y manteniéndose durante seis semanas dentro del Top 10 de Netflix.

Aunque Netflix ya confirmó el regreso de Dept. Q con un breve anuncio en su sitio oficial —¡Preparen la lancha rápida del departamento, DEPT. Q vuelve para la segunda temporada!”— por el momento no se conocen detalles sobre la fecha de estreno ni otros avances de la trama, manteniendo la expectación entre los fanáticos.

De qué trata Dept. Q

La historia sigue a Carl Morck, interpretado por Matthew Goode, un inspector jefe de detectives en Edimburgo con un gran talento para resolver crímenes, pero con serias dificultades para relacionarse con sus colegas. Tras sobrevivir a un violento tiroteo que termina con la vida de un joven agente y deja a su compañero paralizado, Carl queda profundamente marcado. Como consecuencia, es apartado de las investigaciones más activas y asignado en soledad a la unidad de casos sin resolver, un espacio donde parece condenado al olvido.

Sin embargo, lo que parecía un castigo se transforma en una nueva oportunidad. En medio de su aislamiento, Carl comienza a rodearse de un grupo de inadaptados con deseos de probar su valía. Juntos, se embarcan en la investigación de un caso complejo y perturbador: la misteriosa desaparición de la fiscal Merritt Lingard, interpretada por Chloe Pirrie. A su lado, actores como Alexej Manvelov, Kelly Macdonald y Leah Byrne completan el elenco, dando vida a una trama cargada de tensión y giros inesperados.

Qué se sabe sobre la segunda temporada

La segunda temporada de Dept. Q cuenta nuevamente con Scott Frank como guionista y director, además de asumir el rol de productor ejecutivo junto a Rob Bullock a través de Left Bank Pictures y Charlotte Moore. La producción para Netflix está supervisada por Mona Qureshi y Manda Levin, quienes destacaron su entusiasmo por retomar la historia de Carl Morck y su grupo. Al igual que en la primera temporada, la filmación se llevará a cabo en Edimburgo, manteniendo el ambiente característico que marcó la serie desde su inicio.

En declaraciones conjuntas, Qureshi y Levin expresaron su emoción por el regreso de los personajes y la narrativa que Scott Frank logró construir, capaz de cautivar a la audiencia mundial de Netflix. “Estamos deseando ver qué descubren Morck y la pandilla en la segunda temporada… Edimburgo, estamos de vuelta”, señalaron, subrayando la expectativa por continuar explorando los misterios del Departamento Q. Por su parte, Rob Bullock reconoció la valentía de Netflix al darles nuevamente libertad creativa y destacó la anticipación de Left Bank Pictures.

Scott Frank también se mostró agradecido con Netflix y con el elenco y equipo de producción por confiar en su visión y permitirle “arriesgarse con su locura”. Matthew Goode, protagonista de la serie, expresó su entusiasmo por profundizar en las historias del Departamento Q, agradeciendo la oportunidad de explorar más a fondo las tramas que mantienen enganchados a los espectadores. Sin lugar a dudas, la expectativa por la segunda temporada sigue creciendo, prometiendo mantener la tensión y los giros que hicieron del primer ciclo un éxito en la plataforma.