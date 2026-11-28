“La hora antes del alba”

Isabel Allende

En un país sometido a una dictadura, Alba queda sola tras la muerte de su abuelo. Espera noticias de su primer amor, sin saber si sobrevivió ni si regresará, mientras intenta reconstruir su vida en la gran casa familiar, refugio de recuerdos y presencias. Pero el pasado no está dispuesto a dejarla en paz: frente a su puerta acecha el hombre que la mantuvo cautiva y que busca vengarse, convencido de que ella debe pagar por los pecados de su abuelo. En medio de esa amenaza, su hija, un nuevo amor y un amigo incondicional se convierten en sus apoyos.

En “La hora antes del alba”, Isabel Allende vuelve sobre algunos de los temas centrales de su narrativa: la memoria familiar, la violencia política, el amor y la resistencia. Alba deberá enfrentarse a una herencia marcada por la represión y el dolor, mientras los espíritus de sus antepasados parecen acompañarla y protegerla. La historia personal de la protagonista se entrelaza con la de un país que intenta salir del horror y recuperar la esperanza.

Con elementos de saga familiar y una dimensión cercana a lo mágico, la novela pone el foco en la capacidad de las mujeres para reconstruir sus vidas aun después de experiencias devastadoras. Allende propone un relato de amor y coraje en el que lo íntimo y lo histórico se cruzan, y en el que la posibilidad de romper con el legado de violencia se convierte en una forma de imaginar el futuro.

Ganadora del Premio Planeta, la novela marca también la llegada de Isabel Allende al catálogo de este sello editorial. Con elementos de saga familiar y una dimensión cercana a lo mágico, la escritora chilena propone un relato de amor y coraje en el que lo íntimo y lo histórico se cruzan. En el centro está la posibilidad de romper con el legado de violencia y encontrar, aun después de las experiencias más devastadoras, una forma de volver a empezar.

“Señales que precederán al fin del mundo”

Yuri Herrera

Makina cruza la frontera hacia el norte para encontrar a su hermano, que se marchó tiempo atrás y del que no tiene noticias. En el camino atraviesa territorios hostiles, se cruza con personajes ligados al mundo del narcotráfico y debe sortear peligros y pruebas. Su recorrido está organizado en nueve etapas que evocan el viaje al inframundo de la mitología mexica. Pero lo que podría ser una historia de búsqueda se transforma en algo más amplio: una narración sobre la migración, la identidad y el desarraigo.

En esta novela, Yuri Herrera construye un México propio, donde la violencia contemporánea convive con las leyendas y las cosmovisiones precolombinas. Con una prosa precisa y una lengua que combina registros populares con imágenes poéticas, el escritor mexicano convierte la frontera en un territorio físico y simbólico, atravesado por la desigualdad, el peligro y la posibilidad de transformación. Publicada originalmente en 2009, “Señales que precederán al fin del mundo” es una de las obras más singulares de la narrativa latinoamericana contemporánea.

“Los perplejos”

Cynthia Rimsky

La narradora recibe por casualidad un ejemplar de la Guía de perplejos, del filósofo medieval Maimónides, y ese encuentro despierta una serie de preguntas sobre la convivencia entre el pensamiento religioso y la filosofía, y sobre los sabios judíos y musulmanes que defendieron esa relación frente a la ortodoxia de su tiempo. Decide viajar a Córdoba y seguir los pasos de Maimónides, pero las dificultades para cruzar las fronteras la obligan a cambiar de rumbo. El recorrido la lleva por Venecia, Eslovenia, Belgrado, Montenegro y Croacia, mientras los libros, los mapas y los recuerdos se mezclan en una búsqueda cada vez más incierta.

Novela, diario de viaje, ensayo y crónica se entrelazan en “Los perplejos”, una de las obras fundamentales de Cynthia Rimsky, que Anagrama vuelve a publicar. A partir del extravío y de los desvíos del viaje, la escritora chilena reflexiona sobre la sabiduría, la religión y la dificultad de comprender el mundo cuando las fronteras —geográficas y culturales— se vuelven inestables. La figura de Maimónides funciona como punto de partida para una indagación sobre el pensamiento y la convivencia, pero también sobre las personas que, en medio de la falta de certezas, buscan una forma de orientarse.

“La esclava de Qurtuba”

Alberto S. Santos

Ambientada en la Córdoba musulmana de fines del primer milenio, “La esclava de Qurtuba” narra la historia de Ouroana, una princesa raptada en la península ibérica y vendida como esclava a una familia influyente de la ciudad. Allí comienza una relación amorosa prohibida con Abdus, el heredero de la casa, en un mundo atravesado por las guerras, las intrigas y las divisiones religiosas y sociales. El escritor portugués Alberto S. Santos combina romance y novela histórica en un relato sobre los límites impuestos por la época y la posibilidad de desafiarlos.

“Pedrón Laika”

Nicolás Fontana

Los cuentos de Nicolás Fontana invitan a perderse en territorios donde la lógica de los sueños altera las reglas de lo cotidiano. En estas páginas hay encuentros amorosos que pueden costar la vida, gatos que se comportan como seres humanos, ciudades que acaso tengan un cuerpo y poemas capaces de someter a sus propios creadores. También está Laika, la perra enviada al espacio, convertida aquí en un animal entrañablemente político.

Con humor, extrañeza y una imaginación que no siempre da tregua, Fontana lleva al lector por relatos que pueden pasar de la amabilidad al desconcierto y de ahí al precipicio. Como advierte uno de los textos, un buen cuento se parece más a una piña en la cara que a una frazada: no busca tranquilizar ni ofrecer respuestas, sino abrir una ventana inesperada y dejar al lector frente a lo desconocido.

“Me llamo Rebel. Nada podrá separarnos”

Ross Montgomery

Rebel es un perro que vive feliz en una granja junto a Tom, el niño que es su mejor amigo. Pero la guerra llega hasta su hogar y Tom decide sumarse a quienes luchan contra el rey. Antes de partir, le ata un pañuelo rojo al cuello y le pide que lo espere. Cuando Rebel comprende que su amigo podría no regresar, vence sus miedos y emprende un peligroso viaje para encontrarlo y traerlo de vuelta.

Con la mirada puesta en la lealtad y el vínculo entre un niño y su perro, esta historia sigue las aventuras de un héroe inesperado que se enfrenta a un mundo desconocido para no abandonar a quien quiere. Una novela infantil que combina aventura y emoción en el contexto de un conflicto bélico.