Los preparativos están a pleno para vivir una nueva edición de El Abuelazo 2026, en Cutral Co. Adultos mayores se reunirán este sábado, desde las 9 en el centro cultural José Héctor Rioseco. Las agrupaciones de diferentes puntos del interior de la provincia se reunirán a disfrutar una jornada en la que la diversión y el baile están asegurados.

Mientras que se confirmó la fecha del viaje para los contingentes de adultos mayores y el taller Esperanza para Las Grutas que participarán de la colonia de verano.

Una vez más y después de más de dos décadas, Cutral Co será anfitriona de la propuesta que surgió desde el área de la 3° Edad -así se denominaba en su comienzos- como un espacio que propone el encuentro y el disfrute. Desde entonces se lo bautizó como Abuelazo y a partir de allí se repitió año a año.

En el comienzo, la convocatoria fue solo a nivel local y a medida que se consolidó se regionalizó. Las agrupaciones y centros de jubilados de diferentes puntos de la provincia, se sumaron a esta celebración. La dirección de Adultos Mayores, que dirige Alicia Villar convocó a los grupos locales y remitió las invitaciones para los centros de las localidades neuquinas. Luego se integraron los rionegrinos como Cipolletti, Cinco Saltos y Allen, entre otras.

El recinto del centro cultural José Héctor Rioseco albergará a los locales y visitantes. Se compartirá un almuerzo a la canasta y durante toda la jornada habrá musicalización para que la pista de baile no quede libre. En esta ocasión, el grupo elegido para agasajar a los asistentes es Amar Azul.

Desde el municipio cutralquense se aclaró que el Abuelazo no es una propuesta abierta al público en general, sino exclusivamente para esta franja etaria y las agrupaciones que ya confirmaron su presencia.

La colonia de verano en Las Grutas

Otra de las novedades para quienes integran la Casita de los Abuelos y el taller Esperanza que tiene operarios con discapacidad fue la confirmación del viaje a la costa rionegrina. Serán cuatro contingentes de adultos mayores más los miembros del taller.

El convenio firmado entre el municipio de Cutral Co y el albergue Casa de Nazareth que pertenece a la institución salesiana San Francisco Javier de la obra de Don Bosco se rubricó esta semana. A diferencia de los veranos anteriores, esta vez, el taller Esperanza viajará el 5 de febrero. El resto se repartirán entre fines de enero y febrero.

Esta colonia de verano consiste en el viaje y estadía durante cinco días, con todos los gastos pagos y coordinadores para que disfruten de unos días en la playa. En muchos casos, se trata de la oportunidad para conocer el mar.

«La política no tiene sentido si no pone en el centro de la escena al ser humano. Tenemos que ratificar la convicción de que el Estado no se puede correr. Debemos construir una sociedad donde nadie quede afuera», dijo el intendente Ramón Rioseco al momento de la firma del convenio. Desde el albergue, participó el sacerdote Vicente Juan Tirabasso,