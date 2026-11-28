En una cabaña aislada en un bosque, lejos de todo y en un mundo helado y terminal, Ignacio y Mariana intentan sostener una rutina doméstica que no es más que un artificio frente al tiempo. Ya ancianos y conscientes de que les queda poco por vivir, deciden descongelar a Simón, su hijo de siete años, que permaneció crioconservado durante cuatro décadas a la espera de una cura para una enfermedad inusual.



Con esa premisa angustiante y perturbadora, el cineasta, guionista y docente chileno Alberto Hayden debuta en la narrativa con “Otra especie de sol”, una novela breve publicada en la Argentina por el sello Fiordo.



En una época que le resulta completamente ajena y novedosa, el niño observa a esos seres envejecidos, les hace preguntas incómodas que ellos no saben o prefieren no contestar, atrapados en la ilusión de recuperar a destiempo una vida familiar que quedó suspendida hace años.



Construida a partir de fragmentos breves, pequeñas cápsulas que van ganando en espesor a medida que avanza la lectura, “Otra especie de sol” evita cualquier golpe bajo, o el horror del apocalipsis que se adivina: aunque parte de una premisa dolorosa, la novela nunca resulta asfixiante ni melodramática. Leerla se parece más bien a observar una escena del futuro a través de un vidrio; una imagen limpia, tristísima y profundamente amorosa a la vez.



Antes de llegar al papel, el universo de Hayden estuvo -y sigue estando- marcado por la imagen y el sonido. Dirigió los largometrajes “Pangea” (2019), estrenado en In-Edit, y “Una luz negra” (2024) -presentado en festivales internacionales como BAFICI y HIIFF-, película en la que ya exploraba el duelo a partir de una mujer que intenta convivir con la ausencia de su hijo muerto y se encuentra con un hombre que tiene su mismo nombre y hasta cierto parecido físico. En la novela, en cambio, la voluntad de mantener esa presencia llega al extremo de recuperar materialmente un cuerpo. Además, en 2026 codirigió la serie documental “La cuarta pared”, dedicada al teatro chileno.

Alberto Hayden, autor de «Otra especie de sol», director de la película «Luz negra». (Foto: Antonia Bannen)



En “Otra especie de sol”-obra que recibió el apoyo del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura de Chile en 2024 y contó con el acompañamiento de la escritora y periodista chilena Alejandra Costamagna-, esa obsesión muta hacia una pregunta física y moral: hasta dónde puede llegar el amor antes de convertirse en egoísmo, y por qué a la cultura contemporánea le cuesta tanto aceptar el final. Escrita originalmente como el esbozo de un guion cinematográfico, la novela conserva la precisión visual, el trabajo con los silencios, y el susurro, y la atmósfera enigmática de una película, aunque se permite licencias poéticas -como la incorporación de dibujos hacia la segunda mitad del relato- que en el cine habrían estado vedadas.



Desde su casa en Chile, mientras cursa la etapa final de su tesis del Magíster en Estudios de Cine y Audiovisual en la Pontificia Universidad Católica de Chile -sobre la presencia realista del cadáver en la cultura occidental- y filma una película “a pulso” con un equipo de apenas tres personas, Hayden conversó con Lecton sobre el miedo a soltar y su manera de pensar las historias como un director de cine.



“Todo empezó por error: me metí a un taller de lectura sin leer bien las bases y resultó que también era de escritura. Había que entregar un cuento, así que tomé un extracto de un guion en el que venía trabajando. Lo fascinante fue enfrentarme a otro registro. El guion es muy rígido, descriptivo y objetivo, como escribir con las manos atadas. En cambio, acá sentí que podía liberarme, que podía aparecer una mano, una pluma, tomarme licencias poéticas o incorporar dibujos, cosas que en un guion están prohibidísimas”, dice, desde el otro lado de la pantalla, desde su casa en Santiago de Chile.



-Tanto en tu película “Una luz negra” como en “Otra especie de sol” aparece el duelo por un hijo y la dificultad para aceptar la muerte. ¿De dónde surge esa recurrencia?

-No es que tenga una fijación consciente, pero las ideas que me atrapan siempre terminan rondando la relación filial y la convivencia con la ausencia. En “Una luz negra” esa presencia es etérea, sugerida a través del encuentro de una madre con un hombre que se llama igual que su hijo muerto. En la novela, en cambio, la pregunta es por la insistencia en la materia, en el cuerpo físico. La anécdota surgió de una noticia que leí hace quince o veinte años sobre una pareja coreana que había congelado el cerebro de su hija pequeña. Rápidamente, al leerlo, surgió esta idea. Me intriga esa pulsión de la especie humana por la persistencia a toda costa, incluso cuando no hay certezas.



-En esa decisión de los padres hay un amor inmenso, pero también algo perturbador: traer a Simón de vuelta para acompañarlos en su vejez, sabiendo que pronto volverá a quedarse solo. ¿Hasta qué punto ese amor no es también una forma de egoísmo?

-La madre llega a admitir que no le importa tanto qué pasará con su hijo después, con tal de darle esa posibilidad. Pero es una posibilidad en un mundo que ni siquiera pueden explicarle. Como cultura nos cuesta muchísimo saber dejar morir y convivir con la muerte. Justo ahora, la tesis que estoy haciendo es sobre la presencia del cadáver, pero la presencia del cadáver como algo no del terror, sino como una presencia realista, problemática. Lo que he leído tiene que ver mucho con que para nuestra cultura occidental, en gran medida, la muerte se convirtió en un tabú, y en gran medida, por el pensamiento moderno, toda esa cuestión de la sanidad, de la limpieza, del progreso, fue sacando esto que representa como lo podrido, la imposibilidad, una suerte de derrota. Creo que todas esas cosas están siempre dando vueltas, como cultura, y nos cuesta mucho relacionarnos con eso.



-Aunque con más acento en el terror, la posibilidad de revivir al hijo muerto figura en cuentos como “La pata de mono”, de W. W. Jacobs, o en “La paciencia”, del argentino Tomas Downey. ¿Qué libros te acompañaron durante la escritura?

-Para encontrar la forma, para mí fue fundamental leer a Cynan Jones, libros como “La Tejonera” y “Tiempo sin Lluvia”. A mí me abismaba un poco la idea de lanzarme a una escritura súper barroca y encontré en Jones un muy buen referente. Después, creo que también están siempre las lecturas que uno ha tenido en la vida y que están ahí presentes, como “La Amortajada”, de María Luisa Bombal, y “Pedro Páramo”. Hay algo ahí, en el lenguaje, porque además del vínculo obvio con la muerte que ambas novelas trabajan, también hay algo con esa prosa súper poética, que a mí me parece siempre fascinante, delicada. Creo que siempre estaban ellos dos ahí dando vueltas. Creo, incluso, que hay algo de Roberto Bolaño. Cuando incorporé los dibujos, en la segunda parte de la novela, , de pronto me acordé del final de “Los Detectives Salvajes”.

Alberto Hayden, cineasta y escritor chileno (Foto: Antonia Bannen)



-La novela tiene una estructura dual: la historia de estos ancianos con Simón se entrelaza con la de unos hombres perdidos en la nieve, y con el recuerdo o la proyección futura de ese mismo niño ya viejo. ¿Cómo se unieron esos dos mundos?

-La historia de los hombres en la nieve es una idea que tenía hace veinte años, a partir de un videoarte que vi sobre un hombre caminando contra una ventisca en la Antártida. Durante mucho tiempo trabajé esos dos proyectos en paralelo, hasta que el hielo funcionó como puente evidente entre el niño criogenizado y esos personajes atrapados en el frío. Al principio, el protagonista de esa segunda parte era el mismo padre de Simón, pero en un momento decidí que fuera otro hombre, mayor y perdido. Ahí las dos líneas cuajaron en una zona mucho más incierta, cercana a los sueños o a la memoria.



-En la lectura se percibe una mirada muy cinematográfica, tanto en el manejo del tiempo como en la construcción de los espacios y el sonido.

-Vengo de estar más de veinte años metido en el cine y eso inevitablemente se cuela. Cuando escribo, pienso mucho en términos de atención: cómo sostener el interés del lector sin renunciar a la exploración formal o poética. Además, siempre pienso en películas posibles de hacer. Si hubiera filmado esta historia con el presupuesto habitual, habría tenido que inventar una ciudad del año 2045 o irme a rodar a la Antártida. Encerrar a pocos personajes en una cabaña en la nieve nació también de esa lógica de producción.



-Al hablar de la diferencia entre filmar y escribir decías que el cine es pura proyección hacia el futuro, mientras que un libro existe apenas se termina en la computadora. ¿Tiene que ver también con aprender a soltar?

-Es verdad, no lo había pensado así. Hacer una película lleva años: escribir, buscar financiamiento, rodar, editar, posproducir. Es vivir proyectando algo que todavía no existe. En mi última película tardé diez años. En cambio, cuando terminás un libro, aunque después venga el trabajo de edición -que con Fiordo fue muy meticuloso, muy cariñoso, cuidando cada coma-, la obra ya está ahí, existe. Ahora que la novela salió, me dieron ganas de volver a escribir. Al mismo tiempo, pienso en llevar esta historia al cine. La película y el libro parten de una misma esencia, pero siento que pueden desviarse hacia formas muy distintas, y que ambas pueden resultar atractivas.



-A partir de lo que decís, me pregunto si lo que prevalece siempre es tu cabeza de cineasta. No solo por pensar en términos de producción, sino también por esa atención al tiempo, a en qué momento aparece cada cosa.

-Creo que sí, que hay algo de esa formación que inevitablemente está dando vueltas. Incluso cuando hago cine trato de alejarme de ciertas convenciones, como la idea de un conflicto central, pero también soy consciente de que existe un riesgo: que se pierda la atención del espectador o, en este caso, del lector. En la novela quería permitirme jugar con lo poético, dejar que la literatura se expresara más, pero sin perder el interés por lo que va a pasar. No alcanza con que resulte atractiva la escritura, una descripción o una idea; también tiene que haber una pregunta narrativa que mantenga al lector atento. Me interesa esa tensión. A veces, cuando una obra busca aproximarse a algo más exploratorio, formal o experimental, termina distanciándose por completo de lo narrativo. Quería encontrar un equilibrio entre esas dos dimensiones.



-Hay algo en la novela que tiene que ver con el sonido. Está expresado de una manera muy bonita cuando la madre sostiene la taza y dice que cada cosa contiene en sí misma la posibilidad de romperse y hacer ruido. También en los diálogos entre los ancianos, que transcurren casi siempre en susurros.

-Creo que ahí hay una influencia directa del cine. Pienso mucho en Lucrecia Martel y en todo lo que ella ha pensado sobre el sonido: en cómo pensar el cine desde ahí y también el mundo. Nuestra relación con los sonidos es muy distinta de la que establecemos a través de la mirada, que es más direccional, más encauzada. El sonido, en cambio, se mueve en una zona mucho más ambigua. Eso siempre me ha resultado muy atractivo para trabajar en el cine y, de alguna manera, esa experiencia se trasladó también a la escritura. En la literatura, además, tengo la libertad de hacer más explícita una reflexión sobre el sonido o de sugerir algo a partir de él. Cuando aparece un sonido en la lectura, inevitablemente uno se acerca a escucharlo, empieza a imaginarlo. Y eso amplía la experiencia hacia otros sentidos: también pueden aparecer el tacto, el olfato. En esta novela las voces eran muy importantes para mí. En algún momento quería que, al final, lo que quedara fueran casi exclusivamente voces.