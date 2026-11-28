Destaca el rol de las reservas naturales en la conservación de aves acuáticas en Río Negro. (Gentileza).

Un grupo de cormoranes descansa sobre la playa en el Golfo San Matías. Un hombre pasa caminando por la orilla, muy cerca de ellos. De repente, se dispersan y levantan vuelo. Para el hombre era un simple paseo, pero para las aves pudo representar un gasto «gigante» de energía. «Les genera todo un estrés», señala investigadora Lucila Amione. La becaria estudió qué papel cumplen las reservas naturales en la conservación de las aves acuáticas de la costa de Río Negro.

Entre marzo de 2022 y enero de 2023, Amione censó seis sitios de las áreas protegidas Bahía San Antonio y Pozo Salado para su tesis doctoral. Los conteos del primer año, en los que se basa el estudio publicado, registraron 36 especies. Entre ellas se menciona el flamenco austral y los pitotoyes chico y grande, consideradas vulnerables.

Los resultados muestran que los sectores con mayores restricciones y control de manejo concentran los valores más altos de cantidad y variedad de aves. En contraste, las zonas con mayor presencia humana y menor fiscalización presentan menor riqueza de especies.

Cómo fue la investigación en la costa de Río Negro

El estudio, parte de su tesis doctoral, abarcó seis sitios de Bahía San Antonio y Pozo Salado. Amione, becaria del Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos «Almirante Storni» (CIMAS, CONICET-INIDEP-Río Negro-UNComa), quería saber qué aves usaban cada sector, cuántas había y cómo cambiaba su presencia a lo largo del año.

En Bahía San Antonio ya existían estudios sobre aves playeras como el playero rojizo. En Pozo Salado, en cambio, faltaba información de base sobre el conjunto de las aves acuáticas. La comparación permitió mirar la costa como una serie de sitios con distintos usos, no como una sola playa.

Entre 2022 y 2023, Amione hizo censos cada 45 días en Villarino, Conchillas, Oasis, los islotes interiores de Bahía San Antonio, Caleta de los Loros y Punta Mejillón. Allí contó las aves durante diez minutos en cada uno de cinco puntos.

La investigadora indicó que las 36 especies corresponden al conjunto de los relevamientos, no a un único día ni a una sola playa. La mayor variedad se registró en primavera y verano. De todas maneras, aclaró que ello podría explicarse por la llegada de aves migratorias de larga distancia, que encuentran en la costa rionegrina sitios donde detenerse para comer y descansar.

Amione señaló que Oasis y Conchillas figuran en el plan de manejo de Bahía San Antonio como áreas críticas para las aves playeras. Sin embargo, en Oasis hay vigilancia diurna de guardas ambientales, mientras que en Conchillas, una playa concurrida en verano, el control es menor. Ahí, los censos registraron menos especies.

De todas maneras, sostuvo que el turismo, por sí mismo, no explica la diferencia. «Los censos se realizaron muy temprano por la mañana, entonces la actividad humana en esos horarios es bastante baja», graficó. Lo que sí permiten los conteos es comparar qué aves había en cada sitio.

El contraste deja una pregunta para futuros relevamientos: ¿qué cambia en esas playas a las horas de mayor concurrencia?

Se identificaron 36 especies en las áreas protegidas de Río Negro. (Gentileza).

Convivir con las aves de la playa de Río Negro

Una bandada que levanta vuelo ante el paso de una persona puede parecer una escena inofensiva. Para las aves, no lo es. «Ese vuelo les implica un costo gigante», remarcó Amione. Indicó que si una bandada deja la orilla por una perturbación gasta energía, pierde tiempo de descanso y de alimentación. Para las migratorias, ello puede resultar fundamental antes de retomar el viaje.

El pitotoi chico y el pitotoi grande son dos de las aves playeras que destacó la investigadora. Tienen patas largas y picos finos con los que buscan pequeños invertebrados en las orillas húmedas. El grande es más robusto y tiene el pico más largo. Para estas aves, la franja de barro o arena que deja al descubierto el agua es su principal sitio de alimentación.

El flamenco austral, fácil de reconocer por sus patas largas y sus tonos rosados, filtra el agua somera con su pico curvo para obtener alimento. El chorlito ceniciento es mucho menos visible: pequeño y grisáceo, puede pasar inadvertido en la costa. Esa diferencia importa para quien camina por la playa: no todas las aves se distinguen desde lejos ni todas forman bandadas llamativas.

Amione recomendó: si hay aves sobre la playa, conviene rodearlas, sin esperar a que se aparten o levanten vuelo. «Todavía no lo tenemos en el radar, esto de prestar atención a los seres vivos con los que estamos compartiendo el espacio», enfatizó.

Censo de aves en las playas de Río Negro: un plan a largo plazo

Más allá del aporte académico, la investigadora subrayó que este tipo de estudios funciona como insumo para la gestión ambiental. Contar con evidencia sobre qué especies usan cada sector permite reforzar las categorías de conservación existentes, detectar zonas vulnerables que hoy quedan desprotegidas y orientar el trabajo de la Secretaría de Ambiente.

Para Amione, el desafío es evitar que quede solo en los papeles. Si un plan de manejo declara un sector como zona intangible pero no hay recursos ni presencia de guardas ambientales para fiscalizarlo, la norma pierde efecto en la práctica. Por eso destacó la necesidad de articular los institutos científicos con los organismos públicos para diseñar políticas de manejo. Además, señaló la la importancia de reforzar la educación ambiental tanto para turistas como para residentes.

Esa continuidad también resulta clave frente a los cambios productivos de la región. El estudio publicado abarca un año y su tesis incorpora un segundo período, entre 2023 y 2024, en el que detectó leves variaciones en la abundancia de aves en Bahía San Antonio.

Sostener series temporales más largas permitirá distinguir si esos movimientos son oscilaciones naturales o tendencias de fondo, especialmente ante el avance de proyectos como el puerto petrolero de Punta Colorada, en Sierra Grande. «Esto fue un escenario previo a todas las actividades extractivas que se están desarrollando. Si se continuara el monitoreo, veríamos qué pasaría en esa transición», remarcó.