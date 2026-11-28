Una medida cautelar impuesta hace tres años por la Justicia Civil que impide cualquier modificación sobre un predio en litigio ubicado en Colonia Suiza fue levantada de modo parcial para permitir trabajos de limpieza y desmalezamiento, ante el “riesgo crítico de incendio de interfaz forestal”, que determinó el Splif (Servicio Forestal de Lucha contra Incendios Forestales) a través de un informe fechado el último 14 de septiembre.

La demanda original había sido planteada por la empresa Olimpus SA, como titular del inmueble, en contra de sus ocupantes y el juzgado que interviene dictó en diciembre de 2023 una orden de “no innovar” que impide efectuar cualquier ampliación de viviendas, conexión de nuevos servicios, explotaciones forestales, extracción de leña o actividades comerciales de cualquier tipo en el predio.

Los demandados pidieron y obtuvieron esta semana el permiso especial para efectuar tareas de prevención de incendios, bajo supervisión del Servicio Forestal Andino. Pero el juez Cristian Tau Anzoátegui dijo que correspondía mantener el resto de las restricciones establecidas en la cautelar, es decir que no admitió la autorización de los solicitantes para surtirse de leña con el producto de la limpieza o comercializar la madera.

El dictamen del Splif certificó que el terreno “presenta nivel de riesgo crítico de incendio de interfaz forestal”, debido a las pendientes del terreno (hasta 35 grados), a la densidad de la vegetación y la acumulación de combustible, sumado a la existencia de un camino de ingreso “angosto” y sin vías de escape, lo cual “compromete la maniobra de vehículos” ante una emergencia.

Agregó que en el 90% de la superficie la densidad de la vegetación y la acumulación de restos en el suelo ”impide establecer líneas de defensa efectivas” en caso de incendio, con lo cual un foco ígneo provocaría “una pérdida de flora nativa de difícil recuperación”.

El juez le dio intervención a Olimpus SA, cuyos abogados pidieron en primer término que se rechace el levantamiento de la medida cautelar, aunque aceptaron que “con carácter excepcional se efectúen trabajos para reducir el combustible”, sin permiso de comercialización. Sobre el informe del Splif alegaron que ninguna de las condiciones señaladas como factores que agravan el riesgo de incendios fueron provocadas por la cautelar, y que por el contrario eran “preexistentes a la medida y subsistirían sin ella”.

Garantizar un “perímetro de seguridad”

En la parte resolutiva de su fallo el juez dijo que la cautelar debe ser mantenida sin cambios porque “no hay circunstancias sobrevinientes que justifiquen su levantamiento”. Consideró no obstante que eran razonables los motivos para habilitar trabajos preventivos contra incendios, “circunscriptos” a la recomendación del Splif, de modo que debíen limitarse a garantizar “un perímetro deseguridad en el contorno dela vivienda”, más la limpieza y adecuación de la zona y las intervenciones de poda y raleo sobre los “parches de coníferas” existentes en el lugar.

Tau Anzoátegui dijo que el objetivo estricto de la excepción era “preservar la seguridad del inmueble y evitar la producción de daños”. Sobre el resto de las actividades que pidieron los demandados, quienes las justificaron en la necesidad de afrontar el costo de los trabajos, el juez las desautorizó, para “no desnaturalizar la finalidad que motivó el dictado de la cautelar”.

Consultado sobre el tema, el jefe del Splif en Bariloche, Nelson Leal, confirmó que meses atrás les solicitaron informes sobre el terreno en disputa, ubicado al pie del cerro López, y que los técnicos del organismo fueron al lugar para realizar un “recorrido visual” y entregaron el informe a la Justicia. “A partir de ahí no tenemos más nada que ver” aclaró, respecto de los aprovechamientos que no fueron autorizados.