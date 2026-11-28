El calor casi veraniego volverá este sábado, pero en algunas zonas aumentan las chances de lluvia y en otras persiste el viento. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su parte y anticipó otra jornada ideal para estar al aire libre, aunque recomendó consultar el pronóstico antes de salir para anticiparse a las posibles precipitaciones.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

El pronóstico para el Alto Valle indica una máxima de 35 °C y una mínima nocturna de 30 °C, con viento leve de 13 a 22 km/h. Por la tarde se esperan precipitaciones, con probabilidad de que la inestabilidad continúe hasta la noche.

Estas son las condiciones que se esperan en Roca y Neuquén:

Neuquén: Mañana: 18°C, 13 – 22 km/h, 0% prob. de precipitación. Tarde: 35°C, 13 – 22 km/h, 10 – 40% prob. de precipitación. Noche: 30°C, 13 – 22 km/h, 10 – 40% prob. de precipitación.

General Roca: Mañana: 18°C, 13 – 22 km/h, 0% prob. de precipitación. Tarde: 35°C, 13 – 22 km/h, 0 – 10% prob. de precipitación. Noche: 30°C, 13 – 22 km/h, 10 – 40% prob. de precipitación.



El pronóstico del tiempo para la cordillera

En la cordillera se pronostica una máxima de 26°C y una temperatura mínima de 19°C. No hay chances de lluvia, pero el viento aparecerá con ráfagas de hasta 50 km/h.

Estas son las condiciones que se esperan para Villa La Angostura y Bariloche:

Villa La Angostura: Mañana: 6°C, 13 – 22 km/h, 0% prob. de precipitación. Tarde: 26°C, 13 – 22 km/h (ráfagas de 42 – 50 km/h), 0% prob. de precipitación. Noche: 19°C, 23 – 31 km/h (ráfagas de 42 – 50 km/h), 0% prob. de precipitación.

San Carlos de Bariloche: Mañana: 4°C, 13 – 22 km/h, 0% prob. de precipitación. Tarde: 26°C, 13 – 22 km/h (ráfagas de 42 – 50 km/h), 0% prob. de precipitación. Noche: 19°C, 23 – 31 km/h (ráfagas de 42 – 50 km/h), 0% prob. de precipitación.



El pronóstico del tiempo para Viedma y San Antonio Oeste

La costa rionegrina también registrará clima caluroso y viento. Se prevé una temperatura máxima de 32°C, vientos de hasta 31km/h y ráfagas de casi 50 km/h, con cielo despejado. Durante la tarde no se descartan algunos chaparrones aislados.

Estas son las condiciones para Viedma y San Antonio Oeste: