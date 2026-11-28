El calor gana terreno, pero aumentan las chances de lluvia: cómo estará el tiempo este sábado en el Alto Valle, la Cordillera y Viedma
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico del tiempo para este sábado 28 de noviembre. Mirá qué condiciones se esperan en ciudades como Roca, Neuquén, Bariloche, Villa La Angostura, Viedma y San Antonio Oeste.
El calor casi veraniego volverá este sábado, pero en algunas zonas aumentan las chances de lluvia y en otras persiste el viento. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su parte y anticipó otra jornada ideal para estar al aire libre, aunque recomendó consultar el pronóstico antes de salir para anticiparse a las posibles precipitaciones.
El pronóstico del tiempo para el Alto Valle
El pronóstico para el Alto Valle indica una máxima de 35 °C y una mínima nocturna de 30 °C, con viento leve de 13 a 22 km/h. Por la tarde se esperan precipitaciones, con probabilidad de que la inestabilidad continúe hasta la noche.
Estas son las condiciones que se esperan en Roca y Neuquén:
- Neuquén:
- Mañana: 18°C, 13 – 22 km/h, 0% prob. de precipitación.
- Tarde: 35°C, 13 – 22 km/h, 10 – 40% prob. de precipitación.
- Noche: 30°C, 13 – 22 km/h, 10 – 40% prob. de precipitación.
- General Roca:
- Mañana: 18°C, 13 – 22 km/h, 0% prob. de precipitación.
- Tarde: 35°C, 13 – 22 km/h, 0 – 10% prob. de precipitación.
- Noche: 30°C, 13 – 22 km/h, 10 – 40% prob. de precipitación.
El pronóstico del tiempo para la cordillera
En la cordillera se pronostica una máxima de 26°C y una temperatura mínima de 19°C. No hay chances de lluvia, pero el viento aparecerá con ráfagas de hasta 50 km/h.
Estas son las condiciones que se esperan para Villa La Angostura y Bariloche:
- Villa La Angostura:
- Mañana: 6°C, 13 – 22 km/h, 0% prob. de precipitación.
- Tarde: 26°C, 13 – 22 km/h (ráfagas de 42 – 50 km/h), 0% prob. de precipitación.
- Noche: 19°C, 23 – 31 km/h (ráfagas de 42 – 50 km/h), 0% prob. de precipitación.
- San Carlos de Bariloche:
- Mañana: 4°C, 13 – 22 km/h, 0% prob. de precipitación.
- Tarde: 26°C, 13 – 22 km/h (ráfagas de 42 – 50 km/h), 0% prob. de precipitación.
- Noche: 19°C, 23 – 31 km/h (ráfagas de 42 – 50 km/h), 0% prob. de precipitación.
El pronóstico del tiempo para Viedma y San Antonio Oeste
La costa rionegrina también registrará clima caluroso y viento. Se prevé una temperatura máxima de 32°C, vientos de hasta 31km/h y ráfagas de casi 50 km/h, con cielo despejado. Durante la tarde no se descartan algunos chaparrones aislados.
Estas son las condiciones para Viedma y San Antonio Oeste:
- Viedma:
- Mañana: 10°C, 13 – 22 km/h, 0% prob. de precipitación.
- Tarde: 32°C, 23 – 31 km/h, 0 – 10% prob. de precipitación.
- Noche: 23°C, 23 – 31 km/h (ráfagas de 42 – 50 km/h), 0% prob. de precipitación.
- San Antonio Oeste:
- Mañana: 13°C, 7 – 12 km/h, 0% prob. de precipitación.
- Tarde: 29°C, 13 – 22 km/h, 0% prob. de precipitación.
- Noche: 24°C, 23 – 31 km/h (ráfagas de 42 – 50 km/h), 0% prob. de precipitación.
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