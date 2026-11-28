El panorama resulta alarmante y, a la vez, funciona como un espejo que puede ser perturbador: todo lo que los adultos hacemos para proteger a los más pequeños en el mundo real parece desarmarse casi por completo cuando se trata de los riesgos a los que se exponen en el mundo virtual. Nos preocupa que salgan solos, que vuelvan tarde, que se alejen de nuestra mirada. Sin embargo, podemos dejar que pasen horas encerrados en sus habitaciones, conectados a dispositivos que los ponen en contacto con desconocidos, los someten a una exposición permanente y compiten de modo brutal por capturar su atención. Esa contradicción es uno de los puntos de partida de “La generación ansiosa”, el libro del psicólogo social estadounidense Jonathan Haidt.

La exitosa serie “Adolescencia”, de Netflix, llevó esta situación a un extremo: un niño, siempre en su cuarto, aparentemente bajo la órbita de sus padres y capaz de cometer una atrocidad. La posibilidad de que estemos incubando monstruos en casa llevó a una enorme discusión mundial. No parece suficiente. El libro suma muchos datos esenciales para amplificar el debate.

Publicado originalmente en 2024, “La generación ansiosa” se convirtió en un fenómeno editorial y extendió una mirada que excede el ámbito familiar. Su hipótesis central es que la infancia sufrió una transformación profunda a partir de la proliferación de los teléfonos inteligentes y las redes sociales. Este es un punto que casi nadie discutirá. Pero lo alarmante es que Haidt muestra cómo el paso de una infancia antes basada en el juego, la exploración y las relaciones presenciales a otra, la actual, organizada alrededor de las pantallas, contribuyó al deterioro de la salud mental de niños y adolescentes. Dice, concretamente, que el incremento de los episodios depresivos fue del 150 por ciento a partir de la década de 2010 y el de los suicidios, del 167 por ciento.

Los números ayudan a entender que no se trata de una inquietud aislada. La Organización Mundial de la Salud estima que uno de cada siete adolescentes de entre 10 y 19 años experimenta algún trastorno mental. En Estados Unidos, los datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades correspondientes a 2023 indican que cuatro de cada diez estudiantes de secundaria habían experimentado sentimientos persistentes de tristeza o desesperanza durante el año anterior. Uno de cada cinco había considerado seriamente el suicidio. Y el deterioro no comenzó con la pandemia: un informe de la OCDE publicado en 2026 confirma que la salud mental juvenil venía empeorando desde mediados de la década anterior en buena parte de los países estudiados.

¿Qué pasó alrededor de 2010? Lo que Haidt llama la “Gran reconfiguración de la infancia”, asociada a la proliferación de los smartphones y, junto con ellos, de redes sociales que hicieron pie en la imagen, en los filtros para embellecer la realidad y en la posibilidad de tener todo disponible todo el tiempo (donde todo es también pornografía dura, apuestas, entre otras cosas).

El libro es sumamente didáctico. Para sostener su argumento, reúne investigaciones, estadísticas y estudios sobre el incremento de la ansiedad, la depresión, las autolesiones y los pensamientos suicidas entre los jóvenes. También describe cambios en los patrones de sueño, la capacidad de concentración y las relaciones sociales. Uno de los aspectos que más le preocupan es el impacto diferencial sobre las adolescentes, más expuestas a la comparación física, la presión estética, el acoso y la búsqueda de aprobación que propician algunas plataformas.

Haidt organiza su explicación alrededor de cuatro factores básicos: la privación social, la falta de sueño, la fragmentación de la atención y la adicción. El teléfono no es solamente un dispositivo que acompaña a los adolescentes. Es algo más: una puerta de acceso permanente a un universo diseñado para retenerlos. Las notificaciones, los videos breves, los comentarios y las métricas de aprobación convierten la atención en un recurso disputado y en una actividad que nunca termina. Hay cifras que hablan por sí solas: en 2014-2015, uno de cada cuatro adolescentes dijo que estaba online casi constantemente. “Para 2022, las cifras aumentaron casi al doble, hasta el 46 por ciento”.

“Estas tasas extraordinariamente altas indican que, incluso cuando los miembros de la generación Z no están mirando sus dispositivos, y parecen estar haciendo algo en el mundo real, una considerable parte de su atención está pendiente o preocupándose por los acontecimientos del metaverso social”, escribe Haidt.

Es cierto que, por momentos, lo que cuenta Haidt puede resultar alarmante, casi como estar leyendo literatura de terror. En algunos pasajes, la relación entre el uso de las tecnologías y el aumento de los trastornos mentales aparece planteada con una seguridad que la investigación científica todavía discute. La correlación entre dos fenómenos no demuestra por sí sola una relación causal, y sería simplificador atribuir toda la crisis de salud mental adolescente a los teléfonos inteligentes. Hay otros factores sociales, económicos y familiares que también intervienen. Pero incluso sus detractores reconocen la necesidad de discutir los efectos de las plataformas sobre la infancia.

“La generación ansiosa” no se queda en el diagnóstico. Haidt propone cuatro medidas concretas: no darles teléfonos inteligentes a los menores de 14 años; retrasar el acceso a las redes sociales hasta los 16; establecer escuelas libres de teléfonos, y recuperar el juego libre y la autonomía infantil.

Algunas de esas propuestas ya se tradujeron en decisiones políticas. Cada vez más países y sistemas educativos restringen o prohíben el uso de teléfonos en las escuelas. Sin embargo, los resultados no son uniformes. Investigaciones recientes muestran que estas medidas pueden reducir el uso de dispositivos durante las clases y mejorar ciertos aspectos de la convivencia, pero no necesariamente producen mejoras en la salud mental. Un estudio publicado este año sobre escuelas de Islandia, por ejemplo, no encontró cambios significativos en los niveles de ansiedad, depresión o bienestar de los adolescentes después de implementar prohibiciones. La conclusión es importante: sacar los teléfonos del aula puede ser un primer paso, pero no alcanza si al salir de la escuela todo sigue igual.

Y hay un tema más en relación con estas decisiones: tomadas de manera aislada, no tienen el mismo efecto. Si una sola familia decide limitar el uso de las pantallas, es posible que su hijo se sienta excluido de su grupo. En cambio, plantea Haidt, cuando varias familias se ponen de acuerdo, todo funciona mejor.

Lo que hace Haidt sobre el final del libro es compartir consejos para los padres según la edad de sus hijos. Pero hay al menos dos que atraviesan todas las etapas: limitar el uso de pantallas y promover más y mejores experiencias en el mundo real.

Y hay un punto que es interesante remarcar con respecto a los adultos: el smartphone es adictivo para los niños, pero también para los mayores. Y en relación con los chicos, es importante que aprendan a darles más responsabilidades, autonomía e independencia. Entre las consecuencias que Haidt atribuye al uso del smartphone están el aumento de la ansiedad y la disminución de la confianza.

“Los padres empezaron a vigilar a sus hijos en todas partes, como cuando van de camino al colegio o salen con sus amigos. Si algo parecía salirse de lo habitual, los padres podían llamar al niño o enviarle un mensaje de texto de inmediato (…) Tanto si consideramos el teléfono como ‘el cordón umbilical más largo del mundo’ o como una ‘valla invisible’, la autonomía infantil cayó en picada cuando los niños empezaron a llevarlo encima”. Jonathan Haidt

Está claro que Haidt no deposita toda la responsabilidad en los adolescentes. Interpela a los padres, a las escuelas, a los gobiernos y, especialmente, a las empresas tecnológicas. Si los adultos hemos construido una infancia excesivamente vigilada en el mundo físico, también debemos preguntarnos por qué hemos cedido tanto terreno en el digital. La autonomía que les negamos en la calle no necesariamente los protege; la libertad sin acompañamiento que encuentran en internet tampoco los prepara para ejercerla.

Divulgativo, documentado y por momentos sumamente inquietante, “La generación ansiosa” tiene el mérito de convertir una preocupación dispersa en una discusión colectiva. No es un libro que demonice la tecnología ni sobre la nostalgia por una infancia que ya no existe. Pero sí para tratar de revisar qué les estamos ofreciendo a los chicos mientras crecen y qué experiencias estamos dejando de ofrecerles, en nombre, muchas veces, de nuestros miedos y malas costumbres y, en algunos casos, de nuestra propia pereza.