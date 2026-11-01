Pedro Almodóvar debuta como novelista y llega el libro sobre Marco Galperin: cinco novedades destacadas de noviembre

El hombre que solo escribía en los aviones

Pedro Almodóvar cambia de territorio, aunque no abandona del todo el universo que construyó a lo largo de su carrera. En noviembre publica El hombre que solo escribía en los aviones, su primera novela, una historia atravesada por el deseo, la apropiación de textos ajenos y la pasión por la literatura. El protagonista es Flavio Guijarro, un hombre que ha probado múltiples vocaciones y termina atrapado en un laberinto de palabras: lee con voracidad, pero no soporta que las novelas que ama lleguen a su fin. Por eso, reescribe y tergiversa las obras de sus autores favoritos, en una suerte de fanfiction que convierte la lectura en una forma de prolongar la ficción.

«La buena ficción debe ser eterna», sostiene el cineasta en una entrevista con EFE. Esa idea recorre una novela que entiende la literatura como una cadena interminable, en la que cada lector puede tomar el relevo y continuar una historia a su manera. En sus páginas conviven materiales de distinta procedencia, fragmentos e ideas que Almodóvar fue guardando durante años y que encontraron aquí un nuevo lugar, junto con referencias a autores como Clarice Lispector, Roberto Bolaño y Jorge Luis Borges. También recupera textos propios, como La adicción, un monólogo sobre una ruptura amorosa que había adaptado para Dolor y gloria.

La novela no propone un héroe ejemplar: Flavio es, según su creador, un ladrón de ideas que no siempre considera inmoral lo que hace. Almodóvar juega con esa ambigüedad y con la incertidumbre entre lo vivido y lo inventado, mientras construye un relato fragmentario, vertiginoso y libre. Aunque esta es su primera incursión en la novela, no es su primer libro: antes publicó Fuego en las entrañas, Patty Diphusa y El último sueño, la colección de relatos que apareció en 2023.

Marcos Galperin y el poder tecnológico

Mercado Libre y Mercado Pago modificaron la manera de comprar, vender, recibir productos y administrar el dinero de millones de personas en América Latina. Detrás de esas plataformas está Marcos Galperin, protagonista de Galperin, el libro en el que el periodista Jairo Straccia reconstruye el ascenso del empresario y la consolidación de una de las compañías tecnológicas más importantes de la región.

La investigación va más allá de la historia de un éxito empresarial. Straccia examina la formación de Galperin, su estrategia para construir una compañía de alcance continental y su creciente intervención en el debate político, en particular a partir de su respaldo a Javier Milei y su identificación con figuras como Elon Musk, Jeff Bezos y Peter Thiel.

El recorrido permite observar la emergencia de una nueva clase de magnates tecnológicos, cuya influencia ya no se limita al comercio y las finanzas: también alcanza las discusiones sobre el trabajo, el consumo y la organización de la sociedad. La biografía de Galperin se convierte así en una lectura sobre la relación entre tecnología, dinero y poder en el presente.

Aventuras en el Mediterráneo

En La hipótesis más peligrosa, la aventura comienza con una búsqueda personal. Cal Gadea tiene dieciséis años, fue criado por sus abuelos y lleva tiempo intentando encontrar a su padre, Asier Lerrant. Después de seguir algunas pistas y una fotografía antigua, consigue localizarlo en un puerto del Mediterráneo. La pregunta que lo acompaña desde la infancia es tan sencilla como difícil de responder: por qué ese hombre abandonó a su madre y también lo dejó fuera de su vida.

El encuentro deriva en un viaje a bordo de un velero dedicado al tráfico de arte robado. Mientras Cal intenta descifrar a ese padre hermético, aprende de él a navegar y a anticiparse a los peligros. La trama combina la novela de iniciación con el relato policial y una mirada histórica sobre el Mediterráneo, un espacio atravesado por guerras, exilios, imperios y leyendas. La aventura marítima se convierte también en una historia sobre los vínculos familiares y las preguntas que persisten cuando faltan las respuestas.

El hombre detrás del Teatro Colón

La historia de Buenos Aires también puede leerse a través de sus edificios. En El arquitecto del Teatro Colón, el escritor e historiador Felipe Pigna -si se confirma que es el autor de esta edición- reconstruye la vida de Vittorio Meano, el arquitecto italiano que llegó a la Argentina a fines del siglo XIX y participó en la construcción de dos edificios emblemáticos: el Congreso de la Nación y el Teatro Colón.

Meano llega a Buenos Aires junto a Luigia, una mujer casada con quien deja atrás su vida en Turín. Se incorpora al estudio de Francesco Tamburini y se involucra en los grandes proyectos arquitectónicos de una ciudad empeñada en adquirir una imagen monumental y moderna. Pero detrás de los planos y las obras públicas aparecen las pasiones clandestinas, las intrigas políticas y los secretos de una vida privada atravesada por el conflicto. Con elementos de investigación histórica y novela de misterio, el libro recupera la trayectoria de un personaje decisivo para la arquitectura argentina, cuya historia personal tiene también el espesor de una tragedia.

Buster Keaton, una pasión cinéfila

El historiador, investigador y divulgador Fernando Martín Peña dedica su nuevo libro a uno de los grandes nombres del cine mudo. En Buster Keaton, reconstruye la vida y la obra del actor y director estadounidense que hizo de la inexpresividad su marca personal y de las situaciones más disparatadas una forma de precisión cinematográfica.

Keaton se formó en el teatro de variedades, donde aprendió las acrobacias y el dominio corporal que luego trasladaría a sus películas. Durante la década de 1920 realizó algunas de sus obras más importantes, con secuencias que combinan movimiento, riesgo, imaginación y poesía visual. Después llegaron los años de olvido y, más tarde, el redescubrimiento de su filmografía. Peña aborda esa trayectoria desde una relación de larga data con el cineasta: Keaton fue su primera gran pasión cinéfila y una figura a la que dedicó años de investigación y de trabajo de archivo. El resultado es una biografía que busca acercar tanto al artista como a las películas que lo convirtieron en un maestro de la comedia.