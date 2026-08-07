Dólar hoy: a cuánto cotizan el dólar oficial, el MEP y el CCL este viernes 7 de agosto 2026

La plaza financiera en Argentina cierra sus operaciones, este viernes 7 de agosto 2026, habiendo encarado la última rueda semanal bajo una marcada estabilidad en la formación de precios.

De acuerdo con los balances estadísticos suministrados por el Banco Central (BCRA), la solidez de las reservas internacionales y las liquidaciones regulares del sector exportador otorgan el marco de previsibilidad necesario para amortiguar las fluctuaciones de la liquidez en pesos.

En este entorno de equilibrio, el dólar oficial comanda el esquema general de costos y transacciones formales, mientras que los activos financieros negociados a través del dólar MEP y del dólar CCL cierran la jornada con brechas acotadas respecto a la banca pública.

Pizarra del Banco Nación: valores del dólar oficial y dólar tarjeta este viernes 7 de agosto 2026

$1.520,00 VENTA ➔ Cotización del dólar oficial minorista BNA ($1.470,00 compra).

$1.976,00 TARJETA ➔ Pizarra unificada para consumos turísticos y compras en moneda extranjera.

$1.498,50 MAYORISTA ➔ Referencia del tipo de cambio comercial para operaciones de comercio exterior.

Según los reportes de transparencia del Banco Nación (BNA), el comportamiento del dólar oficial minorista convalida el esquema de microajustes pautado por la autoridad monetaria para mantener la competitividad.

Por su parte, la variante tarjeta calcula su cotización aplicando la percepción a cuenta de Ganancias, manteniéndose libre del vencido Impuesto PAIS.

Tendencia de los financieros: la marcha del dólar MEP y el dólar CCL viernes 7 de agosto 2026

$1.515,40 MEP ➔ Valor de referencia del dólar bolsa (prácticamente alineado con el oficial).

$1.599,46 CCL ➔ Cotización del Contado con Liquidación para transferencias corporativas.

$1.525,00 BLUE ➔ Cierre en la City.

El movimiento coordinado, que sostienen el dólar MEP y el dólar CCL, demuestra la total ausencia de tensiones cambiarias en la plaza bursátil.

La cercanía de valores entre el dólar bolsa y el billete minorista desarticula las maniobras de arbitraje especulativo, en el cierre de la semana.

Análisis bursátil: ¿por qué se mantienen congeladas las brechas del dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL?

El análisis de la coyuntura que estamos trabajando refleja que la calma observada en el dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL es el resultado de la disciplina fiscal y la absorción constante de liquidez.

Los especialistas de la City porteña destacan que el flujo de divisas del agro y la demanda de instrumentos del Tesoro en pesos neutralizaron la presión, sobre las cotizaciones implícitas.

Esta estabilidad en el balance monetario actúa como un ancla predecible, que elimina las expectativas de devaluación para el mediano plazo.

El dólar oficial en Río Negro y Neuquén: previsibilidad en los sectores clave

Viernes 7 de agosto 2026. En Neuquén, el dólar oficial concluye su actividad en el Banco Provincia a:

$1.460 para la compra.

$1.530 para la venta.

Viernes 7 de agosto 2026. En Río Negro, el dólar oficial en Banco Patagonia cierra a:

$1.470 para la compra.

$1.520 para la venta.