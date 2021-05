Lecturas recomendadas: “El delfín”, de Mark Haddon

Mark Haddon escribió esta novela luego del éxito de la primera, “El extraño incidente de un perro a medianoche”, un libro muy bueno del que ya haré un comentario. Cómo no leer la siguiente cuando apareció en Argentina editada por Salamandra en 2021.





Y me encontré con una novela totalmente distinta, ambiciosa, muy bien escrita, que obliga a sus lectores a una lectura atenta, participativa y en algún momento complicada.

Philippe es un potentado, un hombre que ha heredado toda una estructura familiar de sus remotos antepasados, poderosos señores de la antigua Antioquía. Él ha aumentado las rentas, el poder, las posesiones.

Ha pasado unos días de descanso en la mansión de unos amigos situada en la campiña francesa junto a Maia, su esposa ,embarazada de treinta y siete semanas. Como ya vuelve a su residencia en Winchester, Inglaterra, decide viajar en tren y que su esposa vuele en una avioneta, propiedad de Viktor, otro invitado inglés que volvía a las islas junto a su hijo de nueve años.

Al día siguiente de la partida de Philippe, Maia, el niño y su padre salen para hacer el cruce del Canal de la Mancha. El viaje era muy simple, el clima no presentaba problemas, pero todo se complicó cuando el cielo se nubló, la avioneta estaba en medio de unas nubes que tapaban la visión, el piloto se equivoca e intenta aterrizar en los campos franceses, pero se estrellan sobre un sólido un granero.





Un médico viajero que ve el accidente acude inmediatamente, lo mismo que el matrimonio campesino. Se encuentran con el niño y el piloto muertos, la mujer moribunda. El médico advierte que la mujer va a parir y mantiene el oxigeno del bebé con respiración boca a boca. Llegan los auxilios con ambulancia preparada para el posible parto, la cargan ya muerta y logran que nazca el bebé.

Phillipe ha perdido a la única persona que amaba, no tiene amigos, no tiene parientes, solo tiene su riqueza material. La recién nacida es una niña, a la que llama Angélica. Se dedicará entonces a ella. Es hermosa y a medida que crece él la siente como un objeto personal que no va a compartir con nadie.

De allí al incesto hay un corto camino. Así Angélica, aunque se va acostumbrando a la soledad y a los requerimientos de su padre, intuye que no está bien lo que él hace. La corte de servidores, profesores particulares y el personal jerárquico callan.

Cuando ella ya tiene dieciséis años llega a la casa, sin avisar un joven, Darius, hijo de un marchante, que trae unas xilografías encargadas por Phillipe. Llega sin previo aviso y encuentra a Angélica en el parque, conversa con ella, pero ante la brusca aparición de Phillipe y su notorio enojo, Darius comprende que allí algo anda mal. Como es casi despedido, simula que se aleja, pero vuelve para rescatar a la muchacha.





No lo logra, Philppe lo ataca con un atizador, le rompe un brazo. Darius puede escapar después de una larga odisea en la que se juega la vida perseguido por el “lugarteniente” al que Fhilippe encarga su muerte.

Angélica comprende lo pasado. Golpeada por su padre, teme por la vida del joven y cae sobre ella la verdad del incesto. A partir de ese momento se encerrará en su habitación y se negará a alimentarse. Lo que parece algo pasajero es una decisión definitiva y entonces la novela da un giro.

Narra a continuación el periplo de la huída Darius y los amigos que lo han salvado. Navegan en El delfín, un bellísimo bergantín remozado con motor en 1972. Lo que es un paseo por mar abierto se va transformando y nos encontramos con otra historia que sucede hacia el siglo IX antes de Cristo. La nave surca el mar en la zona de Antioquía ahora es un velero. Pertenece a Pericles, príncipe de Tiro (no el de Atenas) él está huyendo de Kalios, el enviado del rey Antíoco que debe matarlo porque Pericles ha descubierto el secreto de las relaciones incestuosas entre el soberano y su única hija.

Los lectores seguimos con atención la estadía de Pericles en el reino de Tarso, diezmado por la peste hasta que Kalios logra encontrarlo, él escapa de una muerte segura cuando esperamos conocer cómo sigue su viaje en El delfín, la acción se traslada al Londres isabelino del siglo XVI cuando el espíritu de Shakespeare va a encontrase con George Wilkins.





De esta manera la historia salta de la antiguedad al siglo XXI, pasa brevemente por el XVI y luego continúa alternando el avance de la historia entre los siglos IX y XXI.

No los voy a abrumar más con tantos datos. Solo decirles que Mark Haddon se inspiró en una tragedia de Shakespeare, muy poco conocida, porque es una de las más flojas, aparentemente la había escrito junto a Wilkins basándose en una versión inglesa de la historia de “Apolonius de Tiro” novela muy corta escrita en latín, muy popular en la Edad Media y el Renacimiento, según la versión inglesa de John Gower.

Son aventuras de lucha, persecuciones, abandonos, relaciones familiares de amor , envidias, celos, dioses que acompañan. Repito, es un texto ambicioso. Nos pide atención para saber cómo termina la relación padre –hija, también para saber cómo se cierra el largo peregrinar de Pericles y demanda tiempo para una buena lectura

La novela también puede plantearnos reflexiones sobre el machismo, el amor tóxico, las diferencias sociales, el poder del dinero. En síntesis, lo difícil que es para los mortales encontrar la felicidad. Creo que, como me pasó a mí, van a disfrutarla. Y ahora me despido por unas semanas. ¡¡¡ Sigamos leyendo!!!