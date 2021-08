Leyes verdes: 10 consejos para ahorrar energía en casa

A partir de la presentación del proyecto de ley de etiquetado de eficiencia energética, desde la Secretaría de Energía de Río Negro aportaron información sobre las medidas a implementar en un hogar para reducir el consumo de electricidad.

1. Reemplace las lámparas de mayor uso, por lámparas LED. En general en toda vivienda hay un conjunto de 4 o 5 lámparas que usualmente se mantienen encendidas varias horas al día. Esas son las lámparas que se deben reemplazar en primer lugar, estén funcionando o no, en particular si son incandescentes. Estas lámparas son fáciles de identificar, pues se calientan cuando se encienden. Si se nota que una luminaria genera calor, es una buena indicación que se debe reemplazar por otra LED.

2. Si tiene persianas de madera o plástico en las ventanas, es importante cerrarlas en las noches de invierno. Lo mismo si se dispone de cortinas. Esto evita que las habitaciones se enfríen. Igualmente es importante usar burletes en ventanas y puertas para evitar filtraciones de aire.

3. No dejar encendida la calefacción toda la noche. Si aísla bien la habitación, el calor generado en unas 2 o 3 horas antes de acostarse, debería ser suficiente para dormir confortablemente con una buena frazada. De esta manera, puede reducir las horas de calefacción. De igual manera, es importante no sobre-calefaccionar los ambientes, una buena costumbre consiste en usar termómetro y regular la intensidad de la estufa de modo que la temperatura del ambiente no supere 20°C en invierno.

4. En el caso de la cocción, el horno consume como tres hornallas. Ser moderado en su uso. Considerar el uso de ollas térmicas u ollas brujas, (23) pueden ahorrar más de 50% en cocción, además de preservar mejor los nutrientes de los alimentos.

5. Las mejoras en la aislación de la vivienda y aberturas también reducirían los consumos de aire acondicionado (AA) en verano. En esta estación, evitar que el sol entre de día en forma directa a las habitaciones por las ventanas. Para ello es conveniente usar cortinas o aleros. La idea de los aleros, sobre todo en las ventanas que están orientadas al norte, es evitar que el sol entre en forma directa en los meses de verano y cerca del mediodía.

6. Asimismo, es importante mantener la temperatura de refrigeración interior en verano a 25°C. Si la temperatura es inferior a 30°C, usar un ventilador o un climatizador evaporativo, ambos equipos pueden proveer confort, usando un décimo de la energía de un AA. Usar los AA sólo cuando no tenga otra altenativa y por tiempos cortos. Como vimos, esta estrategia podría aportar ahorros del orden del 80% en refrigeración.

7. Si debe cambiar su sistema de Agua Caliente Sanitaria (ACS), adquirir siempre un equipo con etiqueta A en eficiencia, que minimice o elimine los consumos pasivos (pilotos). En particular, si tiene buena presión de agua en su vivienda y puede utilizar un calefón automático sin piloto, puede reducir su consumo en ACS en cerca del 50%.

8. Si puede cambiar la heladera, adquirir una clase A (o mejor A+ o A++ con Inverter) en eficiencia a energética. Observe el consumo anual de la heladera que se indica en la etiqueta, debería ser inferior a 300 kWh/año. No conserve heladeras antiguas funcionando. Una heladera de 15 años consume entre 5 a 10 veces más que una moderna con etiqueta A.

9. Si tiene que calefaccionarse eléctricamente, evite las estufas eléctricas. Consumen muchísima energía. Es preferible usar un acondicionador frío calor. Pero sea moderado en su uso y siempre primero aísle lo mejor que pueda sus recintos.

10. Un hecho importante de señalar es que actualmente existen en el mercado local calefones Clase A, que tienen encendido electrónico y, por lo tanto, eliminan el consumo pasivo de los pilotos. Los calefones y termotanques a gas clase A actuales podrían generar ahorros cercanos al 50% en el calentamiento de agua, o sea entre un 15% y 18% en el consumo residencial de gas.