Liberaron al adolescente que mató "accidentalmente" a Bautista en Roca

Los familiares de Bautista Bertoli, el adolescente de 17 años que murió de un disparo presuntamente accidental en barrio Nuevo de Viedma, realizaron una manifestación esta mañana en la Ciudad Judicial en pedido de justicia.

En una audiencia, pasadas las 8, la jueza de Juicio Laura Perez resolvió dejar en libertad al joven imputado por “homicidio culposo y portación de arma de guerra”, quien es menor de edad. Fue tras el pedido de la defensora de Menores, Estela Aroca, de otorgarle el derecho hasta el juicio.

“Este chico mató a mi hijo. Le puede pasar a cualquiera en la ciudad”, dijo Rafael Bertoli, el padre del joven fallecido junto a su pareja y madre de Bautista.

“Queremos pedir justicia y que esto cambie para todo el mundo. No se puede vivir así, no solo por Bauti, sino por el que va a trabajar, el que vuelve de trabajar todas las mañanas, a la noche, esto es ciudad de nadie. Hay que cambiar las leyes. Vamos a jacer fuerza para que esto cambie, para todos y para Bauti”, aseguró Bertoli.

Según las normas vigentes, ahora el muchacho quedará sujeto al régimen de control de la Senaf, un régimen de libertad asistida, y por esto motivo tiene la obligación de fijar domicilio.

El fiscal del caso Luciano Garrido se opuso a la medida por considerar que podría entorpecer la investigación, ya que aún restan procedimientos y hay cabos sueltos, como por ejemplo el hecho de que aún no se halló el arma homicida.

Uno de los argumentos principales de la jueza, fue que el Ministerio Público Fiscal no pudo probar que el joven pudiera entorpecer la investigación y que no alegó otros riesgos, por lo que no habría motivos para mantenerlo detenido.

Además, el joven se encuentra estudiando, tiene un nucleo familiar presente y está a punto de ser padre, según informaron fuentes judiciales.

Cabe recordar que el hecho había sucedido el 28 de febrero pasado en calle Tortolitas al 3700.

Según la acusación fiscal, todo sucedió en una vivienda donde había tres personas. Una de ellas era Bautista, quien habría recibido un disparo accidental tras la manipulación de un arma de fuego por parte de otro de los jóvenes que allí estaba, el actual imputado.